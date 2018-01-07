رمزية محاكمة صحفيين في ذكرى تأسيس نقابة الصحافة

جمال المحافظ

لا أعلم هل هي محض صدفة، أو من مكر التاريخ، أن يتم تحديد يوم 25 يناير الجاري لبدء محاكمة أربعة صحافيين دفعة واحدة، وهو التاريخ الذى يتزامن مع ميلاد النقابة الوطنية للصحافة المغربية، كان ذلك سنة 1963 من لدن ثلة من الصحافيين، من بينهم عبد الرحمان اليوسفي، الذى أحيل على القضاء لنشره بأن الحكومة مسؤولة أمام الرأي العام، والكبيران عبد الكريم غلاب وعلي يعتة، ومصطفى العلوي عميد الصحافيين المغاربة، الذي يأتي في المرتبة الأولى في عدد المحاكمات التي طالت صحافيا مغربيا، وإدريس الفلاح مدير "الأمة الإفريقية"، الذي صدر في حقه حكم بعشرة أشهر حبسا نافذا، وإعدام جريدته التي كان يصدرها حزب الاستقلال باللغة الفرنسية.

وكان الهدف الرئيس من تأسيس هذه النقابة المهنية الأولى في عهد بداية الاستقلال، يتمثل في الدفاع عن حرية الصحافة، باعتبارها وسيلة لتزويد الرأي العام بالمعلومات وإطلاعه وتقريبه من المعطيات والأخبار، وطنيا ودوليا، فضلا عن محاربة صحافة "ماس" الفرنسية الاستعمارية، التي سمح لها بمواصلة الصدور إلى غاية إلغائها في بداية السبعينيات بعد مواجهة إعلامية وقانونية شرسة قادتها الصحافة الوطنية.

لربما لم تنتبه المحكمة إلى رمزية ودلالة هذا التاريخ، إما لكونها تجهل تاريخ ومعارك الصحافة والإعلام، وهذه ستكون طامة، أو أنها عارفة ولا تعبأ بالدلالات والمغازي التي يكتسيها تأسيس أول منظمة للصحافة خلال مرحلة بناء المغرب الجديد، وهذه ستكون طامة كبرى، إن لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار في متابعة الصحافيين الأربعة وبرلماني، بناء على شكاية من مجلس المستشارين .

وإذا كانت نقابة الصحافة قد عبرت عن استغرابها الشديد للالتجاء مرة أخرى إلى القانون الجنائي في متابعة الصحافيين في قضايا تهم النشر، وأبدت تخوفها من أن يكون الصحافيون المعنيون بهذه المتابعة "ضحايا حسابات سياسية بين فرقاء سياسيين"، فإن البلاغ الذي أصدرته، لم يشر بدوره، سواء من قريب أو بعيد، إلى الدلالة التي يحملها يوم انطلاق المحاكمة، التي قررت النقابة أن تخصصها للاحتجاج، بدل الاحتفال بميلادها في 25 يناير 1963 بالرباط، موطن متابعة الصحافيين.

كما أن من الغرابة أن تتزامن محاكمة الصحافيين الأربعة مع مصادقة لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، في بداية الأسبوع، على مشروع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، كما تم تعديله من لدن مجلس النواب، حيث عملت اللجنة على إدخال تعديل على النص، يتعلق بسرية مداولات اللجن البرلمانية، حظي بإجماع كافة مكوناتها، لتنضاف هذه الاستثناءات الواردة إلى هذا الحق.

فالحق في الحصول على المعلومات لا يمكن تقييده إلا بمقتضى القانون بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة، الداخلي والخارجي، والحماية الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة.

فالمجتمع المدني، خاصة منه الحقوقي والإعلامي، كان يأمل في أن تنفتح القراءة الثانية لمجلس المستشارين على دعوته إلى جعل هذا النص ينحو في اتجاه التنزيل السليم لجوهر الفصل 27 من الدستور، وإدماج المعايير الدولية، خاصة ما يهم الاستثناءات الكثيرة المسيجة لهذا النص، في أفق توسيع حرية التعبير، اعتبارا للأهمية التي يكتسيها الحق في الحصول على المعلومات في مجال محاربة الفساد، ومراقبة تدبير الشأن العام، وضمان الشفافية.

وينص الدستور في المادة 27 منه على أن "للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العمومية، ولا يمكن تقييد الحق في المعلومة".

وفي الوقت الذي كان يعتقد الرأي العام أن هذا النوع من متابعات الصحافيين قد ولى إلى غير رجعة، مع إلغاء قانون كل ما من شأنه، فإن من المستغرب، مع إقرار دستور 2011، أن يتم اللجوء إلى متابعة الصحافيين عبد الحق بلشكر ومحمد أحداد وكوثر زاكي وعبد الإله سخير بتهمة نشر معلومات تتعلق بأعمال لجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد، على الرغم من قيامهم بواجباتهم المهنية في إطلاع الرأي العام على معلومات ومعطيات عامة سبق أن تم تعميمها، مما يسقط عنها طابع السرية، التي يمكن أن تهم أعضاء اللجنة، على خلاف الصحافيين الذين من مهامهم الإخبار، مع العلم أن هذه القضية مر على إثارتها وقت طويل قبل تحريكها.

ومن الصدف الغريبة، أيضا، أن تتقاطع هذه الأحداث مع التحذير الذي أثاره رئيس النيابة العامة في وجه الوكلاء العامين ووكلاء مختلف المحاكم العادية والمختصة والمسؤولين القضائيين عن النيابات العامة بمختلف المحاكم، من تلقي التعليمات من أي جهة غير مختصة، سواء كانت هذه التعليمات شفوية أو مكتوبة، وعدم احترام التسلسل الإداري أو إعطاء أي معلومات عن ملفات قضائية أو ملفات رائجة أمام المحاكم أو النيابات العامة لأي جهة معنية بهذه الملفات أو غير معنية بها. وطالب في منشور له بإخباره فورا في حال وقوع مثل هذه الحالات.

ولاحظ أن بعض المسؤولين القضائيين عن النيابات العامة يغادرون أماكن عملهم لحضور اجتماعات أو لقاءات أو المشاركة في لجن أو ندوات، بدعوة من جهات أخرى ولأسباب متعددة، دون إشعار رئاسة النيابة العامة بذلك، وهو ما يؤثر على سير العمل جراء تغيبهم عن مكاتبهم من جهة، ويمس بالانضباط التسلسلي لهياكل النيابة العامة، من جهة أخرى.

وإذا كان من الطبيعي أن يثير منشور نقاشا في الأوساط القضائية حول حدود استقلالية النيابة العامة عن أي جهة، وإشكاليات ما تتضمنه بخصوص ضرورة الإذن القبلي لمشاركة مسؤولي النيابة العامة في الندوات والأنشطة، في الوقت الذي لا ينص القانون التنظيمي على اشتراط أي إذن، وبالتالي لا يمكن للسلطة القضائية إلا من زاوية تبرير الغياب عن العمل إذا كان النشاط أو الندوة داخله.

إلا أن ذلك يتعارض مع المبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة، التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن، المتعلق بمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، الذي احتضنته العاصمة الكوبية هافانا سنة 1990، والتي تؤكد على أن لأعضاء النيابة العامة، شأنهم شأن غيرهم من المواطنين، الحق في حرية التعبير وتشكيل الرابطات والانضمام إليها وعقد الاجتماعات. ويحق لهم، بصفة خاصة، المشاركة في المناقشات العامة والأمور المتصلة بالقانون وإقامة العدل، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وكذلك الانضمام إلى منظمات محلية أو وطنية أو دولية أو تشكيلها وحضور اجتماعاتها، دون أن يلحق بهم أي أذى من الوجهة المهنية بسبب عملهم المشروع أو عضويتهم في منظمة مشروعة.

الأمل كل الأمل أن تكون سنة 2018 مرحلة جديدة في مسار حرية الصحافة، وأن يكون تواتر هذه الأحداث مجرد لحظات تقاطعت فيما بينها، ولا تكتسي أي "خطة ممنهجة ومخدومة" من أجل خنق حرية الصحافة والتضييق على حرية التعبير، وهل هذه الخرجات التي من المتوقع أن تكون "تسخينا وتمرينا أوليا" للخروج من قانون الصحافة، بعد تطهيره من العقوبات السالبة للحرية، إلى مقتضيات القانون الجنائي، في القضايا المرتبطة بممارسة مهنة المتاعب في المغرب، الذي جاء في الرتبة 133 من أصل 180 دولة في التصنيف السنوي، الذي أصدرته منظمة "مراسلون بلا حدود" الدولية عن حرية الصحافة في العالم لسنة 2017، التي شرع خلالها في تطبيق قانون الصحافة، وهي التي اعتبرها أحد الصحافيين بأنها سنة "جر الصحافيين إلى القضاء ومحاكمتهم بفصول القانون الجنائي مثلما يحاكم المجرمون العتاة وبتهمة نادرة وغريبة: نشر أخبار صحيحة."