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كُتّاب وآراء
معاناة أطفال مع الثلاسيميا
الأحد 06 دجنبر 2020 - 12:44
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - محمد الغزاوي الأحد 06 دجنبر 2020 - 12:59
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولله العين تبكي ولقلب يدمي ربي يشفيهم ويعفيهم عاونو هاد الوليدات ربي مايضيعش اجر المحسنين لا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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