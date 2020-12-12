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الرئيسية | صوت وصورة | إدمان الألعاب الإلكترونية

إدمان الألعاب الإلكترونية

السبت 12 دجنبر 2020 - 21:47

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - عبدالقادر جرسيف السبت 12 دجنبر 2020 - 22:57
اتمنى وارجو من المسؤولين التدخل عاجلاقصد حجب هذه الالعاب نهائيا، فشبابنا في خطر فالكثير منهم اصبح مدمنا.
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2 - اب يوسف السبت 12 دجنبر 2020 - 22:59
بصاح، بعض الاباء او الامهات اكدو ابتلاء ابناءهم بفري فاير، يلعبون بتخبية حيتاش ساعات الدراسة قليلة.. حتى الواتساب يسهل لهم الاتصال ببعضهم البعض، لتبادل الكودات، الله ايصاوب .. راقبو اولادكم
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