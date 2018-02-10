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الشعْب أقدم كلمة ملوثة في القاموس السياسي العربي

الشعْب أقدم كلمة ملوثة في القاموس السياسي العربي
عبد اللطيف مجدوب
السبت 10 فبراير 2018 - 19:35

مدخل عام

عبر السيرورة التاريخية Historical processالعربية كان الشعب ؛ بوصفه خليطا من الأعراق واللغات والديانات والتاريخ ونظام حكم ؛ هدفا للكثير من الأطماع السياسية والاقتصادية والثقافية ... تتلون حسب مواقع أصحابها بين رجل سلطة/حاكم وسياسي ومستثمر ومثقف . كل ؛ ومن منظوره الخاص ؛ ينشب أظافره في هذا الجسم (الشعب) لمرامي وأهداف تتراوح بين الطمع والهيمنة وخنق الإرادة الجماعية ..

ولكل قاموسه تجاه الشعب

فالحاكم ينظر إليه نظرة شزراء محفوفة بالتوجس ؛ كثيرا ما أزهقت ملايين الأرواح عبر السنون والأجيال ، تحول معها الشعب إلى مفهوم استعبادي أشبه بقطيع وجب امتثاله إلى إرادة الحاكم وقوانينه وقواعده ؛ ومن أجله أنشئت صروح في القهر والتعذيب والتصفية والمعتقلات ؛ فاقت السرية منها العلنية وبصور جد فظيعة .

لكن مع التحولات الطارئة ، والتي شكلت للحاكم مجموعة من التحديات في إحكام قبضته عل "مفاصل الشعب" ارتأى تمزيق إرادته وخنق حريته عبر تبنيه مبادئ ميكيافيلية من قبيل قرّب تُبعد وفرّق تسدْ ، وتوظيفه للمشروعية الدينية في السخط والرضى .

الانتخاب السياسي

الانتخاب السياسي مفهوم دخيل على النظام السياسي الذي عرفه الحاكم العربي عبر العديد من الأسر الحاكمة ، ولأن استقاه من القاموس السياسي الديمقراطي ، فقد ظل حبيسا لمشيئته وبتدخل سافر في تزوير إرادة معطياته ، وبذلك ضرب رقما قياسيا في تزييف إرادة الشعب محتالا عليها حتى وهي مادة خام ، وذلك من خلال خلقه لحلقات سلطوية تشتغل وتأتمر بإرادته أو بإيعاز منه ؛ كحكومات الظل واختراق بنية الأحزاب والتحكم في مساراتها عبر سلطة مبطنة بشعارات جوفاء على شاكلة "التعددية الحزبية" ؛ "والتناوب على السلطة" ...

مجلس الشعب/الأمة/البرلمان

يرقد في شعور أكثرية نواب الشعب قبل إقدامهم على "خوض معركة الانتخابات" مفهوم للسلطة يختزلونها في "اقتسام الكعكة" ، وإلا لما كانوا جندوا وسائل مالية ولوجيستيكية يسيل لها اللعاب ، وهم بعد ليس لهم علم اليقين ما إذا كانوا سيفوزون بمقاعدهم أم لا ؛ أشبه بالمقامر . وفي حالة فوزهم سيبقى عليهم الخضوع إلى قواعد اللعبة والتحدث "باسم الشعب" ؛ "ومصلحة الشعب" ؛ "وحق الشعب" ؛ "وسعيا في خدمة الشعب" أو دائرة ممثلة له . وهم ؛ وفي جميع الأحوال ؛ ليس لهم أية سلطة تشريعية في إقرار هذه القوانين أوتلك والتي هي ؛ في نهاية المطاف ؛ توافقات يجري حبكها من وراء ستار ، والشعب فقط يستمتع بالشفاهي من خلال إثارة الأسئلة والصداح بالأنين والقضايا ؛ يستمرئ المداخلات العاصفة ويعيش على الآمال والأحلام .

المستثمر الوطني

للتمييز بين المستثمرين الوطني والأجنبي ؛ الأول يحدوه الربح بالدرجة الأولى وإقبال الشعب على منتجاته ، فهو يريد أن يستبد بالسوق ويستفرد بالشعب دون أن ينافسه أحد ، أما الثاني "المستثمر الأجنبي" ؛ فيأتي إرضاء حاجيات الشعب في الدرجة الأولى لأهدافه ، بينما الربح في الدرجة الثانية ، وهذا الربح بدوره لا يستثمره في تكديسه بالأبناك كما يفعل الأول بل يعتمده في دعم وتطوير إنتاجية عمله والرفع من جودة منتوجه ، أما الأول فإذا تمكن من جيوب المواطنين في مستوى معين فسيظل عليه وربما سيعمد مستقبلا إلى الانتقاص من جودته ، ولا يفكر مطلقا في الارتقاء به إلى مستوى حاجيات الشعب وطموحاته كما يفعل الثاني .

المثقف والشعب

الإعلامي والمثقف العربي عموما لا يملك إلا إن يسوّد أوراقه بقضايا الشعب ليقدمها على النت أو الأوراق لفئة قليلة من القراء ؛ طالما أن نسبتهم أخذت تنحسر من سنة إلى أخرى بالنظر إلى الأمية الأبجدية التي ما زالت تلقي بظلالها على فئات عريضة من الشعب ؛ تستهلكها هذه الفئة "اليتيمة" لتخلق لديها إحساسا بالتعويض أو إحساسا شبيها "بالوعي الشقي" Unhappy Consciousness الكسيح والذي تجاوزه المثقف الغربي إلى تطوير الأداء الوظيفي لدى المتلقي ؛ لا أن يبقى حبيس الذاكرة يتقيأه في النقاشات البيزنطية . لكن المفارقة هو التحول الكبير الذي يطرأ على المثقف حينما يتبرأ من قناعاته ويتنكر لمبادئه في حال تقلده منصبا سياسيا ممثلا للشعب !

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - حقيقة مرة السبت 10 فبراير 2018 - 20:45
هذه حقيقة مرة كشف عنها الكاتب من خليل غوصه في القاموس السياسي العربي والذي لوث فيه الكثير من المفاهيم منها الشعب وكيف يرى الحاكم هذا الشعب كيف يتحرك للانقضاض عليه؛ مقال ممتع وشكراً
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4
2 - KITAB السبت 10 فبراير 2018 - 20:49
هذا المقال يمكن اعتباره متفردا في موضوعه وهو إثارة كلمة "القاموس السياسي العربي" كيف تعامل الحكام والمثقفون والنخبة العربية مع هذا المفهوم، لماذا كان القاموس السياسي العربي بهذه النتانة؟ لماذا كان الطمع والتسلط هو عنوان هذا القاموس الأسود
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0
3 - الورياغلي حميد السبت 10 فبراير 2018 - 20:52
الشعب كلمة كم ذاق أصحابها الويلات على أيدي الحكام العرب والتاريخ خير شاهد على هذا كيف تلونت سلطات القهر وأشكال التعذيب التي تعرض لها الشعب وحتى من يدور في فلكه مثل الحزبي أو السياسي والمستثمر والمثقف إذا تذوق السلطة شكراً هسبريس
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2
4 - قاموس سياسي كله ... السبت 10 فبراير 2018 - 20:59
القاموس السياسي العربي لا يمكن أن تجد فيه كلمة حافظت على عذريتها كلها مغتصبة اغتصبها الحاكم والسياسي والمثقف إذا تم استوزاره، لنأخذ أي كلمة مثل ديموقراطية هل الديموقراطية في بلاد العرب ديموقراطية أم استبدادية، وكذلك كلمة حق وهل الحقوق تعطى لا تعطى إلا تحت العنف القتل... كلمة الحرية كذلك وكلمة العدل،،،، هل في بلاد العرب شيء يسمى العدل؟
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5
5 - محمد الطنجوي السبت 10 فبراير 2018 - 21:07
والله هذا هو الواقع فالقاموس السياسي العربي كله ملوث لن تجد فيه كلمة واحدة بقيت طاهرة.... أي كلمة مثل الحقوق والعدل والتعليم والصحة والاقتصاد والقضاء والحريات ..... كلها مغتصبة؛ لكن القاموس السياسي الغربي ما زال يحتفظ ببعض النقاوة
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1
6 - الرياحي السبت 10 فبراير 2018 - 21:21
الكاتب يحكي عن الشعب والحرية...
أستاذي ، رجاء، كلمنا بالعربية
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-3
7 - وحتى قاموسنا المغربي السبت 10 فبراير 2018 - 21:34
وحتى قاموسنا السياسي لا توجد فيه كلمة بقيت محافظة على طهارتها من القضاء إلى الصحة والتعليم والاقتصاد، بل الشعب تعرض لقهر وتعذيب وما زال حتى الآن..
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5
8 - كل دولة لها قاموسها السبت 10 فبراير 2018 - 21:40
تعودنا البحث عن معنى الكلمة في القواميس اللغوية لكن في المعنى السياسي فهي تختلف معانيها من قاموس وقاموس فالشعب بالمفهوم السياسي الأمريكي هل هو نفس المفهوم في القاموس السياسي المغربي أو الألماني أو الياباني... لكل له قاموسه.
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4
9 - المستثمر الأجنبي السبت 10 فبراير 2018 - 21:47
المستثمر الأجنبي فعلا ياأستاذ ليس كل همه الربح مثل المستثمر الوطني الذي ليس لمنتوجاته لا جودة ولاهم يحزنون بل هناك منتوجات غير خاضعة للمراقبة والمستثمر الأجنبي وضع عليه سد حتى لا يزاحم المنتوج الوطني الرديئ مع تحياتي لطاقم الجريدة هسبريس
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0
10 - MASSINISSA السبت 10 فبراير 2018 - 22:10
Le dictionnaire politique varie d'un état à l'autre et chaque pays a son propre concept du peuple. Comment traiter avec lui et comment il a été à travers l'histoire des tribulations et l'adversité et la façon dont les prisons secrètes et le public a été créé pour étouffer sa liberté, ainsi que politique et si la politique politique marocaine est américaine? Et l'investisseur? Ainsi, chaque pays a son dictionnaire politique, et on peut dire que le dictionnaire politique arabe est le regard le plus noir et le plus laid .
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2
11 - دور المثقف ... السبت 10 فبراير 2018 - 22:17
مات دور المثقف، ومفهوم المثقف عند الدول العربية هو الدوران في فلك السلطة وإلا قضى أيامه في الزنازن، بينما المثقف في الدول الديموقراطية يتمتع بدور كبير ويؤلف وله قراؤه لكن الآن فمثقفونا يحاربون الفراغ بالكتابة ومن يقرأ لهم قلة قليلة جداً لطغيان ثقافة التواصل الاجتماعي بالصورة والفيديو، فرحم الله الثقافة في البلاد العربية وشكراً
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3
12 - الأسمراني السبت 10 فبراير 2018 - 22:24
Political dictionary varies from state to state and each country has a special concept of the people how to deal with it and how it has been subjected to history of the trials and tribulations and how secret and public prisons were established to stifle his freedom, as well as political Is the Moroccan political is the American politician and the investor as well? , Then every state has its political dictionary, and can generally say that the Arab political dictionary is black and uglier look and deal with the people and thanks Hespress.
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13 - القواميس تختلف السبت 10 فبراير 2018 - 23:28
ليسمح لي الأستاذ أن أختلف معه في أن القاموس السياسي ليس قارا بل يتطور بتطور السياسة في البلاد نعم صحيح كان مفهوم الشعب في القاموس السياسي العربي القديم يعني القهر والمحن لكن اليوم تغيرت الأمور كما أن المغرب مر بمرحلة الرصاص كان فيه القهر على أشده ولم يعد كذلك الآن فقد عرف انفتاحا على الحريات والحقوق والتعبير، لكن الشعب ربما أصبح واع بما يجري حوله فهناك منظمات حقوقية ومراقبة، فالشعب لم تعد الدولة تنظر إليه بتلك النظرة القاسية وبالتالي فللقاموس السياسي معان تختلف وليس قارة مع التحيات وشكراً
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0
14 - شاعر ساخط على الشعب الأحد 11 فبراير 2018 - 00:27
أبو القاسم الشابي " النبي المجهول"

أيْها الشعبُ! ليتني كنتُ حطَّاباً
فأهوي على الجذوعِ بفأسي

ليتَني كنتُ كالسيّولِ، إذا ما سالَتْ
تهدُّ القبورَ: رمْساً برمٍسِ

ليتَني كنتُ كالريّاح، فأطوي
ورودُ الرَّبيع مِنْ كلِّ قنْس

ليتني كنتُ كالشتاء، أُغَشِّي
كل ما أَذْبَلَ الخريفُ بقرسي

ليتَ لي قوَّة َ العواصفِ، يا شعبي
فأُلقي إليكَ ثَوْرة َ نفسي

ليت لي قوة َ الأعاصيرِ! إن ضجَّتْ
فأدعوكَ للحياة ِ بنبسي

ليت لي قوة َ الأعاصيرِ..! لكْ
أنتَ حيٌّ، يقضي الحياة برمسِ

أنتَ روحٌ غَبِيَّة ٌ، تكره النّور
وتقضي الدهور في ليل مَلْس

أنتَ لا تدركُ الحقائقَ إن طافتْ
حواليكَ دون مسّ وجسِ

في صباح الحياة ِ صَمَّخْتُ أكوابي
وأترعتُها بخمرة ِ نفسي

ثُمَّ قدَمْتُها إليكَ، فأهرقْتَ
رحيقي، ودُستَ يا شعبُ كأسي!

فتألَّمت..، ثًمَّ أسكتُّ آلامي
وكفكفتُ من شعوري وحسّي

ثُم نَضَّدْتُ من أزاهيرِ قلبي
باقة ً، لمْ يَمَسَّها أيُّ إِنْسِي

ثم قدّمْتُها إليكَ، فَمزَّقْتَ
ورودي، ودُستَها أيَّ دوسِ

ثم ألبَسْتَني مِنَ الحُزْنِ ثوباً
وبشوْك الجِبال توَّجتَ رأسي

إنني ذاهبٌ إلى الغابِ، ياشَعْبي
لأقضي الحياة َ، وحدي، بيأسي
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