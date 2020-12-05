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كُتّاب وآراء
العثور على جثة عون سلطة
السبت 05 دجنبر 2020 - 14:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - مجيد السبت 05 دجنبر 2020 - 15:06
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
آلَلَهّ يَرحًمًهّ بًرحًمًتٌهّ آلَوٌآسِعٌهّ وٌيَسِکْنِهّ فُسِيَحً جّنِآتٌهّ وٌيَلَهّمً أهّلَهّ آلَصّبًر وٌآلَسِلَوٌآنِ
آلَلَهّ يَرحًمًهّ بًرحًمًتٌهّ آلَوٌآسِعٌهّ وٌيَسِکْنِهّ فُسِيَحً جّنِآتٌهّ وٌيَلَهّمً أهّلَهّ آلَصّبًر وٌآلَسِلَوٌآنِ
2 - مريم السبت 05 دجنبر 2020 - 15:22
روح عزيزة عند الله أكيد غيعرفو شكون لي قتلو الله يرحمو مسكين إنا لله وإنا إليه راجعون
4 - مصطفى السبت 05 دجنبر 2020 - 15:42
موسيقى مرعبة تشعرك بالخوف و انت تتخيل ظروف انهاء حياة هدا الانسان
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