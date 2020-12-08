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كُتّاب وآراء
صيادلة بشواهد مزورة
الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 18:34
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - أستاذة وطنية الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 18:58
علاه هما غير الصيادلة هناك أطباء أساتذة اداريون ومديرو إدارات ووو هناك من هؤلاء من يملك في ملفه الإداري carte de vite
2 - فيصل كامين الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 19:02
شهادة مزورة محسوبة على رومانيا مع العلم ان رومانيا دخلت اتحاد اروبي اكتر من سبعة عشر عام وشهادتها معترف بها دوليا وفي اروربا تعتبر دبلوم أوروبي وأحسن دبلوم في اوروبا شرقية
فيما يخص المدينة كلوج نابوكا تعتبر من أعرق جامعات رومانيا بتظريس ثلاتة لغات انجليزية وفرنسية والمانية ورومانية و اكثر شعبية في اوروبا لما لا والفرنسيين والمان يدرسون فيها بكثرة ويتخرجون منها
فيما يخص المدينة كلوج نابوكا تعتبر من أعرق جامعات رومانيا بتظريس ثلاتة لغات انجليزية وفرنسية والمانية ورومانية و اكثر شعبية في اوروبا لما لا والفرنسيين والمان يدرسون فيها بكثرة ويتخرجون منها
3 - Marocain Lambda الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 19:15
الله ينصر الحق ! والله اعاونكم على الدفاع عن الصالح العام ! اين هي مديرية الدواء في وزارة الصحة؟
4 - ouch الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 19:15
Est ce qu'il a un domaine au maroc ou on ne triche pas? Mais qui est responsable dans ce pays? Les gens sont violentes, abuses ect ect et personne est la pour les defendre. Ni justice, ni education et les choses s'empirent jour apres jour. Est ce qu'il n'y aucun responsable dans ce pays?
5 - Santé الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 19:22
Il y en beaucoup qui part en Europe de l’Est :Romanie, Ukraine....etc et achète leurs diplômes. Il faut donner la priorité aux diplôme de nos université et limite l’accède ces spécialités aux gens de chez nous, car un Marocain ne peut exercer ailleurs que le Maroc s’il est pharmacien ou médecin pour cette dernière il faut aussi serre l’a vice aux gens qui part étudier dans des pays louches où avec une somme d’argent tu peux acheter ton diplôme. C’est un danger pour notre société. Merci de publier hespress.
6 - مراقب الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 19:27
يجب على الدولة فتح تحقيق شامل افي هذا الموضوع لان الامر يتعلق بالصحة العامة للمواطن وحتى مع الأطباء للتحقق من مدى مصداقية هذه الشواهد الأجنبية
7 - المغرب الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 19:29
ههه عاد فقتو راه عدد كبير من الشواهد مزورة و لا أشك أن هناك أناس في أعلى المناصب بشواهد مزورة. من جهة أخرى الشواهد لا قيمة لها في إثبات الكفاءة و لذلك في بعض الدول المتقدمة لا تأخذ الشواهد بعين الاعتبار. الاهم هو قدرة الشخص على الإنتاجية في مجال معين و الدليل ان اغلب العلماء و المخترعين على مر التاريخ لا يتوفرون على شواهد مدرسية.
8 - مصطفى ملو الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 19:32
كاين ما هو أمرُّ من ذلك؛ كاينين محللين نفسانيين واجتماعيين فإذاعات خاصة وحتى عمومية تثير تحليلاتهم التقزز وتزيد في الأمراض النفسية والعضوية
9 - مواطن ينشد الحقيقة. الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 19:41
يتضح من هذا الفيديو ان الصيادلة المشتكون طرقوا جميع الأبواب ولم يصلوا لحد الان لنتيجة تذكر. في حين ان الامر سهل جدا وبداية حله تبدأ من وزارة التربية.. التي عليها اولا ان تتأكد من صحة شهادة الباكالوريا للحفاظ على مصداقية هده الشهادة التي تسلم باسمها. انداك سيصبح الا مر سهلا أمام المتضررين لسلوك المسار القانونية.
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