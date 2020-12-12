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كُتّاب وآراء
احتفالية في شوارع أكادير
السبت 12 دجنبر 2020 - 19:07
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
2 - الأحمق السبت 12 دجنبر 2020 - 23:50
الصحراء هي أرضنا ولسنا بحاجة إلى اعتراف ترامب بها ونحن خسرنا عليها الكثير ومستعدون لدفع دمائنا من أجلها ولن نتنازل عنها إلا على جثثنا وأقسم بالله مليون مرة على ذلك
ثم في المقابل نحن لن نقبل بالخيانة للأرض التي هي جزء من عقيدتنا والأرض التي صلى فوق تربتها إماما بالأنبياء جد ملكنا حفظه الله والتي ولدنا وعشنا ونحن نسمع كل يوم التطبيل ثم التطبيل والتزمير بأننا ندافع عن فلسطين وهي مسرى نبينا وهي مثل بلدنا وهي وهي ثم كل ذلك اتضح انه كان نفاقا وكذبا وزورا وبهتانا وعلى من كذبوا علينا لسنيييييين ان يعتذروا لنا وإني أبرأ إلى الله من الخيانة للقضية الفلسطينية وقرار الخيانة لا لا يعنيني ولا يمثلني
ثم في المقابل نحن لن نقبل بالخيانة للأرض التي هي جزء من عقيدتنا والأرض التي صلى فوق تربتها إماما بالأنبياء جد ملكنا حفظه الله والتي ولدنا وعشنا ونحن نسمع كل يوم التطبيل ثم التطبيل والتزمير بأننا ندافع عن فلسطين وهي مسرى نبينا وهي مثل بلدنا وهي وهي ثم كل ذلك اتضح انه كان نفاقا وكذبا وزورا وبهتانا وعلى من كذبوا علينا لسنيييييين ان يعتذروا لنا وإني أبرأ إلى الله من الخيانة للقضية الفلسطينية وقرار الخيانة لا لا يعنيني ولا يمثلني
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