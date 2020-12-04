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كُتّاب وآراء
تفكيك خلية إرهابية بتطوان
الجمعة 04 دجنبر 2020 - 09:31
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - تحية خالصة الجمعة 04 دجنبر 2020 - 09:49
العز والحفظ للقواة الخاصة التي تعمل ليلا ونهارا من أجل حماية الوطن والمواطنين من ايادي الارهابيين و اصحاب العقول المتطرفة
2 - hasna الجمعة 04 دجنبر 2020 - 10:08
حمى الله هذا الوطن و تحية تقدير واحترام للأمن الوطني و القوات المسلحة الساهرين على الحدود شكرا لكم و دائما الله الوطن الملك
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