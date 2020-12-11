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Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | منع ساكنة من الاحتجاج

منع ساكنة من الاحتجاج

الجمعة 11 دجنبر 2020 - 19:14

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - الحياد الجمعة 11 دجنبر 2020 - 20:34
شكون اخترع كذبة "الحق في السكن" وشكون صدقها? في جميع الدول تتكري او تتشري او تتورث باش تسكن
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