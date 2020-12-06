24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/12/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4508:1613:2416:0018:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مقهى متنقل في آسفي (5.00)

  2. المشاة والمدفعية الملكية .. قوّات ضاربة تخيف أعداء الوحدة الترابية (5.00)

  3. الصّحراء الشّرقية .. حلم استرجاع "أراض وراء الجدار" يراود المغاربة‬ (5.00)

  4. "الثلاسيميا" و"فقر الدم المنجلي" يصيبان آلاف الأشخاص في المغرب (5.00)

  5. المغرب ينتظر "الإعلان الرسمي" لتهنئة بايدن برئاسة الولايات المتحدة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | مع المهدي بنسعيد

مع المهدي بنسعيد

الأحد 06 دجنبر 2020 - 23:19

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.