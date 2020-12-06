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كُتّاب وآراء
دعم للصحراء من أمستردام
الأحد 06 دجنبر 2020 - 12:40
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - Amaghrabi الأحد 06 دجنبر 2020 - 13:45
الحمد لله ظهر المغاربة الوحدويين الوطنيين في هولاندا لان ايام الحراك الحسيمي استغل الوضع بعض الانفصاليين الخبثاء العملاء والذين يحملون حقدا دفينا على جميع المغاربة الوطنيين ويعملون ليل نهار بجانب اعدائنا الداخليين والخارجيين لتخريب المغرب وتشتيته لكي يحققوا مبتغاهم الشيطاني ,ولكن والحمد لله جل المغاربة في الداخل والخارج عرب وامازيغ فاقوا بلعبة الخونة ,انا سعيد جدا بمبادرتكم من اجل الوطن واظهار للاعداء الجزائريين ان المغاربة غصة في حلقهم وان الصحراء مغربية وستبقة مغربية رغم انوف الجزائريين الخبثاء
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