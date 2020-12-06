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الرئيسية | صوت وصورة | الثلوج تكسو القصيبة

الثلوج تكسو القصيبة

الأحد 06 دجنبر 2020 - 20:54

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1 - علي نايت عمر الأحد 06 دجنبر 2020 - 21:34
الثلوج تكسو القصيبة....يا سلام على جمال بلادي
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2 - jamal الأحد 06 دجنبر 2020 - 21:45
مبروك على القصيبة خاصة والشعب عامة بهذا الطقس الجميل الذي لم يعرف مثيل فامنا الطبيعة اتت بهذا الخير ولا شك ان الجميع مبتهج وفريح بهذا الخير الرباني
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