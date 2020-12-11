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كُتّاب وآراء
رحيل الغماري يحزن المحمدية
الجمعة 11 دجنبر 2020 - 12:07
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (25)
1 - وعزيز الجمعة 11 دجنبر 2020 - 12:25
رحمه الله تعالى و اسكنه فسيح جناته، والهم أهله الصبر والسلوان....
و
انا لله وانا اليه راجعون....
الدوام لله وحده....
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا...
و
انا لله وانا اليه راجعون....
الدوام لله وحده....
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا...
2 - مكناسية الجمعة 11 دجنبر 2020 - 12:25
رحم الله الفقيد الشاب البشوش والمجد في العمل الصحفي صلاح الدين الغماري.
انا لله وانا اليه راجعون.
انا لله وانا اليه راجعون.
3 - تغمده الله بواسع رحمته الجمعة 11 دجنبر 2020 - 12:31
سعادتك أفاعل الخير....رحمه الله و أسكنه فسيح جنانه و ألهم دويه الصبر والسلوان.....
4 - وجدي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 12:32
إن لله وان اليه راجعون تعازينا الحارة إلى أسرة المرحوم.
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهلها وذويه الصبر والسلوان وان لله وان اليه راجعون البقاء لله.
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهلها وذويه الصبر والسلوان وان لله وان اليه راجعون البقاء لله.
5 - صحراوي وني الجمعة 11 دجنبر 2020 - 12:34
الله يرحمك ويوسع عليک ضیقات القبور وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
6 - حنان الجمعة 11 دجنبر 2020 - 12:35
انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناتك يارب العالمين اللهم ارزقنا حسن الخاتمة بكيت بزااف وبقى فيا بزااف الله يصبر الأم ديالو والعائلة
7 - wiameelarkoby الجمعة 11 دجنبر 2020 - 12:36
الله يرحمو ويدخل عليه الرحمة والمغفرة والعتق من النار اللهم امين يارب العالمين
8 - Naima bouzeghda الجمعة 11 دجنبر 2020 - 12:37
اللهم ارحمه واغفر له واجعل مثواه الجنة وارزق اهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون
9 - MOUISSA الجمعة 11 دجنبر 2020 - 12:37
سبحان الله كانت أمنيته أن يأتي دلك اليوم الذي سيخبرنا فيه أنها الحلقة الأخيرة من برنامج مع كورونا لكن شاءت الأقدار أن حلقته الأخيرة في البرمجة الإخبارية الجديدة للقناة التانية في زمن الحجر أضحكنا و أبكانا و في أخر المطاف تركنا في حيرة من أمرنا رحل عنا في غفلة منا لكنها الموت الله إرحمك
10 - محمد الزموري الجمعة 11 دجنبر 2020 - 12:39
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر لنا وله وتجاوز عنه واسكنه فسيح جناتك يارب العالمين وتعازينا الحارة إلى كل الأهل والأحباب والأصدقاء الدوام لله الواحد القهار كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال و الإكرام وما نحن إلا جنائز مؤجلة نسأل الله حسن الخاتمة
11 - متقاعد الجمعة 11 دجنبر 2020 - 12:40
رحمة الله على صلاح الدين الغماري الصحفي برحمته الواسعة. الصحفي الذي لا يعوظ دخل كل البيوت المغربية .صحفي خلوق ومحبوب من طرف الجميع!!! اللهم ارزق دويه الصبر والسلوان وازرق كل المغاربة والصحفيين في فقدان هرم من أهرام اداعة 2M.!!! أنا لله وانا اليه راجعون!!!
12 - ati الجمعة 11 دجنبر 2020 - 12:40
ان لله وان اليه راجعون يارب اغفر له ورحمه انسان طيب
13 - سعيد الجمعة 11 دجنبر 2020 - 12:42
اتقدم باحر التعازي لكل عائلة الفقيد تغمده الله بواسع رحمة وجعله من أهل الجنة .وإنا لله وإنا إليه راجعون
14 - ام صهيب الجمعة 11 دجنبر 2020 - 12:45
رحمه الله و اسكنه فسيح جناته كان انسان طيب
15 - moda الجمعة 11 دجنبر 2020 - 12:45
الله يرحمو ويصبر عاءلتو .بكاني صراحة . حسينا بحبو الصادق لينا فهاد فترة الوباء
16 - هشام الجمعة 11 دجنبر 2020 - 12:46
الله يرحمو ويصبر العائلة ديالو الدنيا مخاصش الواحد يعمر بها راسو ويكتر من الخير قدر المستطاع
17 - مغربية وأفتخر الجمعة 11 دجنبر 2020 - 12:49
اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان
18 - فاطمة الزهراء الجمعة 11 دجنبر 2020 - 12:50
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمه واجعله من اهل الجنة يارب. رجل اعلام بامتياز دخل بيوت كل المغاربة خبر وفاته نزل علينا كالساعقة رحمة الله عليك صلاح الدين الغماري.
19 - رشيد الجمعة 11 دجنبر 2020 - 12:54
اللهم ارحمه واغفر له وتجاوز عنه وأسكنه فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون
20 - سلام عليكم الجمعة 11 دجنبر 2020 - 12:55
الله يرحمو او يوسع عليه. حاجة لي جاتني في شكل هو 2m لبارح دايرين نشاط في اذاعة ماكاينش شي حاجة تاع احترام روح تاع زميل تاعهم
21 - بوعزة الجمعة 11 دجنبر 2020 - 12:56
انا لله وانا اليه راجعون .
رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته ،والهم دويه الصبر والسلوان .
اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان غير دالك فتجاوز عنه
رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته ،والهم دويه الصبر والسلوان .
اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان غير دالك فتجاوز عنه
22 - مواطنة من سوس الجمعة 11 دجنبر 2020 - 12:58
إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويرحم جميع موتى المسلمين مايحزنني ان القناة الثانية 2m لم تعلن الحداد على هذا الصحفي الكبير هو هرم من اهرام القناة لا حول ولا قوة إلا بالله
23 - Abderrahmane الجمعة 11 دجنبر 2020 - 12:58
الف رحمة ونور اللهم اغفر له وارزق ذويه الصبر والسلوان والبقاء لله
24 - hakimafadili الجمعة 11 دجنبر 2020 - 12:59
اللهم إنه يوم الجمعة...يوم الرحمة و المغفرة... اللهم ارحمه برحمتك الواسعة و لا تدع له ذنبا إلا غفرته...يا ارحم الراحمين يا الله..
25 - الهاشمي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 13:01
رحمك الله يا صلاح الدين وأسكنك فسيح جناتك، إبن درب الفتيان بمدينة مكناس شاب خلوق يحب الخير للجميع، إن لله وإن إليه راجعون.
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