تعويم الدرهم هو "زلزال في الفلوس"

أحمد الدغرني

يعيش الدرهم المغربي مرحلة جديدة من تاريخه، يمكن نعتها بـ"الزلزال في الفلوس"؛ فبعد الزلزال السياسي الذي أصاب المغرب بعد انتشار حراك الريف وغيره من المناطق المغربية سنتي 2016-2017، فإن هناك زلزالا مس هذه المرة الدرهم المغربي، ولهذا سنحاول في هذا المقال توضيح بعض الأمور الضرورية بالنسبة لهذا الزلزال، وأن نطرح بعض النقط، أولها كيف يفهم الشعب لغة بنك المغرب؟ وهي لغة غريبة ولا شك، ولهذا سنوضح ذلك في ربط مرحلة تاريخ الدرهم بما سمي الزلزال السياسي.

إن الشعب يفهم كله بالدارجة المغربية كلمات منتشرة مثل "الفلوس" Leflus وكلمة الدراهم Dirham وبالأمازيغية إيدريمن Idrimn، وفي منطقة الريف "تينعاشين"Tinaachin أو "تمنيات"Temniat وبتعبير مجازي Tarwa n ddunit ليبقى المال المعدني والورقي هو الدنيا في ذهنية الشعب. وعندما يمس التغيير "الفلوس" فهو نوع من تغيير الدنيا، أي الحياة كلها، كما أن الدارجة تحتفظ باستعمال قديم هو "الريالات" Realat. ولا تستعمل كلمة الدرهم؛ أي إنه من الناحية العملية لازال هناك في مجال "الفلوس" فروق بين المخزن والشعب، وحتى مع من يسمون المثقفين، خاصة أن احتكار المعادن النفيسة المرتبطة بـ"الفلوس" يحول بين الشعب والمعرفة العلمية.

ذكرنا هذه المصطلحات الشعبية لننطلق إلى لغة ما يسمى "بنك المغرب"، الذي استعمل مصطلحا غريبا لا نعلم له أصلا في المغرب، وهو "تعويم العملة". ولا أحد من الشعب يستعمل في ميدان "الفلوس" كلمتي "العملة" ولا "التعويم". وهكذا يظهر المشكل في اللغة التي يتعالى بها بنك المغرب عن الشعب الذي يستعمل "الفلوس"؛ فالشعب العادي لازال يستعمل كلمة "الفرنك"Franc التي كانت رائجة منذ إنشاء البنك المخزني بعد دخول الحماية الفرنسية قبل تبني الدولة المخزنية رسميا للدرهم. وكان تغيير اسم الفرنك المغربي أول تشويش على النقود المغربية بعد سنة 1956، حيث فرض على الشعب اسم "الدرهم" بدون استفتاء شعبي، والطرق الديمقراطية العادية، والتعويم الحالي هو التشويش الثاني.

وقد حاولت مجلة مغربية (L'observateur) أن تحصر لغة "زلزال الفلوس" في خمس كلمات، هي Lébiralisation.flexibilisation.flexibilité.convertibilité ، وأضافت لها بصيغة المعربين Arabophones كلمة "التعويم".

ونقف عند كلمة التعويم التي استعملها التعريب لتدخل في سوق "الفلوس" لننتقد استعمالها الذي يعني بالدارجة "التفزاك" Tfzag أي تلطيخ "الفلوس" بالماء، لكي تفقد قيمتها. وبالأمازيغية يستعمل نفس الفهم Fazga بمعنى أصابتها الرطوبة Humidité حتى تعدو غير مرغوب فيها.

وكلمة التعويم عند الذين استعملوها للمكر السياسي في سوق "الفلوس" يقصدون بها أن تكون "الفلوس" نوعا من السباحة في عمق البحر، يغرق فيها من لا يعرف أن يسبح في بحر سوق بيع وشراء "الفلوس"؛ لنفهم جيدا أن التعويم ليس كلمة بريئة، لأنها خاصة بمن يتاجر مع الخارج، وليس من يشتري السلع في السوق الداخلية، وهي مقدمة وتمهيد لاتباع دول أوروبية تخلت عن نقودها، مثل إسبانيا التي تخلت عن البسيطة، وإيطاليا التي تخلت عن الليرة، وغيرها من الدول التي دخلت في سوق مشتركة. ويعني التعويم خاصة الذين حولوا أموالهم إلى الخارج، وخاصة إلى إفريقيا. وقد ظهر الاستعداد المخزني للتخلي عن الدرهم في طلب الانضمام إلى دول CEDEAO في إفريقيا قبل تطبيق تعويم الدرهم، لكن فشل ذلك الانضمام جعل الشركات المرتبطة بالدولار الأمريكي والأورو تسهل لنفسها إدخال هاتين العملتين إلى السوق المالية الداخلية بسهولة لتفلت من تعقيدات صرف أموالها بالدرهم المغربي..

ويمكن أن يفهم الشعب كيف سكت من كانوا يسمون الاقتصاديين المشهورين عن التعويم!! وخاصة من يسمون الوطنيين الذين يفتخرون بخلق الدرهم، وكيف لم تنظم الأحزاب ندوات ولا نقاشات حول مصير الدرهم، وبقيت الصحافة السطحية والمأجورة تشرح التعويم بطرق تفسير الدين من طرف رهبان القرون الماضية، وفرقهم في البرلمان تستمع إلى والي بنك المغرب المنزه عن المحاسبة، ولم يحدثهم عن سوق الذهب وعلاقته بـ"الفلوس" المغربية؛ لأن الذهب من الأسرار الإلهية التي تحتاج إلى علماء المغرب ليتحدثوا عنها أمام الصحافة والبرلمان، ولكنهم لا يستطيعون ذلك في انتظار أن يجدد المغاربة ثقافتهم عن ذهب وفضة بلادهم وعلاقتها بتعويم الدرهم.

وهناك أسئلة وغموض حول استبعاد العملات القوية الأخرى، كالصينية واليابانية وعملات دول الخليج من الثرثرة المسماة بالتعويم، فهل ذلك تطويق خارجي للدول المستعملة للأورو والدولار الأمريكي لتجار النقود المخزنيين المغاربة؟.

إننا نسعى بهذه المساهمة إلى إنزال التعويم من برجه المتعالي عن الشعب العام ليبدأ المعرفة من قواعده البسيطة....!!