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الرئيسية | صوت وصورة | الطلاق بعيون مغاربة

الطلاق بعيون مغاربة

الخميس 10 دجنبر 2020 - 19:32

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - youssef الجمعة 11 دجنبر 2020 - 00:51
حتا واحد ما تكلم علا السبب الأساسي للطلاق. السبب الأساسي هو الإنحلال الأخلاق للمرأة. لأن المرأة مغسول لها الدماغ في هاد العصر.
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