24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
11/12/2020
الأيام القادمة
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:48
|08:19
|13:26
|16:00
|18:23
|19:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- مواجهة الإرهاب تبدأ من العقائد
- تحديات التنمية المستدامة في أفق 2030
- عودة "دواعش مغاربة" من بؤر التّوتر .. علبة سوداء تفيد المملكة
- الصحراء المغربية تجمع أكاديميين في مؤتمر الوحدة العربية بالقاهرة
- الأحزاب السياسية والكفاءات الوطنية
حقوق الإنسان في الإسلام .. ذكرى بوطالب تستحضر الأسس البانية (5.00)
العثماني: الحكومة منكبة على تنفيذ تعليمات الملك بخصوص التلقيح (5.00)
التامك يراسل بايدن: البوليساريو تهدد الاستقرار والسلام في المنطقة (5.00)
اعتراف واشنطن بمغربية الصحراء يعجل بحل نهائي للنزاع الإقليمي (5.00)
بوريطة: الاعتراف الأمريكي تحوّل تاريخي والحكم الذاتي مقترح واقعي (5.00)
- الصحافي المغربي صلاح الدين الغماري في ذمة الله - (698)
- الوزير العلمي يكشف موعد دخول المستثمرين الإسرائيليين إلى المغرب - (201)
- اعتراف واشنطن بمغربية الصحراء يعجل بحل نهائي للنزاع الإقليمي - (133)
- "البيت الأبيض" ينشر نص الاعتراف الكامل لأمريكا بمغربية الصحراء - (130)
- استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية يُحرج قيادات "العدالة والتنمية" - (127)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جنازة مهيبة للصحافي الغماري
الجمعة 11 دجنبر 2020 - 21:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
1 - سعيدة الجمعة 11 دجنبر 2020 - 21:41
تغمده الله بواسع رحمته وآثابه بجنته ورضوانه ..
2 - توفيق الجمعة 11 دجنبر 2020 - 21:43
اللسان يعجز عن التعبير... لنقل ما يرضي ربنا إن لله وإن إليه راجعون
3 - خالد الجمعة 11 دجنبر 2020 - 21:43
رحمه الله وتغمده بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته .
إنا لله وإنا إليه راجعون.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
4 - كمال المنصوري الجمعة 11 دجنبر 2020 - 21:44
في الحقيقة نحن شعب يفتقد للوعي.
لا يُعقَل أن لدينا حالات كورونا بالالاف و الموتى بالعشرات يوميا و الناس لا تأخذ إحتياطاتها.
كيف يُعقَل لهؤلاء بالمشي في هذا الإزدحام الرهيب؟!
الراحل كان يوصينا بأخذ الإحتياطات و التباعد...لكن بمجرد موته إكتشفنا أنّّ المغاربة يتفرجون و لا يستفيدون و لا يطبقون ما يُقال لهم.
ربما لو كان الراحل حيا و شاهد حُشودا تمشي في مثل هذه الجنازة لكان أول المنتقدين لهذا التهور.
أنا لست ضد المشي في الجنازة و لست ضد تعبير الناس عن حبهم للراحل لكن كنت أود أن يأخذ الناس إحتياطاتهم و أعتقد أن هناك العشرات ضمن هذا الحشد سوف يصابون بكورونا و الله اعلم.
رحم الله الفقيد و إرجوا ان نستفيد من كلامه عندما كان حيا و من موته لأنها رسالة الله جميعا فالموت يأتي بغتةً و يجب ان نكون دائما على إستعداد للرحيل
لا يُعقَل أن لدينا حالات كورونا بالالاف و الموتى بالعشرات يوميا و الناس لا تأخذ إحتياطاتها.
كيف يُعقَل لهؤلاء بالمشي في هذا الإزدحام الرهيب؟!
الراحل كان يوصينا بأخذ الإحتياطات و التباعد...لكن بمجرد موته إكتشفنا أنّّ المغاربة يتفرجون و لا يستفيدون و لا يطبقون ما يُقال لهم.
ربما لو كان الراحل حيا و شاهد حُشودا تمشي في مثل هذه الجنازة لكان أول المنتقدين لهذا التهور.
أنا لست ضد المشي في الجنازة و لست ضد تعبير الناس عن حبهم للراحل لكن كنت أود أن يأخذ الناس إحتياطاتهم و أعتقد أن هناك العشرات ضمن هذا الحشد سوف يصابون بكورونا و الله اعلم.
رحم الله الفقيد و إرجوا ان نستفيد من كلامه عندما كان حيا و من موته لأنها رسالة الله جميعا فالموت يأتي بغتةً و يجب ان نكون دائما على إستعداد للرحيل
5 - سميرةةة الجمعة 11 دجنبر 2020 - 21:46
مايغيظ حقا هو كثرة الهواتف للتصوير! ماهو دورها في هذه اللحظة بالذات لا افهم؟؟!! الله يهدي ماخلق.انا لله وانا اليه راجعون اللهم اغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة.
6 - سي محمد الجمعة 11 دجنبر 2020 - 21:47
إنا لله وانا اليه راجعون .تعازينا لعائلته .الله يصبرهم .
7 - يوسف الجمعة 11 دجنبر 2020 - 21:49
يكفيك أيها الرجل الطيب هذا الحشد من المشيعين
رحمك الله وجعل مأواك الجنة
رحيلك عبرة لكل غافل
اللهم أحسن عاقبتنا واجمعنا جميعا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك
رحمك الله وجعل مأواك الجنة
رحيلك عبرة لكل غافل
اللهم أحسن عاقبتنا واجمعنا جميعا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك
8 - حزين الجمعة 11 دجنبر 2020 - 21:49
فعلا.لقد فقد المغرب ابنا بارا.محبوبا لدى الصغير والكبير.لذا فقد خلفت وفاته صدمة كبيرة لدى الشعب المغربي.لكن لا راد لقضاء الله وقدره.وانا لله.وإنا إليه راجعون.رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته.والهم ذويه الصبر والسلوان.
9 - bidawi الجمعة 11 دجنبر 2020 - 21:50
البقاء لله و ان لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له وتبته عند السؤال واجعل مثواه الجنة يارب وارزق أهله الصبر والسلوان
10 - badr الجمعة 11 دجنبر 2020 - 21:50
هذا الرجل الرائع تغمده الله برحمته الواسعة وأسكنه فسيح جناته كسب حب وقلوب المغاربة الذين يعرفونه فقط من منبر اعلامي وبرامجه الهادفة وسيبقى حبه خالدا في قلوبنا جميعا الى أن نلقى ربنا،وهذا درس للذين تاجروا بالدين وكتموا على انفاس المغاربة بالشعارات الزائفة وهم يسمنون معاشاتهم و جيوبهم على حساب تقة الشعب الفقير الذي كان يترجى منهم الخير،واصبحوا اليوم في قلوب المغاربة من اسفل السافلين
11 - SAID الجمعة 11 دجنبر 2020 - 21:50
Message du feu Salah Eddine Laghmari, qui nous a quitté mais a toujours conseillé à ses compatriotes de s'appliquer aux mesures phrygienne et de séparation. Et en ce moment d'adieu, on voit le contraire.
Que son âme repose en paix.
Que son âme repose en paix.
المجموع: 11 | عرض: 1 - 11