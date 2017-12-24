بدايات المسألة الدستورية بالمغرب

عبد الرحمان شحشي

3. المسألة الدستورية وحرب البلاغات:

لقد أشعلت المسألة الدستورية "حرب بلاغات" و"معركة كلامية" عنيفة بين أنصار "جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية" (FDIC) وأنصار الأطروحة الديمقراطية.

ففي "الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء 18 يناير 1961 عقد مجلس الدستور اجتماعا في قصر المامونية بالرباط خصص لانتخاب مكتب المجلس... وخلال هذا الاجتماع رشح السيد علال الفاسي والسيد محمد الزغاري... نفسيهما لرئاسة مجلس الدستور.

فكانت النتيجة أن أحرز السيد علال الفاسي 44 صوتا، في حين إن السيد الزغاري لم يفز إلا بـ 27 صوتا.

وبمجرد ما أعلنت النتيجة، وقف السيد أحرضان ليتكلم، فأراد السيد علال الفاسي أن يمنعه من الكلام... ولكن السيد أحرضان لم يعر ملاحظة السيد علال الفاسي أي اهتمام وقال: إننا كنا نعتقد أن هذا المجلس مجلس وطني ولكن اتضح أنه مجلس هيأة معينة".

وبعد ذلك أعلن انسحابه، هو وأعضاء الحركة الشعبية، من مجلس الدستور...

وبعد تناول السيد رشيد ملين الكلام، أكد العبارات التي جاءت في كلمة السيد أحرضان... والعبارات نفسها قالها السيد معنينو من حزب الدستور الديمقراطي.

وفي ختام هذه الجلسة، عــم القاعة نوع من الفوضى.

وفي المساء، نشرت كل من الحركة الشعبية وحزب الدستور الديمقراطي بلاغا مشتركا أعلنا فيه أن الهيئتين قررتا انسحابهما من مجلس الدستور.

والجدير بالذكر أن السيد محمد بن الحسن الوزاني، الأمين العام لحزب الدستور الديمقراطي، لم يحضر جلسة انتخاب مكتب مجلس الدستور... وقد بعث السيد محمد بن الحسن الوزاني ببرقية إلى السيد مسعود الشيكر، الأمين العام الدائم لمجلس الدستور، وجاء فيها: "حيث إن مجلس الدستور غير مطابق لمبادئ ومناهج الديمقراطية الدستورية، سواء بفكرته أو نظامه أو سيره، وحيث إن المجلس غير متفق مع المطامح القومية، فقد قررت الانسحاب منه".

وهكذا لم يبق في مجلس الدستور سوى السيد علال الفاسي وأصدقائه وبعض موظفي الدولة الذين يصعب عليهم اتخاذ موقف في هذا الصدد.

وفي صباح الخميس 20 يناير 1961، كتبت جريدة "التحرير" (جريدة الاتحاد الاشتراكي حاليا)، على طول الصفحة الأولى، مقالا تحت العناوين التالية:

استفحال الأزمة السياسية بالمغرب.

انفجار مجلس الدستور المعين.

الحل الواحد: إعطاء الكلمة للشعب.

للخروج من الأزمة يجب إجراء انتخابات عامة.

وقد أجابت جريدة "العلم" على ذلك بالقول: "إن بحث هذا الموضوع يقتضي منا الرجوع إلى الظروف التي تكونت فيها الحكومة التي يرأسها جلالة الملك بنفسه وإلى التصريحات الرسمية التي سبقت تأليفها، فالحكومة لم تشكل على أساس التمثيل الحزبي".

وأضافت "العلم": "لــم تقم التشكيلة الوزارية على أساس تكتل حزبين أو عدة أحزاب ولا على أساس تحالف سابق بينهما وإنما هي مجموعة وزراء اختارهم جلالة الملك وكلفهم بإنجاز البرنامج الذي سطره لهم". واستطردت: "إن مجلس الدستور هو أيضا تألف على أساس التعيين، فقد اختار جلالة الملك أعضاءه بغض النظر عن انتمائهم أو عدم انتمائهم لهيئة من الهيئات السياسية... الحقيقة أن انسحاب المنسحبين لا ينطوي في حد ذاته على أدنى مشكلة ما دام المجلس بالتعيين وما دام بمن يراهم جلالة الملك أهلا للمساهمة في إعداد الدستور".

وفي ختام المقال، اتهمت جريدة العلم الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بأنه يقصد "العودة" إلى الحكم، وقد أجابت جريدة "التحرير" على ذلك في عدد يوم السبت 21 يناير قائلة: "وإذا كنا لا نريد الدخول مع الزميلة "العلم" في مناقشات بزنطية فارغة لا جدوى فيها إطلاقا - لأن المشكل أصبح واضحا- ولعل أصحاب "العلم" يشعرون به على حقيقته بينهم وبين أنفسهم... فإننا نرى لزاما علينا أن نطمئن أصحاب "العلم" على كراسيهم الوزارية وأن نخبرهم بل نبشرهم أنه ليس لدينا إطلاقا حنين إلى الكراسي الحكومية كما ادعت الزميلة في نهاية مقالها...".

وأضافت: "إن المشكلة في نظرنا ليست مشكلة مناصب حكومية ولا بتبديل وزير بوزير، إن المشكل الحقيقي في نظرنا هو مشكل دستوري... هو مشكل بلاد استقلت منذ أكثر من أربع سنوات ومع ذلك لا زالت تعيش بدون أنظمة دستورية ولا مجالس تمثيلية تمكن من إيضاح القيمة التمثيلية لكل تيار سياسي أو حزبي أو هيأة... هذه هي المشكلة الحقيقية وهي مشكلة لا يمكن حلها إلا بالرجوع إلى الشعب وإجراء انتخابات عامة لانتخاب مجلس تأسيسي ليضع دستورا يرضى عنه الشعب ويحميه...".

والسؤال هو: كيف ستتطور مشكلة الدستور وبالتالي كيف ستتطور الأحداث السياسية بالمغرب؟

النظام لم يترك الأمور لتتطور نحو الأسوأ، فأخذ المبادرة وتحمل المسؤولية في إصدار دستور للبلاد يحسم به الصراع بين الأحزاب السياسية حول إشكالية مالك السلطة الحقيقي، الذي هو الملك، فأصدر دستور 1962، بالرغم من المعارضة القوية للاتحاد الوطني للقوات الشعبية في شخص المهدي بن بركة المناصر لطرح المسألة على جمعية تأسيسية لتمكين البلاد من دستور حقيقي.

أما الملك والمناصرون لأطروحته فاعتبروا أن الدستور لما عرض على الاستفتاء وقال الشعب كلمته فيه، حسم الأمر وانتهت القضية.

وأمام موقف المقاطعة الذي اتخذه الاتحاد الوطني من الاستفتاء الدستوري، سيشن مستشار الملك السيد أحمد رضا اكديرة هجوما قويا على الاتحاديين قائلا: "وهاهم اليوم يستهدفون الدستور من قبل أن يقرؤوه... فلقد انبروا للقدح فيه مستخفين بكل ما يتصل بالقانون والتاريخ... ذلك بأنهم يفتقرون إلى الروح الديمقراطية الحقة... نرى بعض المهيجين المتعطشين للفوضى ينتهزون هذه اللحظة انتهازا، لكي يغرروا بالشعب ويحاولوا تأليبه على النظام القائم، وعلى هذا الملك الذي يحظى من رعاياه جميعا بالحب والتعلق المكين... من أين خرجوا يا ترى، ومن يكونون، وباسم أي مبدأ يجرؤون على التعبير عن مواقفهم، هم الذين لولا هذه السلطة التي يسفهونها اليوم لما كانوا ليكونوا إلا ما هم كائنون اليوم؟ وماذا يمثلون في البلد؟ سواء كما أو كيفا، أو مشروعية، ليحاولوا التشويش على الإرادة الجماعية والصريحة للبلاد، من وراء ملكها".

وأمام هذا الهجوم، فإن المعارضة الاتحادية لم تعدم وسيلة للدفاع ردا على اكديرة، فمن جملة ما ورد في حوار مع مجلة "جون أفريك" (jeune Afrique) على لسان الشهيد المهدي بن بركة والمرحوم عبد الرحيم بوعبيد ما يلي:

"نحن جديرون على رأس هيئة جدية، وغير وارد لدينا أن يكون خصمنا السياسي رجلا لا كيان له ولا يمثل أي شيء كالسيد كديرة، فلا يجب أن نفسح المجال للغموض إذ أن خصمنا الحقيقي هو الذي رفض الاضطلاع بالمهمة التي هي مهمته الطبيعية أي مهمة "الحكــم" حيث يتعين على "الحكم" أن يضع نفسه فوق الأحزاب، ولكن الذي نشاهده الآن هو أن الحكم تحول إلى رئيس كتلة من المصالح، ونعني بذلك أن كديرة ليس إلا ظل مولاه وليس له وجود سياسي خاص إلا الوجود الذي يجعل منه المعبر الأمين عن وجهات نظر مولاه. فلو أن الملك قرر غدا الانفصال عنه فلا شك أنه سيعود إلى ما كان عليه، أي لا شيء. ومن السهل أن نلاحظ أن الملك عندما أراد الانفصال عن القوات الشعبية، فإن النتيجة لم تكن مثل ذلك. وقد بقيت الحركة الوطنية نشيطة حية بعد هذا الانفصال؛ فاكديرة ليس إلا أداة لسياسة معينة ينهجها القصر، وليست الأداة هي التي تهمنا بل تهمنا هذه السياسة المعينة".

والملاحظ أن المسألة الدستورية بالمغرب، وخصوصا ما كان يعد أساسيا وجوهريا في النقاش الذي أثير حولها، وبالتحديد وضع الدستور من طرف "جمعية تأسيسية" منتخبة، أصبح مع مرور الوقت مطلبا ثانويا بالنسبة لأحزاب الحركة الوطنية اليوم التي "استبطنت" المسألة ولكن موجة الاحتجاجات الجديدة مع ما سمي بـ "الربيع العربي"، التي تجسدت في المغرب في "حـركـة 20 فـبرايـر"، أعادت قضية وضع الدستور من طرف "جمعية تأسيسية" منتخبة من طرف الشعب إلى الواجهة كمطلب من المطالب التي رفعهتــا، ولكن هل تحقق هذا الشرط في إصدار دستـور 2011؟