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كُتّاب وآراء
احتجاج الدكاترة المعطلين
الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 19:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - مسفيوي الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 22:17
حشومة وعار انسان عندو الدكتورة ينزل للشارع ويدخل في كرّ وفرّ مع البوليس والمخزن بصفة عامة على ود الوظيفة في العمومي راه الخصوصي عطاه الله كفاش نتوما بغيتوا دخلوا تقريو صحا الا كفاش ازايدون مؤخرا كنت كنشوف العشرات من الاعلانات الخاصة بتوظيف اساتذة جامعيون سواء تلك الاعلانات المخصصة للموظفين او الاخرى الخاصة بالعموم مالكم منجحتوا فيها ؟؟؟؟ سيرو قريو في الخصوصي ديرو سويعات وتكافروا مع الوقت نتوما شديتوا الدكتوراه فابور عرفتي في دول اخرى لبغيتي الدكتوراه خاصك تبيع داركم باش تاخدها الا تكون عندك منحة وقليل لي كيحصل عليها عيقتوا والله
2 - مستنكر الأربعاء 09 دجنبر 2020 - 22:37
والله إلى حشومة وعيب وعار هذا راه ظلم كبييييير فحق هاد الشريحة من ولاد الشعب
هادو راه مكيطلبوش بالتوظيف المباشر ومكطلبوش بشي صدقة
هادو فقط كيطلبو أن المناصب تفتح فوجه جميع الدكاترة بدون إستثناء سوا موظف أو عاطل
ويتباراو عليها جميعا ولي كفؤ هو لي ينجح
راه ظلم كبير أن أغلب المناصب المالية المخصصة للجامعات كتفتح فوجه الدكاترة الموظفون
فحين هاد ولاد الشعب العاطلين كيبقا ليهم الفتات ولي الغريب فالأمر أن حتى داك الفتات كيتفتح فوجه المعطلين والموظفين
الله ينصركم على الظالمين ياربي
هادو راه مكيطلبوش بالتوظيف المباشر ومكطلبوش بشي صدقة
هادو فقط كيطلبو أن المناصب تفتح فوجه جميع الدكاترة بدون إستثناء سوا موظف أو عاطل
ويتباراو عليها جميعا ولي كفؤ هو لي ينجح
راه ظلم كبير أن أغلب المناصب المالية المخصصة للجامعات كتفتح فوجه الدكاترة الموظفون
فحين هاد ولاد الشعب العاطلين كيبقا ليهم الفتات ولي الغريب فالأمر أن حتى داك الفتات كيتفتح فوجه المعطلين والموظفين
الله ينصركم على الظالمين ياربي
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