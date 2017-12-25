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الرئيسية | كُتّاب وآراء | الصهاينة وتجارة المآسي؟

الصهاينة وتجارة المآسي؟

الصهاينة وتجارة المآسي؟
زكية حادوش
الاثنين 25 دجنبر 2017 - 12:02

بالتزامن مع قرار نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس لتكريس سياسة الأمر الواقع، أكيد أن القنوات التلفزية الإخبارية العالمية عززتْ شبكة مراسليها في المنطقة وأطقمها الصحفية عامة داخل غرف أخبارها، تحسباً لتكثيف التغطية الإعلامية المرتبطة بتأزم الأوضاع وانفجارها.

هذا شيء طبيعي واعتيادي في مهنة الصحافة منذ كانت ورقية فقط، وكان مهنيوها -بمن فيهم الرواد وكبار الكتاب – يخاطرون بحياتهم وسط القوات المقاتلة لنقل أخبار جبهات الحروب. لكن ما هو مثير للاستغراب، بل للاشمئزاز، هو أن تسارع تلك القنوات التلفزية إلى بث إشهارات/إعلانات "البيع والشراء" في البشر بمجرد الإعلان الأحادي الأخرق للقدس "عاصمة" للكيان الإسرائيلي.

أجل، كما سمعتم، وربما شاهدتم، سارعتْ بعض القنوات إلى بث إشهار شركة طيران لا داعي لذكرها (حتى لا نزيدها دعاية مجانية) تعلن عن رحلتين اثنتين في نفس الرحلة وبنفس ثمنها؛ رحلة "تل أبيب- القدس". هكذا إذاً، كأن هذه الدعاية كانت معَدَّة سلفاً ولا تنتظر سوى قرار ترامب، الضامن لتدفق السياح من كل حدب وصوب وأموالهم على خزينة إسرائيل!

مهما اشتعلت الفتنة واستعرت الحرب هناك دائماً مجال لتحقيق الأرباح الفاحشة... يبدو أن هذا الشعار هو السائد لدى شركات الرأسمالية المتوحشة وتجار المآسي الذي لا يرون في العالم إلا مخزنا للموارد الطبيعية للسطو، ويداً عاملة للاستغلال، وسوقاً استهلاكية لبيع وشراء كل شيء، ومزبلة كبرى.

تجار الموت هؤلاء لا يدخرون جهداً في خلق حاجيات مصطنعة ورغبات استهلاكية لا تشبع أبداً وبؤر توتر دائمة حول العالم، لأن أرقام معاملاتهم الخيالية قائمة على ذلك، ولا يهم الثمن الذي سيُدفع مقابل ذلك. لأنهم لا يتحملون الخسارة، بل تتحملها الكائنات المستهلِكة والهالكة أمثالنا.

على ذكر سوق المآسي، بثتْ إحدى القنوات الفرنسية وثائقيا عن سوق اللاجئين، ولاحظتْ كيف أن الحرب على الشام والعراق أنتجتْ لاجئين مهجَّرين وجدواْ أنفسهم في مخيمات مؤقتة تحولتْ إلى دائمة، مثل الفلسطينيين قبلهم ولاجئي مخططات التجويع في إفريقيا، ووجدتْ الشركات الكبرى فرصة تاريخية فيهم للبيع والشراء: بيع مخيمات عصرية بالبنيان الجاهز، وتكنولوجيات لضبط اللاجئين باستعمال معطياتهم الشخصية وتخزينها ولِمَ لا بيعها لمن يدفع المقابل...

لا شك أن ضحايا هذا النظام الشمولي كثر، ومن السهل التعرف عليهم في مجال الحرب والسياسة الدولية، لكن ضحاياه في القطاعات الأخرى يسقطون بالملايين ولا أحد ينتبه. حسبُنا في الصحة أنْ نعُد عدد قتلى البشرية منذ تحول الطب إلى تجارة، وفي التعليم أن نحصي المقصيين من المعرفة منذ أن أصبح التعليم هو تعميم معرفة الاستهلاك واحتكار معرفة الإنتاج. وكفى أن نعاين في صناعة الترفيه على المستوى الكوني كذلك سقوط الضحايا تباعاً. فتلك الصناعة هي أخطر صناعة لأنها أقوى سلاح للسيطرة على النفوس، لذلك تصنَع فيها النجوم وتهوي بسرعة البرق، بين نجوم هوليود الغارقين في جو تدمير الذات، ثم النجوم الجدد القادمين من الشرق (مثل كيم جونغ – هيون المغني الكوري الشهير الذي لم يتحمل ضغط النجومية فانتحر يوم الاثنين الماضي عن سن 27)، وأخيراً نجوم الإعلام المستغَلين كأبواق دعاية في أحسن الأحوال وكبيادق في مؤامرة استخباراتية في أسوئِها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - KITAB الاثنين 25 دجنبر 2017 - 13:32
موضة العصر سيما في المجال السياسي هي "الصّهْينة" صهينة كل شيء تزامنا وتساوقا مع القرارات التي تتخذها الإدارة الأمريكية برئاسة مجنون المال ترامب الذي يبصر الأوضاع ويتعامل معها بلغة المال؛ وقد لا يستغرب المشاهد لترامب وقد أصبح بنظر المراقبين اسرائيليا أكثر من أي إسرائيلي آخر؛ وذلك لعامل أساسي بأن جل ثرواته إن لم نقل كلها تديرها شركات عملاقة يهودية؛ فهو بهذا المعنى رئيس إسرائلي في ثوب الأمريكي؛ وتبعاً لرأي الأستاذة فإن أي قرار يتخذه ترامب في مجال السياسة الخارجية تتهافت عليه الشركات كل الشركات في مجال التعمير والبناء والسلاح والمواد والنفط.... لتمنحه زخما أكثر ووجاهة منقطعة النظير... هذه سياسة جديدة ظهرت في عصر هذا المجنون المالي ترامب تقضي بربط القرار السياسي بالاقتصادي أو دعما له؛ إنها الصهينة في ثوب قشيب؛ وتحياتي
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2 - الرياحي الاثنين 25 دجنبر 2017 - 13:37
شكرا لك أيتها الفاضلة المناضلة ، لقد ذكرتنا بأن الضمير المغربي لم يرفع الراية البيضاء ولم يستسلم للإستلاب والمتاجرة كما لاحظنا أخيرا مع تفاقم المقالات المتصهينة من طرف أعضاء اللكود فرع الرباط والتعليقات الخبيثة اللتي تنكر على الشعب العربي الفلسطيني حقه في الحياة كأي الشعوب.
من ياترى هؤلاء ؟ مع الأسف وإن كان بدون شك عرب متصهينين فأغلبهم يعلنون إنتمائهم للحركة الأمازغية وصرفوا حقدهم للعرب إلى الفلاح الفلسطني صاحب الأرض.
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