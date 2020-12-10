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كُتّاب وآراء
وفاة صلاح الدين الغماري
الخميس 10 دجنبر 2020 - 23:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
1 - شرف 58 الجمعة 11 دجنبر 2020 - 11:50
انا لله والبه راجعون.الله ارحمو واغفر ليه.المرحوم عطا بزاف لهذا الوطن.ونحن نشهد على ذلك.لقد راى المغاربة قاطبة ما فعله في الايام الاولى لكورونا وكيفية استخلاص الدعم.الله ارحمو ياربي.
3 - Aymen الجمعة 11 دجنبر 2020 - 12:05
” إنّا لله وإنّا إليه راجعون .. البقاء لله – تعالى – وحده “
4 - محمد الجمعة 11 دجنبر 2020 - 12:06
ان لله و انا اليه راجعون رحم الله الفقيد والهم ذويه الصبر والسلوان.
5 - Motabi3a الجمعة 11 دجنبر 2020 - 12:09
الله يرحمو ويصبر ميمتو الصدمة قوية عليها لكن هذه ارادة الله وانا لله وانا اليه راجعون
6 - Tahir الجمعة 11 دجنبر 2020 - 12:11
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارزق اهله الصبر
7 - جمال ابو ايوب الرباط الجمعة 11 دجنبر 2020 - 12:12
رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته ورزق اهله الصبر والسلوان انا لله وانا اليه راجعون
8 - نجيب الجمعة 11 دجنبر 2020 - 12:18
انا لله و انا اليه راجعون. البقاء لله . اللهم ارحمه واحسن اليه. ويصبر الاهل ديالو.
9 - مكناسي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 12:19
انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم . الله يرحمه رحمة واسعة وجميع موتى المسلمين في هذا اليوم يوم الجمعة .
10 - مصطفى الجمعة 11 دجنبر 2020 - 12:19
نسال المولى عز و جل ان يتغمضه برحمته الواسعة وان يجعله جوار النبيئين و الصديقين والتابعين و الصالحين الى يوم الدين . ولعائلته الصبر والسلوان . للله ما اعطى و للله ما اخد .
دخل قلوب المغاربة من الباب الواسع واحببناه لوجه الله خصوصا خلال فترة الجائحة
وان لله وان اليه راجعون
دخل قلوب المغاربة من الباب الواسع واحببناه لوجه الله خصوصا خلال فترة الجائحة
وان لله وان اليه راجعون
11 - محمد الجمعة 11 دجنبر 2020 - 12:20
وداعاً صلاح الدين الغماري.. سوف تظل حيا في قلوب جميع المغاربة الذين أحبوك وعاشوا معك لحظات لا تنسى طيلة مسارك الإعلامي الحافل.. تعازينا الحارة لأسرة الفقيد وللجسم الإعلامي المغربي.. إنا لله وإنا إليه راجعون
12 - ابن آسفي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 12:25
إنا لله و إنا إليه راجعون
اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار، اللهم أفسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة،
اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار، اللهم أفسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة،
13 - كريم البريطاني الجمعة 11 دجنبر 2020 - 12:27
اللهم ارحمه وارزقه الجنة
انا لله وانا اليه راجعون
انا لله وانا اليه راجعون
14 - بوطويل محمد الجمعة 11 دجنبر 2020 - 12:38
ولجت بيوت الفقراء من أبوبها واعظا - وصمدت في السراء والضراء للتخيف من روعهم - ورحلت على غفلة منا جميعا لدار البقاء شامخا! رحمك الله وجعلك في جنات الخلد سي لغماري!
15 - اعنى ابراهيم الجمعة 11 دجنبر 2020 - 12:40
رحمه الله واسكنه فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون
16 - mehdi الجمعة 11 دجنبر 2020 - 12:44
انا لله و انا اليه راجعون. البقاء لله . اللهم ارحمه واحسن اليه. ويصبر الاهل ديالو.
17 - ابو سلمى الجمعة 11 دجنبر 2020 - 12:53
انا لله وانا اليه راجعون لقد فقدنا عزيزا وانسانا كانت طلته علينا من خلال تقديم الاخيار تنسينا مساوئ هده القناة .رحم الله هدا الرجل والهم دويه الصبر والسلوان
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