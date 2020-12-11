24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
11/12/2020
الأيام القادمة
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:48
|08:19
|13:26
|16:00
|18:23
|19:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- أمرابط يقترب من إنهاء التعاقد مع النصر السعودي
- مواجهة الإرهاب تبدأ من العقائد
- تحديات التنمية المستدامة في أفق 2030
- الدولة المُحايِدة/ العَلمانية
- الرياضة مهمة لمرضى السكري من النوع الأول
حقوق الإنسان في الإسلام .. ذكرى بوطالب تستحضر الأسس البانية (5.00)
العثماني: الحكومة منكبة على تنفيذ تعليمات الملك بخصوص التلقيح (5.00)
التامك يراسل بايدن: البوليساريو تهدد الاستقرار والسلام في المنطقة (5.00)
كوشنر: اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء يعزز علاقات الرباط وواشنطن (5.00)
سفير واشنطن: الاتفاق الأمريكي المغربي بداية تطورات مهمة مقبلة (5.00)
- الصحافي المغربي صلاح الدين الغماري في ذمة الله - (683)
- ترامب يعلن علاقات المملكة مع إسرائيل ويعترف بمغربية الصحراء - (412)
- الديوان الملكي .. الولايات المتحدة الأمريكية تفتح قنصلية في الداخلة - (365)
- "صدمة" في مخيّمات البوليساريو.. خطوة أمريكا تفاجئ "قطّاع الطّرق" - (221)
- الملك يعلن استئناف الاتصالات الرسمية مع إسرائيل في أقرب الآجال - (210)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تشييع الغماري إلى مكناس
الجمعة 11 دجنبر 2020 - 13:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (18)
1 - مواطن الجمعة 11 دجنبر 2020 - 13:49
رحمة الله عليه لقد انتهى أجله كما سينتهي أجلنا يوما ما هاد الدنيا مافيها والو راجعو أنفسكم قبل فوات الأوان يا إخوان
2 - sousou الجمعة 11 دجنبر 2020 - 13:49
الله يرحمو ويجعل الجنة مثواه هو و امواتنا اجمعين ان شاء الله
3 - hicham الجمعة 11 دجنبر 2020 - 13:52
بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي إنا لله وإنا إليه راجعون
نلت محبة الله ومحبة المغاربة قاطبة كل أكف الضراعة رفعت إلى الله عز وجل أن يرحمك برحمته التي وسعت كل شيء
يعجز اللسان عن الوصف وعن مدى فقداننا فيك ..إن العين لتدمع والقلب يخشع ولا نقول إلا مايرضي ربنا رحمة الله عليك وأسكنك فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون...
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي إنا لله وإنا إليه راجعون
نلت محبة الله ومحبة المغاربة قاطبة كل أكف الضراعة رفعت إلى الله عز وجل أن يرحمك برحمته التي وسعت كل شيء
يعجز اللسان عن الوصف وعن مدى فقداننا فيك ..إن العين لتدمع والقلب يخشع ولا نقول إلا مايرضي ربنا رحمة الله عليك وأسكنك فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون...
4 - مغربية الجمعة 11 دجنبر 2020 - 13:54
الله يرحموا ويجعل مثواه الجنة ويصبر المغاربة فيه
5 - rachida الجمعة 11 دجنبر 2020 - 13:55
السلام عليكم. الله يرحم الفقيد ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.هناك مجموعة من الرجال في هذه الجنازة لم يضعوا الكمامات وإن انتشر الوباء بينهم سيقولون أن الحكومة هي السبب في انتشاره وليس هم اللذين لم يضعوا الكمامات
6 - rashhid الجمعة 11 دجنبر 2020 - 13:55
شعب ذيالنا ضروري من الهراج وزحام... سيد توفى دعيو ليه بالرحمة والمغفرة,, علاش هاد تجمعات !!؟ ؟ وبالخصوص فهاد ظرفية ...
7 - fahd الجمعة 11 دجنبر 2020 - 13:56
لله ما أعطى ولله ما أخذ الله، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، إن لله وإنا إليه راجعون
8 - مسفيوي ولد العز-فرنسا الجمعة 11 دجنبر 2020 - 13:59
ظاهرة غير صحية توغلت عند المغاربة هذا التصوير بالهواتف ...اش باغي اصور...تفواااااا على بنادم...الله يرحم سي الغماري و صبر عائلتو و اصحابو.
9 - مامسوقش الجمعة 11 دجنبر 2020 - 14:02
كان متحمس بزاف ومنفعل ضد من لايحترم نصائح كورونا ونسى ان هاد القوم ماخاصش تسوق ليهم حفاظا على صحة القلب لكن قلبهم لم يصمد .تحية لعائلته
10 - مغربي وافتخر الجمعة 11 دجنبر 2020 - 14:05
عزاؤنا لاسرة الفقيد وللشعب المغربي ولجميع الاعلاميين وعلى رأسهم اعلاميو دوزيم تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ونا لله وان اليه لراجعون
11 - الله يرحمك أخويا صلاح الجمعة 11 دجنبر 2020 - 14:13
إنا لله و إنا إليه راجعون و اللهم ارحم أخانا صلاح الدين رحمة واسعة و اغفر له جميع ذنوبه و أبدله مكان ذنوبه حسنات و أدخله فييح جناتك. الله يصبر ميمتو و مراتو و وليداتو و جميع أهله.
خونا صلاح الدين ما شفنا منو غير الخير كان كيبح صوتو و هو كيحاول بلغة المغاربة يوصل خصوصا للناس اللي كبار و الناس اللي مكيعرفوش كيفاش يديرو الإحتياطات و يتجنبو العدوى. مشا و فارق الحياة و المغرب كلو كيبغيه الصغير و الكبير من المغاربة اللي فلبلاد و المتغربين.
الله يرحمو و يوسع عليه، غادي نفتاقدوه الله يصبر الأهل ديالو و يصبرنا معاهوم واخا مكنعرفوهش شخصيا، و لكن يكفي أنه مغربي و كان كيبغي الخير لخوتو لمغاربا.
الموت قريبة جدا لكل إنسان فنسأل الله لنا و لكم الهدى و الصلاح و التقى. سعداتك أفاعل الخير
خونا صلاح الدين ما شفنا منو غير الخير كان كيبح صوتو و هو كيحاول بلغة المغاربة يوصل خصوصا للناس اللي كبار و الناس اللي مكيعرفوش كيفاش يديرو الإحتياطات و يتجنبو العدوى. مشا و فارق الحياة و المغرب كلو كيبغيه الصغير و الكبير من المغاربة اللي فلبلاد و المتغربين.
الله يرحمو و يوسع عليه، غادي نفتاقدوه الله يصبر الأهل ديالو و يصبرنا معاهوم واخا مكنعرفوهش شخصيا، و لكن يكفي أنه مغربي و كان كيبغي الخير لخوتو لمغاربا.
الموت قريبة جدا لكل إنسان فنسأل الله لنا و لكم الهدى و الصلاح و التقى. سعداتك أفاعل الخير
12 - واضح جدا الجمعة 11 دجنبر 2020 - 14:18
و الله المغاربةُ يتعاطفون مع مَن يساعدُهم في أبسطِ شيءٍ و لا ينسَوْنَ خيرَهُ،، سمعتُ الناسَ الذين حضروا إلى باب مستودعِ الأمواتِ يقولونَ : هو الذي عمِل على توعيةِ الناسِ كيف تَستفيدُ من الشباكِ لما وُزعتْ مساعداتُ كورونا،،و هو الذي فتح أعينَنا على التعامل مع الظرفية الأولى للحَجر
13 - %%%% الجمعة 11 دجنبر 2020 - 14:20
l amour des gens ne s acheté pas salah a eu cette chance .les marocains l aiment tout simplement. nous sommes a dieu et a lui nous retournons .
14 - مغربي الجمعة 11 دجنبر 2020 - 14:27
رحم الله الفقيد. ..لماذا لا يتم احترام التدابير الاحترازية؟ لا نريد مزيدا من الضحايا. .قليلا من العقل و التعقل و الرزانة حتى في المواقف العصيبة. .نعرف حب الناس للرجل لكن فلنفكر في المستقبل. .
15 - fatima الجمعة 11 دجنبر 2020 - 14:30
انا لله وانا اليه رجعون رحمة الله عليه واسكنه فسيح جناته
الله يرزق اهله وأصدقائه ومحبيه الصبر والسلوان
الله يرزق اهله وأصدقائه ومحبيه الصبر والسلوان
16 - abdou الجمعة 11 دجنبر 2020 - 14:33
رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح الجنان ورزق دويه جميل الصبر والسلوان
إنا لله إنا إليه راجعون
إنا لله إنا إليه راجعون
17 - farissrabia الجمعة 11 دجنبر 2020 - 14:33
رحمك الله وادخلك فسيح جنانه ..كان رجلا غيورا على ابناء بلده وعلى بلده اراده الله ان يتغمده برحمته وهو في اوج عطائه ويترحم عليه كل المغاربة من شمال المغرب الى جنوبه ... كان لنا موعد معه كل ليلة يطل علينا بحماسه الصادق ...الله يرزق ذويه الصبر والسلوان انا لله وانا اليه واجعون.
18 - أم ايمن الجمعة 11 دجنبر 2020 - 14:33
حسبنا الله ونعم الوكيل شي كايبكي وشي كايصور شنو هاد القلوب لي رجعات عند الناس
المجموع: 18 | عرض: 1 - 18