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كُتّاب وآراء
إدمان الألعاب الإلكترونية
السبت 12 دجنبر 2020 - 21:47
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - عبدالقادر جرسيف السبت 12 دجنبر 2020 - 22:57
اتمنى وارجو من المسؤولين التدخل عاجلاقصد حجب هذه الالعاب نهائيا، فشبابنا في خطر فالكثير منهم اصبح مدمنا.
2 - اب يوسف السبت 12 دجنبر 2020 - 22:59
بصاح، بعض الاباء او الامهات اكدو ابتلاء ابناءهم بفري فاير، يلعبون بتخبية حيتاش ساعات الدراسة قليلة.. حتى الواتساب يسهل لهم الاتصال ببعضهم البعض، لتبادل الكودات، الله ايصاوب .. راقبو اولادكم
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