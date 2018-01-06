ماذا بعد المؤتمر الثامن لحزب العدالة والتنمية؟

نورالدين قربال

عاش حزب العدالة والتنمية لحظات حرجة تم التخفيف منها عن طريق الحوار الهادئ والعميق والحر بين أعضاء المجلس الوطني والمؤتمر الوطني الثامن الذي انعقد يومي 9 و10 دجنبر 2017.

وتميزت اشغال المؤتمر بالكلمة التاريخية التي ألقاها الأخ عبدالإله ابن كيران، وبالجو الديمقراطي التي تمت به عملية اختيار الأخ سعد الدين العثماني أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية. والأخ ادريس الأزمي رئيسا للمجلس الوطني واختيار أعضاء المجلس الوطني. الذي بدوره اختار أعضاء الأمانة العامة .

والسؤال ماذا بعد المؤتمر؟ طبعا من الأبجديات التنظيمية أن يعقد المجلس الوطني من أجل انتخاب واتمام هياكله . والاستعداد لتنظيم المؤتمرات المجالية من أجل تثبيت الهياكل التنظيمية ضمانا للسير الطبيعي للحزب.

ومن خلال ماجرى بالمؤتمر والنتائج التي تمخضت عن أشغاله يمكن أن نستنبط خريطة طريق مكونة من العناصر التالية:

1-احترام الاختيار الديمقراطي، من خلال الالتزام بقرارات المؤسسة. خاصة وأن الاختيار الديمقراطي أصبح ثابتا من الثوابت الجامعة للامة المغربية.

2-مسؤولية النهوض بالحزب مسؤولية جماعية كل من زاويته. لذلك لا بد من العمل الجماعي المبني على احترام القرارات الجماعية. وهذا هو عمق الاختيار الديمقراطي.

3-جعل مصلحة الوطن تعلو على مصلحة الحزب. ولذلك لابد من دينامية سياسية وفكرية من أجل فهم حدود المصلحتين وتوظيف المنهج التوفيقي المبني على الترجيح المؤسساتي.

4-اعتماد معيارية واضحة تمتح مشروعيتها من قيم المرجعية الإسلامية، التي هي مرجعية الأمة المغربية نحو العدل والحرية والخير والمسؤوليةوالوفاء والتربية السياسية .. والانطلاق من منظومة الصواب والخطأ وليس الحق والباطل باعتبار أن الحزب حزب سياسي يقدم مشروعه المجتمعي المدني انطلاقا من قيم المرجعية الأسلامية الي تتطلب تجديدا دائما وتطويرا مستمرا على مستوى المنظومة الفكرية والمنهجية والأخلاقية والقيمية. لأن السياسية بدون مرجعية ولا بوصلة حمق وعبث.

5-ربط الحرية بالمسؤولية لاننا حزب سياسي ومن تم فكما أن خطط العمل تصدر عن هياكل الحزب المتخصصة، فإن النقد والتقويم والمتابعة كل هذا يجب أن يتم داخل المؤسسات الطبيعية المتخصصة بهذه الوظائف.

6-السعي الجماعي من اجل الحفاظ على المكتسبات والسعي نحو تطوير ومواصلة الإصلاح والبناء الديمقراطي.

7-التعاون مع الشرفاء من أجل البناء الديمقراطي في إطار احترام ثوابت الأمة: الدين الإسلامي السمح والوحدة الترابية والوطنية، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي.

8-الاعتزاز والافتخار بالانتماء لهذا الوطن، ولهذا الحزب المستقل في قراره، والذي أصبح مدرسة رائدة في البناء الديمقراطي، والارتقاء بالعمل السياسي والحزبي.

9-إحداث دينامية سياسية للحوار السياسي المؤسساتي تفاعلا مع المستجدات الطارئة إقليميا وعالميا حتى نرشد فعلنا السياسي والمواقف الصادرة عنه. ونضالنا السياسي من أجل تعزيز البناء الديمقراطي والصيانة الحقوقية.

10-إحداث التوازن بين الترقية السياسية من جهة وتقديم المبادرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنموية والترابية مساهمة في الرقي ببلادنا.

11-دعم الحكومة دعما قويا والتسويق لإنجازاتها مع الارتقاء بالوظائف البرلمانية والترابية والمدنية..

12-احترام إرادة المواطنين، والتشجيع على المشاركة السياسية، وبناء العلاقة بين الفاعل السياسي والمواطنين على أساس الثقة والمصداقية.

نخلص مما سبق أن الوحدة مطلب شرعي واجتماعي وسياسي ومنهجي وحضاري. والاختلاف مشروع فلذلك خلقنا، أم الخلاف فهو مذموم. متمنين أن يكون الحوار الوطني الذي وعد به الأخ الأمين العام سعد الدين العثماني مستحضرا ما سطرناه سابقا وغيره كثير ترشيدا للعمل ومساهمة في الإحياء. والاجتهاد في المساهمة في التنزيل الديمقراطي لمقتضيات الدستور. والتواصل المستمر مع المواطنين والمواطنات حتى نرسم ونعيد معالم الثقة. والسعي إلى التقليص من الفساد مع احترام القاعدة المنارية : جلب المصلحة أولى من درء المفسدة وليس العكس كما هو مشهور.

ونستحضر أخيرا الهدية التي سلمها الدكتور عبد الكريم الخطيب رحمه الله لقيادات الحزب مكتوب عليها قول الله عز وجل"واعتصموا بحبل الله جميعا". وقول الأخ عبدالإله بن كيران "الحزب عزيز والوطن أعز". وقول الأمين العام الأخ سعد الدين العثماني " نحن يد واحدة".