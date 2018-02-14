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كُتّاب وآراء

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"المغرب العربي" عبارة عنصرية مخالفة للدستور

"المغرب العربي" عبارة عنصرية مخالفة للدستور
أحمد عصيد
الأربعاء 14 فبراير 2018 - 15:50

ما زالت بعض النقاشات تجرّ وراءها ثقل الماضي وترسباته، والسبب في ذلك عدم الحسم في الاختيارات الديمقراطية الكبرى واستمرار التردد والارتباك في سلوك السلطة والفاعلين السياسيين، خاصة منهم الذين يعانون من جمود إيديولوجي يمنعهم من مواكبة التطورات المتلاحقة، القانونية منها والواقعية.

عبارة "المغرب العربي" التي ما زالت تلتصق بوكالة المغرب للأنباء، كانت محط احتجاج واستنكار من طرف الفاعلين المدنيين الأمازيغيين منذ عقود طويلة، ليس لأن لديهم مشكل مع العرب أو مع العربية لغة وثقافة، لأن الأمازيغ تفاعلوا عبر تاريخهم الطويل وبشكل إيجابي مع جميع اللغات والثقافات والأديان التي كانت في محيطهم، وإنما سبب اعتراضهم هو أربعة أمور منطقية وواقعية لا غبار عليها:

الأول وجود مكونات أخرى غير العربية في بلدان شمال إفريقيا والمغارب، مما يجعل من غير الممكن اختزال هوية شعوب بكاملها في مكون واحد.

والسبب الثاني أن الأمر يتعلق بتسمية وكالة مغربية للأنباء وليس وكالة خارج الوطن، فـ"وكالة المغرب للأنباء" أو "الوكالة المغربية للأنباء" لا تحتاج إلى إضافة كما هو شأن جميع وكالات الأنباء في العالم التي إنما تسمى على بلدانها لا على غيرها.

والسبب الثالث هو أننا نتساءل عن السبب الذي جعل وكالة المغرب للأنباء وحدها دون سائر البلدان تحمل إسمين مختلفين بين العربية والفرنسية حيث أن MAP بالفرنسية تعني L’agence marocaine de presse وهي عبارة محايدة وموضوعية، مما يدلّ على أن التسميات بالعربية تدخل فيها اعتبارات إيدولوجية وعاطفية لا علاقة لها بالواقع.

أما السبب الرابع فهو الدستور الذي ألغى عبارة "المغرب العربي" وعوضها بعبارة "الاتحاد المغاربي" أو"المغرب الكبير"، وهو ما يقتضي ملاءمة جميع القوانين والمؤسسات مع نص الدستور المراجع سنة 2011.

لا يعني هذا أن الفاعلين الأمازيغيين لا علم لهم بالسياق التاريخي التي تم فيه تبني هذه العبارة، بل كانوا دائما واعين تماما بأن فترة الاستعمار اقتضت في سياق خاص جدا تبني بعض الشعارات التي كانت تعتبر شعارات تحرّرية مقاومة للاستعمار والاحتلال الأجنبي، حيث وجدت بعض النخب المدينية في تلك الشعارات ما يسمح بتنسيق جهودها مع نخب وطنية أخرى من بلدان الجوار في مواجهة الاستعمار، الذي قوامته القبائل الأمازيغية بالسلاح دون أية إيديولوجيا فكرية أو خلفية نظرية مكتوبة، لكن بانقضاء عهد الحماية انتهى مفعول الكثير من تلك الشعارات، ولم يعد لها مبرر ولا مردودية واضحة بعد الاستقلال، حيث تغيرت موازين القوى كما تغيرت الأهداف والمرامي كذلك، من مقاومة الاحتلال إلى بناء الوطن الواحد الذي يستظل به الجميع في إطار المواطنة الجامعة، التي تقوم على قيمة المساواة التامة بين جميع المواطنين وجميع المكونات الوطنية، والتي تجعل جميع أعضاء المجتمع يشعرون بالانتماء إلى وطن، وبأن لهم مكانة في الدولة.

إننا نتفهم أن "وكالة المغرب العربي للأنباء" حملت هذا الإسم سنة 1959 بتأثير من مناخ مرحلة الحماية التي انتهت آنذاك، لكننا لا يمكن أن نفهم استمرار تسميتها بغير التسمية الطبيعية لها بعد ستين سنة، كغيرها من وكالات الأنباء في البلدان المجاورة، وهؤلاء الذين ما زالوا يتشبثون بالتسمية القديمة إنما يعانون من نكوص ذهني و"سلفية سياسية" عليهم التخلص منها، واحترام دستور البلاد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - salouhi mohamed الأربعاء 14 فبراير 2018 - 16:35
والسبب آلخامس هو تسمية البلد ب]المغرب[ ،فالمغرب يعني مكان غروب الشمس وقد اطلقه عليه العرب لجهلهم بوجود اراضي اخرى وراء المحيط بحيث كانوا يعتقدون ان امور ياكوش هي آخر الدنيا.من هنا وجب الرجوع الى التسمية الاصل وهي [ امور ن ياكوش] او تامزغا الغربية
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40
2 - KITAB الأربعاء 14 فبراير 2018 - 16:51
كتابة مشبوبة بالعرقية حتى التخمة، وهي دعوة صريحة لإقصاء ومحو كل ما يمت بصلة إلى الجنس العربي، فلو افترضنا جدلاً أن لفظة "المغرب العربي" حذفت من القاموس السياسي فقد يعود الأستاذ من نافذة أخرى؛ وما أكثر نوافذه؛ ليطالبنا بحذف أسماء الشوارع الحاملة للأسماء العربية وإحلالها بكل الأسماء حتى ولو كانت صينية إلا الأسماء العربية، والله إني لأرثي حال الأستاذ الكبير وهو يسكب مداده هدرا وهدرا في مواضيع ما كان له أن يطرقها بهذه الروح الاستئصالية، وتحياتي
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-60
3 - امازيغي بدون ترخيص الأربعاء 14 فبراير 2018 - 17:20
ما ينطبق على وكالة الانباء ينطبق كذلك على اسم الدولة فالتسميات الاجنبية للدولة مازلت تحتفظ بالاسم الاصلي المشتق من مراكش - امور نواكش - عكس النسخة العربية التي عربت وحولت الاسم الى " المغرب "
Maroc (en français), Marruecos (en espagnol), Marrocos (en portugais), Morocco (en anglais), Marokko (en allemand).
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32
4 - amahrouch الأربعاء 14 فبراير 2018 - 17:37
J ai dit il y a presque quatre ans que l arabisation nous est venue de l orient,la désarabisation nous viendrait aussi de là-bas.Le fleuve tarit à sa source,nous serons donc les derniers à retrouver notre authenticité.Et ça commence déjà :la Syrie n est plus arabe,elle est uniquement démocratique,Sissi préparerait une autre Constitution au cours de son deuxième mandat pour y bannir le mot le qualificatif arabe et se contenterait De Nouvelle Egypte etc.Un peu de patience,please,des changements radicaux sont à venir.Dieu ajourne mais ne néglige jamais.Les vérités vont jaillir et éclaireront la planète.Le berbérisme reprendra la place qui est la sienne
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26
5 - idder الأربعاء 14 فبراير 2018 - 17:48
Pourquoi tout ce racisme ?
Il faut respecter la constitution qui stipule LE GRAND MAGHREB !
Ceux qui ne veulent pas respecter la constitution, n'ont rien à faire dans ce gouvernement et au parlement !
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23
6 - نحمد الله ان ... الأربعاء 14 فبراير 2018 - 17:52
...اول من اطلق تسمية المغرب العربي هو احد رموز الحركة الامازيغية بن عبد الكريم الخطابي لما تراس مكتب المغرب العربي بالقاهرة سنة 1947.
اما قبل ذلك التاريخ لا نجد لهذه التسمية اثرا في اي كتاب من كتب التاريخ.
كانت التسمية المغرب الاقصى والمغرب الاوسط الجزائر المغرب الادنى تونس وليبيا.
انتم الامازيغ من عربتم انفسكم بعد اهمال لهجاتكم وسميتم أبنائكم باسماء عربية وتنمرتم لثقافتكم حتى في افراحكم حيث لا تحضرون الا اجواق الطرب العامي العربي و الاندلسي.
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18
7 - Lamya الأربعاء 14 فبراير 2018 - 17:59
الى 1 salouhi mohamed

نحن لن نغير اسم "المغرب" باللغة العربية الى تامزغا الغربية يمكن تسميته بذلك بالامازيغية و تامزغا اظن انها تعني "البلد" "تمازيرت" و هو فعلا يقع في الجهة الغربية القصوى للمنطقة المغاربية لذلك اطلق عليه العرب "المغرب الاقصى" و بعده لا يوجد الا "بحر الظلمات" اي المحيط الاطلسي, الذي كان في السابق المبحر فيه مفقود و العائد منه مولود. على اي اشاطرك الراي ان المغرب فيه عدة مكونات, و الامازيغ مكون مهم, و ليس العرب فقط, لذلك فان "الاتحاد المغاربي" عبارة محايدة و لا تقصي احدا. و ايضا عندي ملاحظة اخرى ان الامازيغ لا يحبون من يطلق عليهم اسم "بربر" لانهم بعتبرون انه اسم يطلق على المتوحشين او البدائيين, لذلك يجب تفادي هذه التسمية.
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24
8 - محمد غنايم الأربعاء 14 فبراير 2018 - 18:10
لا يا عصيد ان عبارة العربية ليست عنصرية، لأنها جسر التواصل بين المغاربة قاطبة، وأداة للقرب والتقريب بين الهويات المتعددة للبيت الثقافي المغربي ولم شمل المغاربة والمقوية لوشائج التماسك بين أفراد المجتمع، وحصن للدفاع عن هويتهم

إن عبارة العربية تصنع التوازنات الإستراتيجية للبلد ومرد ذلك: الحياد الايجابي عن أي انتماء اثنوثقافي ضيق


ان عبارة العربية ضامنة للسلم الثقافي، وذلك بمقتضى تعاليها عن أي انتماء من الانتماءات الخاصة ، وكذا لأنها ليست متصلة بأي طائفة أو فئة أو مجموعة ثقافية أو عشيرة اثنية أو عرقية ما ، بل هي ملك للجميع بحكم الإرث العربي والإسلامي، ورهان الحاضر المغربي في ظل العولمة
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-31
9 - camara الأربعاء 14 فبراير 2018 - 18:12
monsieur assid je vous envoie a lire un bouquin très intéressant et qui s intitule nos ancêtres les arabes paru il n y a pas si longtemps en France et qui évoque la richesse de cette langue et ses mots parlés par grand nombres d européens sans qu ils le sachent
l auteur est jean pruvost professeur d université spécialiste des langues vous devriez s inspirer de lui et manifester moins de haine a l égard de cette langue qui a fait la splendeur de vos ancêtres almohades et autres et vous écrivez en plus avec quel culot
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-17
10 - خالد الأربعاء 14 فبراير 2018 - 18:20
نحن مع أستاذ أحمد عصيد يجب على القانة المغاربية حدف هذا الاسم العنصري المسيء لجميع الأمازيغ،
ويجب أيضن تغير اسم المغرب الى اسمه الأصيل (مرو أو مروك ).
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14
11 - Adil الأربعاء 14 فبراير 2018 - 18:30
نعم عبارة المغرب العربي تسمية عنصرية إقصائية استفزازية والذين يتمسكون بهذه التسمية هم أناس عنصريين يكرهون الأمازيغ ولهذا يجب على الأمازيغ مقاطعة القنوات التي تستفز الأمازيغ مثلا فرانس 24 وغيرها التي يسيرها بعض التوانسة
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21
12 - الجيش الاسود صفر ستة الأربعاء 14 فبراير 2018 - 18:32
السؤال الكبير مادخل كل البربر من صغيرهم الى كبيرهم في الانتاج المعرفي العربي المغربي الاعلامي

الوكالة تمتل العرب والعروبين المغاربة والناطقيين بالعربية..ولا دخل لكم في عروبتنا ولغتنا العربية
لكم لغتكم الخاصة وقناتكم البربرية المسماة تامزيغت
التي تحمل اسم عرقي بربري

اسسو وكالتكم الامازيغية بلغتكم التي لم تولد بعد

نحن العرب اول المطالبين بالفصل التام معكم حتى الاعلامين المغاربة في القنوات العربية يجب ان يكونو كلهم عرب عكس ماهو حاصل الان حيت القنوات الناطقة الان كلها بربر وليس فيها اي روح عروبية
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-26
13 - عروبية هيسبريسية الأربعاء 14 فبراير 2018 - 18:37
تمزيغت عبارة مخالفة للدستور ...

قناة تمازيغت البربربة مخالفة للدستور والمنطق والمشتغلين فيها كلهم امازيغ جاو من تامزيرت وهي قائمة على التمييز البربري
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-23
14 - محمد غنايم الأربعاء 14 فبراير 2018 - 18:38
لا يا عصيد ان عبارة العربية ليست عنصرية،

ان عبارة العربية تتصل بالمواطنة، وذلك بمقتضى تجردها عن خاصية الفئوية الضيقة والخصوصية المحلية، وتضمنها لسمة الكونية والكلية والتي تؤهلها لأن تغدو في وضع متساوق ومكونات المواطنة التي تنظر إلى الإنسان نظرة مجردة بغض النظر عن ثقافته الانتروبولوجية وبيولوجيته ووضعه السوسيولوجي. فعبارة العربية تحصر الاختلافات الثقافية في الفضاء الخاص، وتهتم بالقيم المشتركة للمدنية بين مواطني ومواطنات المغرب ضمن المساواة المركبة، والتي تسمح لكل المكونات الثقافية الفرعية في فضاء ثقافي ما من التعبير بواسطتها، شريطة عدم هيمنة مكون ما على مكون آخر، ضمن عدالة تعددية، ومواطنة ذات التعدد الثقافي التي تدافع عن الفرد والجماعة
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-13
15 - يونس الأربعاء 14 فبراير 2018 - 18:47
في اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد المغاربي دعا سعد الدين العثماني حين كان وقتها وزيرا لخارجية المغرب إلى استبدال كلمة المغرب العربي التي تطلق على هذا التجمع المكون من خمس دول، فتم رفض اقتراحه من الدول الأربع التي تشبتث بالاسم واعتبرت أنه مطابق لهوية الأغلبية المطلقة لشعوب هذه المنطقة، وسقط اقتراح العثماني، وحرى ذلك بعد اغتيال معمر القذافي الذي يتهمه عصيد بأنه هو الذي فرض اسم المغرب العربي على العاهل الراحل الحسن الثاني في مؤتمر مراكش سنة 1989، وكأن الملك المغربي الراحل كان يقبل بأن يفرض عليه أي شيء من طرف القذافي أو غير القذافي.. فاسم المغرب العربي متوافق عليه من طرف قادة دول المنطقة، ومن لا يعجبه ذلك بإمكانه الانسحاب من هذا التجمع ليؤسس التجمع الأمازيغي بدلا عنه..
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-23
16 - انها مشيئة الله ... الأربعاء 14 فبراير 2018 - 19:04
..يا استاذ.
لقد شاءت الاقدار ان يرتبط الامازيغ بالشرق منذ الفينيقيين حيث اسسوا معا مركزا حضاريا دام اشعاعه من 814 قبل الميلاد الى 146 ق.م
انها مدينة قرطاج التي نشأت حولها امبراطورية تجارية بحرية عظيمة دخلت في صراع مع روما الاوروبية عدة قرون.
انقسم الامازيغ بين هاتين القوتين .فدخلا في صراع بين تابع لهذا الطرف وتابع لذاك.
وكان التاريخ يعيد نفسه فها هو الصراع بين امازيغ الاسلام و امازيغ الكونغريس العالمي الباريسي يحتدم من جديد.
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-5
17 - لا للاقزام الأربعاء 14 فبراير 2018 - 19:41
شعب
المغرب العربي
النقي المتسامح
البطل الشجاع
اكلر من كل حقير
اكبر من كل بعوضة
اكبر من كل قزم

تريد ان نسميه المغرب البربري لإرضاء العنصرية البربرية القبلية
اخس
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-19
18 - karim_ الأربعاء 14 فبراير 2018 - 19:49
الى 7 Lamya
´`SENS ARCHAIQUE DU TERME 'TAMAZGHA

Ta- Amaz -Ra : Tamazgha. "TERRE DE CEUX QUI ADORENT LE SOLEIL" (RA: DIEU SOLEIL)
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8
19 - أبو خليل الأربعاء 14 فبراير 2018 - 19:57
إلى صاحب التعليق 1 salouhi mohamed
"...من هنا وجب الرجوع الى التسمية الاصل وهي [ امور ن ياكوش] او تامزغا الغربية"
اقتراحك جميل ، لكنه جدير بأربعة عشر قرنا مضت.. وفيه تجاهل وتشطيب لكل ما حدث خلال هذه المدة التاريخية. أعد إلينا ياكوشك حيا ونحن معك ومعه..
التاريخ لا يُمحَى وتطوراته أفرزت الواقع الذي نعيشه في إخاء ومودة بين كل مكونات بلادنا.
أما مقال الأستاذ عصيد فجميل أيضا، وحبذا لو بقي واقعيا دون إيقاف عجلة التاريخ في 14 قرنا خلت، عندما يدعي أن لغتنا الأمازيغية وحدها أصلية في بلدنا المتعدد.
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1
20 - أبو الياس الأربعاء 14 فبراير 2018 - 20:09
عندما يتحالف أحفاد ليوطي مع أحفاد الكاهنة ويصمت أحفاد موسى بن نصير وعقبة بن نافع ويتم إخراس لسانهم وتهميشهم في الإعلام، فاعلم أن وحدة الوطن في خطر، وأن العروبة الحضارية الجامعة واللغة العربية التي شملتنا بعطفها وحنانها على مدى قرون باتت اليوم وأكثر من أي وقت مضى بحاجة إلينا لندافع عنها بكل ما نملك. لسنا اليوم في صراع حدود وجغرافيا مع التيار العرقي الفرنكفوني وإنما في صراع وجود دفاعا عن ذاتنا وهويتنا ولغتنا. وما دمنا لا نعي بخطورة هذا المشروع الذي تحبك خيوطه بدقة متناهية في باريس وفي تل الربيع، فسنمر من انكسار إلى آخر ومن هزيمة إلى أخرى حتى نصبح هشيما تذروه الرياح.
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-16
21 - لاحول ولا قوة الا بالله الأربعاء 14 فبراير 2018 - 20:27
قل موتوا بغيظكم

لن تنالوا من
تماسك المغاربة
وتسامح المغاربة
وكرم المغاربة
وحب المغاربة
وترابط المغاربة
وشعار المغاربة
من طنجة إلى الكويرة

العرب والإسلام
أصبحوا كاغيط حرش في حلق بعض الجمعيات العنصرية البربرية

-كره العرب والإسلام
-كره فلسطين
-حب الصهيونية
مبادئ الإيمان ال .... التلاتة

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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-17
22 - لوسيور الأربعاء 14 فبراير 2018 - 20:34
شاهدت برنامجا على قناة فرنسا 24

فالكل ولله الحمد يكرهون الاعراب..فالسريون يعتبرون انفسهم سريان وفنيقيين و اشوريين ولا يعترفون انهم عرب ، بل يتبرأون ممن عربهم ويعتزون بهويتهم.
الاكراد يمتعضون حتى من تسمية ابنائهم باسماء اعرابية وقد كنسوا الاعرابية من مدارسهم.
النوبويين والافارقة في السودان يكرهون الاعراب ويعتبرون انفسهم افارقة ويكرهون الاعراب الذين استولوزا على تلابيب الحكم في الخرطوم ' شمال السودان ودارفور والجنوب كلهم اشد كرها للاعراب
في شمال افريقيا الامازيغ اكتشفوا حقيقة الاعراب وعنصريتهم ومنهم من انسلخ عن الاسلام وانتشار الاسماء الامازيغية اكبردليل على ان الامازيغ قد نفضوا عنهم الثقافة المشرقية
ان اول من ارغم حكام المغرب الامازيغي الكبير هو القذافي بوكشكوشة والقصة معروفة
لا يشرفني ابدا ان انتمي الى جنس غير جنسي الامازيغي..
من كان يموت حبا وهياما في الاعراب فدونه جزيرة الاعراب..لا افهم كيف يقبل اعرابي يعرف اصله وانسابه واجداده ويبقى مغتربا في بلاد تامزغا ..ارحلوا وتعرفوا على جذوركم
اليهود عادوا الى بلدهم فهل انتم اقل شأنا من اليهود
سافر تجد عوضا عمن تفارقه
لا يستطيعون هههههههههه
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7
23 - Lamya الأربعاء 14 فبراير 2018 - 20:44
الى 18 - karim_

شكرا على هذه المعلومة القيمة اخي. جميل, فعلا المغرب بلد الذين يعشقون الشمس.
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7
24 - Me again الأربعاء 14 فبراير 2018 - 22:13
احسست بالاستفزاز عندما رايت اعلاه على اليسار في هذه الصفحة فيديو مقابلة صحفية مع الوزير الرميد مع اشهار الوكالة وراء ظهره!!!
و قلت مع نفسي اين هو الدستور الجديد و نضلات الحركة الامازيغية في الواقع? و هل هذه الوكالة تريد استفزاز الشعب المغربي ام انها تعيش الماضي رغم نهاية عهد القومجية العروبية! هذه الوكالة التي تاتي باخبار جديدة و في نفس الوقت تعيش في عهد الماضي!!!!
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8
25 - المغدد الأربعاء 14 فبراير 2018 - 22:24
السيد عصيد و من يدورون في فلكه يتمسك بقانون وضعي حرره لمدة قد تطول أو تقصر ألا وهو الدستور. ولماذا لا يتمسكون بأعلى من الدستور ألا وهو القرآن الكريم الآتي من عند الله؟ ألم يقل كتاب الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ القرآن يقول: الدين عند الله الإسلام. ماذا تقولون أنتم؟ الرسول صلعم قال: لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى. ماذا تقولون أنتم؟ فضيحتكم فضيحة في الدنيا وفي الآخرة، والله ! فإذا كانت العبارة "المغرب العربي" عبارة عنصرية مخالفة للدستور فأفكاركم ومعتقادتكم مخالفة للقرآن.
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-6
26 - Al maghria Al3arabi الأربعاء 14 فبراير 2018 - 22:27
بنتلك عي العربية!!! بالنسبة لتسمية وتصنيف المغرب ضمن البلدان الفرنكفونية ومشاركة في اللألعاب التي تحمل هذا الإسم لا تستفزك كما تستفزك كلمة المغرب العربي.
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-8
27 - جلال المسفيوي الأربعاء 14 فبراير 2018 - 23:37
عصيد شغله الشاغل وهمه الوحيد هو مهاجمة الإسلام واللغة العربية.
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-6
28 - أمين صادق الخميس 15 فبراير 2018 - 02:09
لا أفهم لما أغضبت مقالة أحمد عصيد بعض القراء إلى الحد الذي جعلهم يقفزون على محتوى المقالة ويسارعوا إلى تدبيج تعاليق يتصدون فيها للكاتب بشتى الأسلحة الهجومية والدفاعية، وكأنما المقالة قنبلة عنقودية وليست مجرد رأي عبر عنه صاحبه وقدم المبررات والمسوغات التي تدعمه من وجهة نظره..

كان الأولى بالقراء المعارضين لرأي عصيد أن يناقشوا أفكاره ويعملوا على دحض حججه بتقديم ما لديهم هم كذلك من أفكار وبراهين تعضد آراءهم، لا أن يقذفوا شخص الكاتب بالمنجنيق لمجرد أنه اعترض على تسمية "وكالة المغرب العربي للأنباء" مقترحا استبدالها بتسمية "وكالة المغرب للأنباء" أو "الوكالة المغربية للأنباء"، ومدليا بالأسباب التي دفعته إلى إبداء ذاك الاعتراض وطرح هذا الاقتراح...
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