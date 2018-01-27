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رئيس الحكومة يقدم أوراق اعتماده عضوا في الحركة الأمازيغية

رئيس الحكومة يقدم أوراق اعتماده عضوا في الحركة الأمازيغية
عبد السلام بنعيسي
السبت 27 يناير 2018 - 17:21

أدلى رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني بتصريح مثير وغريب لوسائل الإعلام المغربية قال فيه إنه: (( أول رئيس حكومة تيهضر بالأمازيغية.. كاين شي وحدين أمازيغ ولكنهم متيهضروش بالأمازيغية)). أدلى بهذا التصريح وهو يبتسم، وكان واضحا أنه يفتخر بذلك، وكأنه يقول لنا: أنا أول من اخترع العجلة، واكتشف الكهرباء والتلفون، والبيسيلينن، وأول من قال إن الأرض كروية الشكل، وليست مسطحة..

حقيقة لا نعلم ما هو المقصود بهذا التصريح من طرف السيد رئيس الحكومة؟ لمن يوجهه؟ وماذا يريد من ورائه؟ وما هي دواعي التصريح ودوافعه؟ ولماذا قيل في هذه اللحظة بالذات؟ ما نعرفه جميعا هو أن رئيس الحكومة في المغرب يفترض فيه أنه يؤدي وظيفة وطنية لا يميز فيها بين المغاربة، وأن لا فرق لديه بين المغربي، الأمازيغي، أو العربي، أو الصحراوي، أو المنحدر من أصول إفريقية، أو أندلسية، أو متوسطية، أو عبرية، طبقا لما هو مدرج في الدستور عن الهوية الحضارية المغربية.

رئيس الحكومة يجب عليه تحاشي تصنيف المغاربة بشكل مطلق، وفقا لأصولهم العرقية، إنه يمثلهم جميعهم دون استثناء، ومن المهام الرئيسية الملقاة على عاتقه، والتي يجب أن تشكل أولية الأولويات بالنسبة له، هي أن يسعى للحفاظ على تكتلهم، وتضامنهم بينهم، ويرعى وحدتهم الوطنية، وأن يتجنب كل ما يمكنه خدش هذه الوحدة، أو يوحي باحتمالية التشكيك فيها والتشويش عليها.

لكن حين يقول رئيس الحكومة، إنه أول رئيس للجهاز التنفيذي يتكلم بالأمازيغية، فهذا يعني صراحة أنه لا يكتفي بتقسيم المغاربة إلى عرب وأمازيغ، وإنما يشير إلى عدم وجود اندماج وتكامل بينهم، وأن طرفا من المغاربة الذين هم الأمازيغ يعيشون حالة تهميش، وحصار من طرف الدولة، وأنهم يعانون من التقليل من شأنهم، ما دام أن لا أحد من الوزراء يتكلم لغتهم الأمازيغية، وأنه هو الوحيد الذي بادر لاتخاذ هذه الخطوة الجبارة والشجاعة، التي يروم منها رفع الحيف عن الأمازيغ، وذلك بالشروع في الحديث بلغتهم.

رئيس الحكومة يقدم بخطابه هذا أوراق اعتماده كعضو في صفوف الحركة الأمازيغية، إنه يزكي بتصرفه خطاب المظلومية الأمازيغية التي تُروٍّج له الجمعيات الأمازيغية، وبذلك فإن السيد العثماني يتكلم مع الشعب المغربي، ليس كرئيس للحكومة المغربية، يُمثٍّل ويحكم كل المغاربة، وعليه مسؤولية جسيمة تقتضي منه الحرص والتحفظ أثناء إدلائه بتصريحاته، لكي لا تخضع لتأويلات مختلفة، ولكنه يخاطبنا كناشط أمازيغي، على شاكلة النشطاء: بودهان، وعصيد، وأرحموش، والدغرني، مع احترامنا لهؤلاء، ولحق كل واحد منهم في التصرف في حريته الشخصية بالطريقة التي تبدو له مناسبة، ما داموا لا يتحملون مسؤوليات عمومية..

في قوله إنه أول رئيس للحكومة المغربية يتحدث بالأمازيغية يحاول السيد العثماني أن يستعير صفة المختلف والجريء والمناضل، وفي نفس الوقت فإنه يتهم كل أعضاء الحكومات السابقة ورؤسائها، ومن بينهم زميله بنكيران، من الذين لم يتكلموا مثله بالأمازيغية، يتهمهم، بطريقة غير مباشرة، بالجبن، وبخذلان الأمازيغ والأمازيغية، وبممارسة الظلم عليهم وعليها. فهل حقا كل الوزراء الأولين السابقين، وكل أعضاء الحكومات المتعاقبة على المغرب كانوا جبناء ومتخاذلين، ولذلك تجنبوا باستمرار، الكلام بالأمازيغية؟ هل إلى هذا الحد كانت الأمازيغية طابو في المغرب، وكان الوزراء ورؤساء الحكومات لا يجرؤون على الاقتراب من هذا الطابو إلى أن جاء السيد العثماني، وتجرأ، وأشهر أمام المغاربة تميزه، وتفرده، وأعلن عن نضاليته، وتشجع، وخاطبنا بالأمازيغية؟

لكن إذا كان الوزراء يهابون أو يتحاشون الحديث بالأمازيغية، خوفا من جهة ما، لأن حديثهم بها قد لا يروقها، وقد تتخذ ضدهم تدابير وإجراءات عقابية، فمن هي هذه الجهة التي هي أقوى من الحكومة التي يرأسها السيد العثماني، والتي يمكن أن يهابها أعضاء الجهاز التنفيذي في حديثهم بالأمازيغية؟ ممن تتشكل هذه الجهة المرعبة؟ وما هي آليات اشتغالها والوسائل التي بيدها وتسيطر عبرها حتى على رئاسة الحكومة، وعلى الوزراء وتمنعهم من الكلام بالأمازيغية؟

أكيد أنها ليست المؤسسة الملكية، فالعاهل المغربي محمد السادس، نصفه أمازيغي من والدته، وهو صاحب خطاب أجدير الشهير الذي حثَّ فيه على العناية بالأمازيغية، مرة أخرى من هي يا ترى الجهة التي تحداها العثماني وخاطب المغاربة رغما عنها بالأمازيغية؟

لنكن واضحين وواقعيين، السيد سعد الدين العثماني لم يسبق له أن تحدث إلى الشعب المغربي بالأمازيغية، لقد تفوه أمامنا ببضع كلمات بالسوسية، وانصرف لقضاء أغراضه، وللحقيقة والتاريخ لم يكن الكلام بالأمازيغية في يوم من الأيام ممنوعا بالمغرب. لدينا في إعلامنا العمومي التابع لجهاز الدولة حصص مخصصة أساسا للأمازيغية، ولدينا قناة الثامنة وجل برامجها تقدم بالأمازيغية، وهي تحت إشراف الدولة وبتمويل منها، كما أننا نعلم أن أعضاء في أحزاب مغربية، وفي الحكومات، لا يتخاطبون بينهم في الدواوين الوزارية، وفي المؤتمرات، وجلساتهم العامة والخاصة إلا بالأمازيغية، والدستور المغربي ينص على أن الأمازيغية لغة رسمية للدولة، ورصيد مشترك لكل المغاربة، ولذلك فإن الحديث بها من طرف السيد العثماني لا يتطلب جرأة نادرة وشجاعة خاصة، ونضالية عالية. إنها ممارسة لحرية فردية لا ينجم عنها أي تضييق أو متابعة.

الجرأة التي ينتظرها الرأي العام المغربي من السيد العثماني، لا تكمن في الحديث بالأمازيغية، كما قد يحاول إيهامنا، فهذه دغدغة لمشاعر وعواطف بعض المتشددين من أبناء نفس القبيلة، الجرأة التي يريدها المغاربة تتمثل أساسا في مواجهة لوبيات الفساد والسيطرة على الثروة والسلطة في البلاد، والعمل من أجل الحد من نفوذها في مختلف مناحي الحياة المغربية، العامة والخاصة، وأن يمارس رئيس الحكومة صلاحياته، طبقا لما هو منصوص عليه في الدستور، وتفعيل الجانب الديمقراطي فيه وتشغيله، لا الانبطاح أمام التعليمات والرضوخ الشامل والتام لها..

يا سيد العثماني، إذا كانت حكومتك ستجهز على مجانية التعليم، وتلغي صندوق المقاصة بما يؤدي لرفع أسعار البوطان والسكر والزيت، والإمعان في ضرب القدرة الشرائية المضروبة أصلا للمغاربة، وإذا كنت قد أقفلت باب التشغيل والتطبيب والسكن في وجوه المغاربة، فرجاء لا تحدثهم، لا بالأمازيغية ولا بالعربية، افعل ما يبدو لك واتركهم لمصيرهم، فذلك أفضل من أن تقول لهم قولا يوازي الضحك عليهم والاستهتار بذكائهم.

إنها لقمة المهزلة أن يفاخر رئيس حكومتنا بحديثه مع المغاربة ببضع كلمات من لغتهم الدستورية التي هي الأمازيغية، وأن يقدم لهم الأمر كأنه إنجاز عبقري لم يسبقه إليه غيره من الوزراء ورؤساء الحكومات المتعاقبة على تسيير شؤوننا. لكم الله يا أبناء وطني، إن كان من يسير شؤونكم كرئيس الحكومة على هذه الشاكلة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - المهدي السبت 27 يناير 2018 - 17:45
السيد العثماني رجل طيب وقد درس معنا سنة ١٩٦٣ في ثانوية يوسف بن تاشفين ولم يكن لا متطرفا امازيغيا ولا شيئا من هذا القبيل . وكان يحصل مع المرحوم عبد اللهبها على احسن المعدلات في العلوم الرياضية .
وهذه شهادة في حقه لؤعرفه بعض المعلقين الذين يريدون ان ينتقصوا من شخصية الرجل .
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2 - مغربي السبت 27 يناير 2018 - 18:26
هم في حزبهم الاسلاموي لا يقيمون وزنا لا للدستور ولا للوطنية ولا للدولة الحديثة بصفة عامة.لولا قوة الملكية وحرصها على التوازن في هذه البلاد لجلدوا الناس في الشوارع.صرح العثماني في البرلمان بأن ابراز الأوضاع المأساوية للبلاد ينفر المستثمرين الدوليين.والعرقية ،والايهام بالصراع الهوياتي المقيت،ماذا يفعلان برأس المال الجبان.تحدث بالأمازيغية ان شئت لكن لا تجعل منها حدثا وطنيا مفصليا ؛كما فعل الرباح ذات صحون من البصارة،وقفاف من الزعبول...
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3 - Elamrani السبت 27 يناير 2018 - 18:46
سي الادريسي المغرب بلد امازيغي، وسكانه امازبغ أبا عن جد، من حق سي العثماني او اي مغربي آخر كيف ما كانت مسؤوليته ان يتكلم بلغتة ،إنتهى زمن الظلم والمسخ الهوياتي .
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4 - امازيغي بدون ترخيص السبت 27 يناير 2018 - 18:54
السيد العثماني يعازل الامازيع لكسب زبناء جدد لحزبه او على الاقل التطبيع مع جزء منهم بعدما ازداد احتجاج هؤلاء ضد حزبه خاصة وانه في الاونه الاخيرة ظهر حزب يعرف كيف يستقطب هؤلاء يعني الامازيغ . وانت سيدي الكريم تستغل الفرصة لتبخيس الامازيغية او التقيل منها لجعلها امر ثانوي لا يستحق الاهتمام وان هناك امور اهم منها تستدي الاهتمام العاجل لحلها.
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5 - العرجون القديم السبت 27 يناير 2018 - 18:55
نحن هنا في شمال افريقية و لانعيش على ارض شبه جزيرة العرب. لغة الاءم لهذه الارض مند 8000 عام هي اللغة الامازيغية. ارتكب خطاء فضيع بعد الاستقلال سنة 1956 وتم سعي محو اللغة الامازيغية من الوجود, هذا واقع و ليس مضلومية. الان و قد حان الوقت لتصحيح الخطاء الفادح و يتوجب على الامازيغ الصبر و التريث رويدا رويدا حتى تعود المياه الى مجارها و تعود اللغة الامازيغية الى اءلسن المغاربة كما كانت قبل سنة 1956. لابد للوزير ان يكسر التابوهات و يتكلم الامازيغية من حين لاءخر. شكرا لك يا عثمانى سيدكرك التاريخ ان اءول وزير اءول مغربي كسر هذه العقدة مند الاستقلال. لابد من بداية و بعد عقدين او ثلاتة سنرى كل الوزراء يتكلمون لغة الارض بكل طلاقة.معلومة لكاتب المقال: ماتسميه الصحراويين هم عرب من قبائل بنى معقل التى تنتمى الى مايسمى بالقبائل التغريبية تماما كقبائل بنى هلال وبنى سليم التى اءسكنها الموحدون في الشاوية و دكالة و عبدة. القبائل التغريبية تم جلائها من جزيرة العرب في القرن الرابع الهجرى ب سبب قضية الحجر الاءسود و مساندتها لقوم القرامطة ولجئت بعد ذالك الى ارض البربر.
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6 - amahrouch السبت 27 يناير 2018 - 18:59
De quelle cohésion nationale nous parle Ou3azzi la3war quand on voit les berbères s efforcer de soulever leur mère(Tamazight) pour la mettre debout et voient leur concitoyens venir non pas pour les aider mais pour frapper ladite mère dans les bras de ses enfants ?!Lmotor lma3touh veut toujours voir Tamazight,la langue de ses concitoyens,par terre immobile et quand un de ses fils parle d elle Lhoussaine Lmas3our sursaute et répand ses insultes !!Quand l3outmani dit que je suis le premier responsable à prendre ma mère dans les bras,je pense que ce n est pas un péché.Beaucoup de non arabes dont imazighen se sont occupés de Ta3rabt et l ont honorée bien qu elle soit leur langue adoptive !Hafida lahbila men Italia veut voir sa langue trôner sans rivalité aucune.Sam veut tuer toutes les langues du monde et appelle toute l humanité à admirer sa mère !Et quand un amazigh veut réconforter sa mère Sousou lui reproche de manquer de respect à sa chérie et l accuse de semer la discorde.Le fascisme
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7 - Magnetyk السبت 27 يناير 2018 - 19:05
Notre Psy doit consulter et s'allonger sur un divan en vue d'une exploration de son inconscient,afin d'extraire tous les refoulements et les complexes d’infériorité qui sommeillent en lui:On est chez les fous.

PAUVRE MAROC,TU ES LIVRÉ AUX INSENSÉS !
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8 - رائع ; مقنع و بديع السبت 27 يناير 2018 - 19:16
يا سيد العثماني، إذا كانت حكومتك ستجهز على مجانية التعليم، وتلغي صندوق

المقاصة بما يؤدي لرفع أسعار البوطان والسكر والزيت، والإمعان في ضرب

القدرة الشرائية المضروبة أصلا للمغاربة، وإذا كنت قد أقفلت باب التشغيل

والتطبيب والسكن في وجوه المغاربة، فرجاء لا تحدثهم، لا بالأمازيغية ولا

بالعربية، افعل ما يبدو لك واتركهم لمصيرهم، فذلك أفضل من أن تقول لهم قولا

يوازي الضحك عليهم والاستهتار بذكائهم.

تحياتي
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9 - elassri السبت 27 يناير 2018 - 19:36
وباز ،باز،واش لضد الامزيغية كيحس انه فعلا كيعيش خارج الامزيغية ويخاف على شيئ من الضياع فهمونا الله ارحم الوالدين، فنحن نرى كل شيئ امزيغي ،شمال افريقي، عادات ،تقاليد ،معمار اكل ،طريقة التفكير ،وضعيةالمرءة،الجغرافية ،الطوبنوميا ،الاعلام التاريخ ،القبائل والفدراليات ،اللباس، الجماليات ، اين المشكل اذا ،وكيف تجعل شعبا يكره ذاته ويمجد ويتبع الاخر ،ويكره ويحتقر وطنه ،وهو يجهل قيمة ما يضيعه والاخر عينه عليه .
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10 - الرياحي السبت 27 يناير 2018 - 20:10
تروج فكرتين متدافعتين أولها الحق بالدم droit du sang ثم الحق بالأرض droit du sol
الحق بالدم :
هي الشائعة منذ القرون الغابرة مسندة بالقوة أختزلها ب: لاحق لمن لم يكن له نسب خالص صافي
ظهرت فكرة الحق بالأرض في عهد النهضة مع أحد الملوك الفرنسيين (Henry 4 ) وأصبح كل مولود فوق التراب الفرنسي له حقوق تماثل حقوق كل المواطنيين ومنها التجنيس.
عمليا لو رجعنا للحق بالدم لتغيرت خريطة العالم ووجب ترحيل مائات الملايين بل الملاير إلى موطنهم الأصلي.السائد في العالم إذن هو حق الأرض بدون نزاع إلا عندنا نحن الدولة المتخلفة وللفائدة ففي نواحي أزرو طردت قبلية آيت م.." كل أفراد قبيلة "ولاد خ.." ومنعتهم من حق الرعي , من حق البناء بالحجر فإلى يومنا يعيشون هؤلاء البؤساء في آعالي الجبل في نوائل بلاسكيية رغم أنهم في وطن نظريا وطنهم ورغم أنهم استوطنوا المنطقة قبل قبل ثلاثة إى خمسة أجيال.
الحق بالدم تعني الحرب وقيام أنظمة فاشستية كما علمنا التاريخ .
لا لريع الدم
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11 - الدليمي الحر السبت 27 يناير 2018 - 20:19
كلنا مغاربة من طنجة إلى لكويرة أو كولشي بحال بحال مغرب واحد مدهب واحد ماليك واحد
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12 - لوسيور السبت 27 يناير 2018 - 20:54
لو قال انا امازيغي ولا انطق بالامازيغية لفرح صاحب المقال وقام بتطرية العثماني...
هب ان كل رؤساء الحكومة عرب ما الذي سيتغير ...كيف كانت عاقبة بنكيران وعاقبة البصري وافقير وغيرهم ..
كنت آمل ان يتطرق صاحب المقال الى المظلزمية التي لحقت بالامازيغ من طرف الاعراب والاصوليين ..ولكن اعداء الامازيغ كثر.
البارحة على قناة DWبالعربية قدموا برنامجا عن التعريب والقومية العربية..والله لم اكطن اعتقد ان السوريين يكرهون العرب وانهم يعتبرون انفسهم كنعانيين واشوريين اما الاكراد فكرههم للعرب شديد جدا..وكذلك الامازيغ..
يجب ان نعترف اننا في موقف ضعف..ولكن غدا سنأخذ حقوقنا تامة غير منقوصة..وما اعجبني في الاكراد انهم لم يتخلوا عن لغتهم رغم كل الجهود التي عملت مكن اجل سلخهم عن جلدهم وجذورهم.
كلناتحت السباط ولله الحمد
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13 - النكوري السبت 27 يناير 2018 - 20:58
ربما هناك كثير من الناس لا يعرف كيف تمارس السياسية و خاصة في الانظمة الديموقراطية فمن درس العلوم السياسية و الإدارية و اساليب الخطاب البروبوغاندي (rhetoric ) يعرف خطاب السياسيين و ربما احسن وسيلة لفهم هؤلاء هو مشاهدة الأفلام التي تبين ممارسات هؤلاء مثلا يمكن للإنسان ان يشاهد مسلسل Pablo Escobar او مسلسل el chapo حيث تبين البيت السياسي من الداخل و تعريه و تبسطه للعامة أمثالنا
فخطاب السيد العثماني لا يعدو ان يكون خطابا سياسيا الغرض منه كسب الأرواح الانتخابية
الكاتب يحمل خطاب العثماني على محمل الجد و يخاف على عروبته و يرى حديث رئيس الحكومة بالامازيغية تفريقا للأمة و اثارة للضغائن و رجعت حليمة الى أسلوبها القديم في اتهام الامازيغ بالعنصرية و التفرقة للمجتمع لكن عندما حرم الامازيغ -و لازالوا -لعقود من الزمن من استعمال لسانهم في مؤسسات الدولة فهذا عدلا الكاتب لا يعرف ان في عهد ممالك الامازيغ كالموحدين كانت لغة خطابات الخليفة هي الامازيغية و حتى في قصر إشبيلية التي يقولون انها عربية
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14 - أمين صادق السبت 27 يناير 2018 - 21:02
يقول الكاتب منتقدًا: "حين يقول رئيس الحكومة، إنه أول رئيس للجهاز التنفيذي يتكلم بالأمازيغية، فهذا يعني صراحة أنه لا يكتفي بتقسيم المغاربة إلى عرب وأمازيغ، وإنما يشير إلى (...) أن (...) الأمازيغ يعيشون حالة تهميش، وحصار من طرف الدولة".

ثم يقول مؤكدًا: "الدستور المغربي ينص على أن الأمازيغية لغة رسمية للدولة، ورصيد مشترك لكل المغاربة، ولذلك فإن الحديث بها من طرف السيد العثماني (...) ممارسة لحرية فردية لا ينجم عنها أي تضييق أو متابعة".

أريد أن يفسر لنا الكاتب، مشكورا، موقفه بالضبط في هذا الصدد. فمن خلال الفقرتين أعلاه من مقالته، يبدو أن هناك التقائية ـ وليس تعارضا ـ بين العلة التي أسس عليها انتقاده لتصرف رئيس الحكومة، وبين المحصلة التي خلص إليها وقدمها كوصفة بديلة لهذا التصرف! وبعبارة أوضح: الكاتب يؤاخذ رئيس الحكومة على "تقسيم المغاربة إلى عرب وأمازيغ" لأنه تحدث بالأمازيغية. لكنه في ذات الآن يعتبر أن "الحديث بها من طرف السيد العثماني (...) ممارسة لحرية فردية لا ينجم عنها أي تضييق أو متابعة"!

إيوا غا قول لينا دابا الله يرحم الوالدين، واش ماكانش خاصو يتكلم بيها ولاّ من حقو يتكلم بيها ؟؟
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15 - ASSOUKI LE MAURE السبت 27 يناير 2018 - 21:05
إلى .... . السيد معالي الوزير يتحذث التشلحيت ولا يمكن أن يركب جملة مفيدة أو يعبر بالتشلحيت دون الاعتماد على اللغة العربية أو الاستعانة بمفردة تقنية أو مصطلحا بالفرنسية . ويدرك جيدا هو وغيره بأن ما يسميها الأمزيغية موطنها جبال ماقبل نهر مالوتشا ومدبريها من حفدة البيزينطيين الموالين لماماهم FRANÇA . و كما تعرف يازميله في الدراسة قرب أدرار ن أوفلا . أن --لبيركولا-- و لنوفيلفيل -- أقدم بكثير من مصطلح الامزيغية على أرض تالبرجة وضواحيها . وأن أكادير كلمة كنعانية وعلامة بحرية فنيقية تركها البحارة الفنيقيين على أفتاس ن سوس في رحلاتهم نحو جنوب MAURÉTANIA التاريخية . ما هو منتظر من الحكومة مجتمعة . هو التعليم المثمر والشغل البناء والصحة الجيدة والرفاهية لابناء المغاربة حتى ولو كانوا يتكلمون الفيتنامية .
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