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كُتّاب وآراء
الثلوج تكسو القصيبة
الأحد 06 دجنبر 2020 - 20:54
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - علي نايت عمر الأحد 06 دجنبر 2020 - 21:34
الثلوج تكسو القصيبة....يا سلام على جمال بلادي
2 - jamal الأحد 06 دجنبر 2020 - 21:45
مبروك على القصيبة خاصة والشعب عامة بهذا الطقس الجميل الذي لم يعرف مثيل فامنا الطبيعة اتت بهذا الخير ولا شك ان الجميع مبتهج وفريح بهذا الخير الرباني
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