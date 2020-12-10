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كُتّاب وآراء
الطلاق بعيون مغاربة
الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:32
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - youssef الجمعة 11 دجنبر 2020 - 00:51
حتا واحد ما تكلم علا السبب الأساسي للطلاق. السبب الأساسي هو الإنحلال الأخلاق للمرأة. لأن المرأة مغسول لها الدماغ في هاد العصر.
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