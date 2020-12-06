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الرئيسية | صوت وصورة | معاناة أطفال مع الثلاسيميا

معاناة أطفال مع الثلاسيميا

الأحد 06 دجنبر 2020 - 12:44

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1 - محمد الغزاوي الأحد 06 دجنبر 2020 - 12:59
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولله العين تبكي ولقلب يدمي ربي يشفيهم ويعفيهم عاونو هاد الوليدات ربي مايضيعش اجر المحسنين لا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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