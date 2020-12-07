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كُتّاب وآراء
فتاة الدراجة النارية
الاثنين 07 دجنبر 2020 - 11:17
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (18)
1 - karim الاثنين 07 دجنبر 2020 - 11:34
c cool mais en quoi ça peut nous intéresser!!?
2 - مواطن من الدارالبيضاء الاثنين 07 دجنبر 2020 - 11:37
الملاحظ بخصوص هذه الدرجات النارية ذات المحركات الكبيرة انها باهضة الثمن وقد يزيد ثمنها عن أحدث السيارات. لكن استعمالها في المغرب يبقى فقط للنزهة والترفيه. وسلبياتها اكثر من ايجابياتها لان معظمها يقع بيد شباب متهورين لا يحترمون علامات الوقوف ولا يحترمون الساكنة باحداث تلك الضوضاء الصادرة من محركاتها
3 - Mouna الاثنين 07 دجنبر 2020 - 11:44
تبارك الله عليك. انها امنتي منذ الصغر ولكن الله غالب. الله يحفظك من كل مكروه.
4 - اجديك الاثنين 07 دجنبر 2020 - 11:52
نصيحتي اليك، احظي راسك، الدقة ديال الموطور واعرة، الله بحفظ وصافي، مؤخرا ضاع منا شاب في مقتبل العمر، مالقاوا ما يجمعوا فيه، الله يستر..
5 - عبدالقادر جرسيف الاثنين 07 دجنبر 2020 - 12:00
الله يحفظك والله يسترك واتمنى لك التوفيق والنجاح ( وعين الحسود فيها عود).
6 - hassan الاثنين 07 دجنبر 2020 - 12:15
ا لتحية والتقدير اعجبني هذا الاب يوفر لابنته ما تحتاجه و لا يجعلها تنظر للاخرين .الانسان اذا قرر الانجاب لابد من التفكير جيدا .القوام و الامكانيات
7 - hmadalarbi الاثنين 07 دجنبر 2020 - 12:25
تبارك الله عليك. تمتعي مع راسك .وعندي لك نصيحة واحدة فقط وهي ان تتجنبي السرعة المفرطة .
8 - مغربي الاثنين 07 دجنبر 2020 - 12:28
المهم ان يكون الانسان مرتاح ومقتنع بما يفعل
9 - اسماعيل الأدوزي الاثنين 07 دجنبر 2020 - 12:35
في فيديوهات هسبريس:
آباء يستجدون المساعدة لأجل نفقات الاستشفاء والترويض الطبي لأولادهم
وآباء آخرون يجدون المال الكافي لشراء دراجات نارية bmw كبيرة تأمينها فقط يتطلب ميزانية
هذا هو مغرب المتناقضات...
آباء يستجدون المساعدة لأجل نفقات الاستشفاء والترويض الطبي لأولادهم
وآباء آخرون يجدون المال الكافي لشراء دراجات نارية bmw كبيرة تأمينها فقط يتطلب ميزانية
هذا هو مغرب المتناقضات...
11 - فريد الاثنين 07 دجنبر 2020 - 12:38
تبارك الله عليك أختي ويحفضك وينجيك من عين الحاسودين..غير الحسد لي كاين فبعض التعاليق هنا غايطيرك بالعين.العين ديالهم غاتخرج فيك قبل ما تخرج فيك الطرقات والدليل لي حاسدينها دايرين ليه اللايكات بالكثرة ولي طلب ليك السلامة داروا ليه لايك واحد وكاين كاع لي ماداروا ليه اللايك حيت فرح بيك.كون دابا الحاسدين لي هنا لي فهاذ التعليقات هما لي عندهم بحال هاد الموطور لي عندك غاتكون عندهم هانية ولكن ملي ماعندهومش راه تحركوا وكل واحد واش قال.عارف راسي غاتنزلوا علي بالديسلايك حيت حتى واحد ماكايبغي إقبل أسمع الحقيقة على راسوا
تعليق غير لائق
-13
12 - Aziz الاثنين 07 دجنبر 2020 - 13:09
je reprends à Mr Karim, c,est très cool ,c,est très intéressant la moto ,bravo pour cette fille et bon courage continuez, il faut pas critiquer
13 - Sam from Germany الاثنين 07 دجنبر 2020 - 13:10
كنصحك تلبسي لبصة ديال موتور لكتكون كتحمي العمود الفقري و الاكتاف, وهاد اللبسة مهمة, والتمن ديال اللبصة 150€. والله المعين
14 - amin sidi الاثنين 07 دجنبر 2020 - 13:26
سلام : ارجو من هد الشابة انتسمع هد النصيحة من احد كيبار هواة الدرجات النارية الكبيرة وعندما وصل سين التقاعد اعتزال عن ركوب الدراجة النارية .وساله احد الصحافين ماهي ناصحتك لي هوات ركوب مثل هده الدراجة . قال لهم انا اسوق جيدا ومتيقين من نفسي على انني بارع في ركوب وسياقة الدراجة الكبيرة لمدة اكتر من عشرين سنة ورغم كل هد كنخاف من الطريق اشمن موفجاء جيبلي والطريق كلها مفجاءات + السرعة = الموت .
15 - وطني الاثنين 07 دجنبر 2020 - 13:38
فن الفراشة ذو اخلاق عالية الااننا لانجدللساقي الدراجات اي اهتمام بموضـــــوع التشوير الطرقي والافظل لهم ان يتخدوا قانون السير دفتراالزاميا لهم والاهم كذلك من سياقة الدراجة النارية السريعة هو ربح الوقت واستغلال الاوكسجين باعتباره طاقة نافعة للجسم والحديث النبوي يقول:حب لاخيك ماتحب لنفسك.
16 - continue الاثنين 07 دجنبر 2020 - 13:42
c"est son droit d"être comme elle veut,félicitations pour ton courage,continue,aides d"autres filles à faire de même,ne te décourage pas,bravo
17 - كريم البريطاني الاثنين 07 دجنبر 2020 - 14:12
انا شخصيا مكنشوفش شي مشكل ف انك تركبي الدراجة النارية غير حضي راسك من السائقين التهورين في الطرق المغربية و من قطاع الطرق و العصابات حاملي السيوف ما تغامريش بزاف او من احسن تزدي كاميرا go pro فالكاسك ديالك CCTV تسجل تحركات ديالك او تخلي وليديك اتبعوك لو حدث اي مكروه لا قدر الله, بالتوفيق ان شاء الله.
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18 - مراكشية من بلجيكا الاثنين 07 دجنبر 2020 - 14:49
هذا شيء جميل أن تكون الآنسة تعشق ركوب الدراجات من هذا الحجم ولا يمكن أن يكون حكرا على الرجال فقط. ولكن لابد من الحيطة والحذر وخصوصا السرعة والمفاجأة أثناء الطريق. الإحصائيات العالمية تؤكد أنه في حالة وقوع حادثة سير _لاقدر الله _فإن ساءق الدراجة كيفما كان حجمها لاينجو من الموت أو عاهة لاقدر الله .ارجو للأخت السلامة والعافية وان تنتبه للسرعة لأن مثل هذه الدراجات يغري كثيرا بالسرعة
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