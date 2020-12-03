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كُتّاب وآراء
جنازة اللاعب أبرهون
الخميس 03 دجنبر 2020 - 18:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
1 - صفاء الخميس 03 دجنبر 2020 - 18:37
رحمه الله واسكنها فسيح جناته
ورزق اهله الصبر والسلوان
البقاء لله
انا لله وانا اليه راجعون
ورزق اهله الصبر والسلوان
البقاء لله
انا لله وانا اليه راجعون
2 - محمد الخميس 03 دجنبر 2020 - 18:40
رحم الله الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء في الفردوس الاعلى ويصبر اهله و انا لله وانا اليه راجعون
5 - abdou_magicien الخميس 03 دجنبر 2020 - 18:44
" اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعفو عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم إن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته وإن كان محسنا فزد في حسناته اللهم قابله بعفوك ولا تقابله بعدلك وادخله الجنة برحمتك مع الذين أنعمت عليهم من النبئين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن هؤلائك رفيقا... "
6 - مغربي الخميس 03 دجنبر 2020 - 18:45
تغمده الله بواسع رحمته و اسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وألهم اسرتيه الصغيرة و الرياضية و محبيه و الذويه الصبر والسلوان و حسن العزاء و إن لله و ان اليه راجعون .
7 - محمد المومني الخميس 03 دجنبر 2020 - 18:48
الله يرحمو ان لله وان اليه راجعون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
8 - Ayoub الخميس 03 دجنبر 2020 - 18:52
اللهم امطره بشابيب رحمتك واغفر له وارحمه وانا لله وانا اليه راجعون.
10 - مغربي صحراوي الخميس 03 دجنبر 2020 - 18:56
نسأل الله تعالى أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وان لله وانا اليه راجعون، تعازي ومواساة أهالي واصدقاء المغرب التطواني وجميع المغاربة،
11 - اخوكن الخميس 03 دجنبر 2020 - 19:07
اللهم اغفر له وارحمه واجعل الجنة مثواه يارب العالمين، اللهم اجعله مقبولا عندك في الصالحين
13 - جمال ح الخميس 03 دجنبر 2020 - 19:10
رحم الله الفقيد وألهم ذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون
14 - حسن الخميس 03 دجنبر 2020 - 19:12
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله
انا لله وانا اليه راجعون
انا لله وانا اليه راجعون
15 - meryemelbouamrani الخميس 03 دجنبر 2020 - 19:15
ان لله وان اليه راجعون الله يرحم ويجعل مثواه الجنة مع الصديقين والشهداء وحسن اولاءك رفيقا
16 - عادل الخميس 03 دجنبر 2020 - 19:28
انا لله وانا اليه راجعون.. البقاء لله وحده.. الله ارحمو واغفر ليه واجعل مأواه الجنة يارب.. لاعب وانسان، قبل كل شيء، خلوق طيب الله اوسع عليه واغفر ليه يارب.. تعازي الحارة لاسرته الكريمة وكافة مشجعي المغرب التطواني والمغاربة كافة.. البقاء لله
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