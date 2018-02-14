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كُتّاب وآراء
"المغرب العربي" عبارة عنصرية مخالفة للدستور
ما زالت بعض النقاشات تجرّ وراءها ثقل الماضي وترسباته، والسبب في ذلك عدم الحسم في الاختيارات الديمقراطية الكبرى واستمرار التردد والارتباك في سلوك السلطة والفاعلين السياسيين، خاصة منهم الذين يعانون من جمود إيديولوجي يمنعهم من مواكبة التطورات المتلاحقة، القانونية منها والواقعية.
عبارة "المغرب العربي" التي ما زالت تلتصق بوكالة المغرب للأنباء، كانت محط احتجاج واستنكار من طرف الفاعلين المدنيين الأمازيغيين منذ عقود طويلة، ليس لأن لديهم مشكل مع العرب أو مع العربية لغة وثقافة، لأن الأمازيغ تفاعلوا عبر تاريخهم الطويل وبشكل إيجابي مع جميع اللغات والثقافات والأديان التي كانت في محيطهم، وإنما سبب اعتراضهم هو أربعة أمور منطقية وواقعية لا غبار عليها:
الأول وجود مكونات أخرى غير العربية في بلدان شمال إفريقيا والمغارب، مما يجعل من غير الممكن اختزال هوية شعوب بكاملها في مكون واحد.
والسبب الثاني أن الأمر يتعلق بتسمية وكالة مغربية للأنباء وليس وكالة خارج الوطن، فـ"وكالة المغرب للأنباء" أو "الوكالة المغربية للأنباء" لا تحتاج إلى إضافة كما هو شأن جميع وكالات الأنباء في العالم التي إنما تسمى على بلدانها لا على غيرها.
والسبب الثالث هو أننا نتساءل عن السبب الذي جعل وكالة المغرب للأنباء وحدها دون سائر البلدان تحمل إسمين مختلفين بين العربية والفرنسية حيث أن MAP بالفرنسية تعني L’agence marocaine de presse وهي عبارة محايدة وموضوعية، مما يدلّ على أن التسميات بالعربية تدخل فيها اعتبارات إيدولوجية وعاطفية لا علاقة لها بالواقع.
أما السبب الرابع فهو الدستور الذي ألغى عبارة "المغرب العربي" وعوضها بعبارة "الاتحاد المغاربي" أو"المغرب الكبير"، وهو ما يقتضي ملاءمة جميع القوانين والمؤسسات مع نص الدستور المراجع سنة 2011.
لا يعني هذا أن الفاعلين الأمازيغيين لا علم لهم بالسياق التاريخي التي تم فيه تبني هذه العبارة، بل كانوا دائما واعين تماما بأن فترة الاستعمار اقتضت في سياق خاص جدا تبني بعض الشعارات التي كانت تعتبر شعارات تحرّرية مقاومة للاستعمار والاحتلال الأجنبي، حيث وجدت بعض النخب المدينية في تلك الشعارات ما يسمح بتنسيق جهودها مع نخب وطنية أخرى من بلدان الجوار في مواجهة الاستعمار، الذي قوامته القبائل الأمازيغية بالسلاح دون أية إيديولوجيا فكرية أو خلفية نظرية مكتوبة، لكن بانقضاء عهد الحماية انتهى مفعول الكثير من تلك الشعارات، ولم يعد لها مبرر ولا مردودية واضحة بعد الاستقلال، حيث تغيرت موازين القوى كما تغيرت الأهداف والمرامي كذلك، من مقاومة الاحتلال إلى بناء الوطن الواحد الذي يستظل به الجميع في إطار المواطنة الجامعة، التي تقوم على قيمة المساواة التامة بين جميع المواطنين وجميع المكونات الوطنية، والتي تجعل جميع أعضاء المجتمع يشعرون بالانتماء إلى وطن، وبأن لهم مكانة في الدولة.
إننا نتفهم أن "وكالة المغرب العربي للأنباء" حملت هذا الإسم سنة 1959 بتأثير من مناخ مرحلة الحماية التي انتهت آنذاك، لكننا لا يمكن أن نفهم استمرار تسميتها بغير التسمية الطبيعية لها بعد ستين سنة، كغيرها من وكالات الأنباء في البلدان المجاورة، وهؤلاء الذين ما زالوا يتشبثون بالتسمية القديمة إنما يعانون من نكوص ذهني و"سلفية سياسية" عليهم التخلص منها، واحترام دستور البلاد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (28)
Maroc (en français), Marruecos (en espagnol), Marrocos (en portugais), Morocco (en anglais), Marokko (en allemand).
Il faut respecter la constitution qui stipule LE GRAND MAGHREB !
Ceux qui ne veulent pas respecter la constitution, n'ont rien à faire dans ce gouvernement et au parlement !
اما قبل ذلك التاريخ لا نجد لهذه التسمية اثرا في اي كتاب من كتب التاريخ.
كانت التسمية المغرب الاقصى والمغرب الاوسط الجزائر المغرب الادنى تونس وليبيا.
انتم الامازيغ من عربتم انفسكم بعد اهمال لهجاتكم وسميتم أبنائكم باسماء عربية وتنمرتم لثقافتكم حتى في افراحكم حيث لا تحضرون الا اجواق الطرب العامي العربي و الاندلسي.
نحن لن نغير اسم "المغرب" باللغة العربية الى تامزغا الغربية يمكن تسميته بذلك بالامازيغية و تامزغا اظن انها تعني "البلد" "تمازيرت" و هو فعلا يقع في الجهة الغربية القصوى للمنطقة المغاربية لذلك اطلق عليه العرب "المغرب الاقصى" و بعده لا يوجد الا "بحر الظلمات" اي المحيط الاطلسي, الذي كان في السابق المبحر فيه مفقود و العائد منه مولود. على اي اشاطرك الراي ان المغرب فيه عدة مكونات, و الامازيغ مكون مهم, و ليس العرب فقط, لذلك فان "الاتحاد المغاربي" عبارة محايدة و لا تقصي احدا. و ايضا عندي ملاحظة اخرى ان الامازيغ لا يحبون من يطلق عليهم اسم "بربر" لانهم بعتبرون انه اسم يطلق على المتوحشين او البدائيين, لذلك يجب تفادي هذه التسمية.
إن عبارة العربية تصنع التوازنات الإستراتيجية للبلد ومرد ذلك: الحياد الايجابي عن أي انتماء اثنوثقافي ضيق
ان عبارة العربية ضامنة للسلم الثقافي، وذلك بمقتضى تعاليها عن أي انتماء من الانتماءات الخاصة ، وكذا لأنها ليست متصلة بأي طائفة أو فئة أو مجموعة ثقافية أو عشيرة اثنية أو عرقية ما ، بل هي ملك للجميع بحكم الإرث العربي والإسلامي، ورهان الحاضر المغربي في ظل العولمة
l auteur est jean pruvost professeur d université spécialiste des langues vous devriez s inspirer de lui et manifester moins de haine a l égard de cette langue qui a fait la splendeur de vos ancêtres almohades et autres et vous écrivez en plus avec quel culot
ويجب أيضن تغير اسم المغرب الى اسمه الأصيل (مرو أو مروك ).
الوكالة تمتل العرب والعروبين المغاربة والناطقيين بالعربية..ولا دخل لكم في عروبتنا ولغتنا العربية
لكم لغتكم الخاصة وقناتكم البربرية المسماة تامزيغت
التي تحمل اسم عرقي بربري
اسسو وكالتكم الامازيغية بلغتكم التي لم تولد بعد
نحن العرب اول المطالبين بالفصل التام معكم حتى الاعلامين المغاربة في القنوات العربية يجب ان يكونو كلهم عرب عكس ماهو حاصل الان حيت القنوات الناطقة الان كلها بربر وليس فيها اي روح عروبية
قناة تمازيغت البربربة مخالفة للدستور والمنطق والمشتغلين فيها كلهم امازيغ جاو من تامزيرت وهي قائمة على التمييز البربري
ان عبارة العربية تتصل بالمواطنة، وذلك بمقتضى تجردها عن خاصية الفئوية الضيقة والخصوصية المحلية، وتضمنها لسمة الكونية والكلية والتي تؤهلها لأن تغدو في وضع متساوق ومكونات المواطنة التي تنظر إلى الإنسان نظرة مجردة بغض النظر عن ثقافته الانتروبولوجية وبيولوجيته ووضعه السوسيولوجي. فعبارة العربية تحصر الاختلافات الثقافية في الفضاء الخاص، وتهتم بالقيم المشتركة للمدنية بين مواطني ومواطنات المغرب ضمن المساواة المركبة، والتي تسمح لكل المكونات الثقافية الفرعية في فضاء ثقافي ما من التعبير بواسطتها، شريطة عدم هيمنة مكون ما على مكون آخر، ضمن عدالة تعددية، ومواطنة ذات التعدد الثقافي التي تدافع عن الفرد والجماعة
لقد شاءت الاقدار ان يرتبط الامازيغ بالشرق منذ الفينيقيين حيث اسسوا معا مركزا حضاريا دام اشعاعه من 814 قبل الميلاد الى 146 ق.م
انها مدينة قرطاج التي نشأت حولها امبراطورية تجارية بحرية عظيمة دخلت في صراع مع روما الاوروبية عدة قرون.
انقسم الامازيغ بين هاتين القوتين .فدخلا في صراع بين تابع لهذا الطرف وتابع لذاك.
وكان التاريخ يعيد نفسه فها هو الصراع بين امازيغ الاسلام و امازيغ الكونغريس العالمي الباريسي يحتدم من جديد.
المغرب العربي
النقي المتسامح
البطل الشجاع
اكلر من كل حقير
اكبر من كل بعوضة
اكبر من كل قزم
تريد ان نسميه المغرب البربري لإرضاء العنصرية البربرية القبلية
اخس
´`SENS ARCHAIQUE DU TERME 'TAMAZGHA
Ta- Amaz -Ra : Tamazgha. "TERRE DE CEUX QUI ADORENT LE SOLEIL" (RA: DIEU SOLEIL)
"...من هنا وجب الرجوع الى التسمية الاصل وهي [ امور ن ياكوش] او تامزغا الغربية"
اقتراحك جميل ، لكنه جدير بأربعة عشر قرنا مضت.. وفيه تجاهل وتشطيب لكل ما حدث خلال هذه المدة التاريخية. أعد إلينا ياكوشك حيا ونحن معك ومعه..
التاريخ لا يُمحَى وتطوراته أفرزت الواقع الذي نعيشه في إخاء ومودة بين كل مكونات بلادنا.
أما مقال الأستاذ عصيد فجميل أيضا، وحبذا لو بقي واقعيا دون إيقاف عجلة التاريخ في 14 قرنا خلت، عندما يدعي أن لغتنا الأمازيغية وحدها أصلية في بلدنا المتعدد.
لن تنالوا من
تماسك المغاربة
وتسامح المغاربة
وكرم المغاربة
وحب المغاربة
وترابط المغاربة
وشعار المغاربة
من طنجة إلى الكويرة
العرب والإسلام
أصبحوا كاغيط حرش في حلق بعض الجمعيات العنصرية البربرية
-كره العرب والإسلام
-كره فلسطين
-حب الصهيونية
مبادئ الإيمان ال .... التلاتة
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
فالكل ولله الحمد يكرهون الاعراب..فالسريون يعتبرون انفسهم سريان وفنيقيين و اشوريين ولا يعترفون انهم عرب ، بل يتبرأون ممن عربهم ويعتزون بهويتهم.
الاكراد يمتعضون حتى من تسمية ابنائهم باسماء اعرابية وقد كنسوا الاعرابية من مدارسهم.
النوبويين والافارقة في السودان يكرهون الاعراب ويعتبرون انفسهم افارقة ويكرهون الاعراب الذين استولوزا على تلابيب الحكم في الخرطوم ' شمال السودان ودارفور والجنوب كلهم اشد كرها للاعراب
في شمال افريقيا الامازيغ اكتشفوا حقيقة الاعراب وعنصريتهم ومنهم من انسلخ عن الاسلام وانتشار الاسماء الامازيغية اكبردليل على ان الامازيغ قد نفضوا عنهم الثقافة المشرقية
ان اول من ارغم حكام المغرب الامازيغي الكبير هو القذافي بوكشكوشة والقصة معروفة
لا يشرفني ابدا ان انتمي الى جنس غير جنسي الامازيغي..
من كان يموت حبا وهياما في الاعراب فدونه جزيرة الاعراب..لا افهم كيف يقبل اعرابي يعرف اصله وانسابه واجداده ويبقى مغتربا في بلاد تامزغا ..ارحلوا وتعرفوا على جذوركم
اليهود عادوا الى بلدهم فهل انتم اقل شأنا من اليهود
سافر تجد عوضا عمن تفارقه
لا يستطيعون هههههههههه
شكرا على هذه المعلومة القيمة اخي. جميل, فعلا المغرب بلد الذين يعشقون الشمس.
و قلت مع نفسي اين هو الدستور الجديد و نضلات الحركة الامازيغية في الواقع? و هل هذه الوكالة تريد استفزاز الشعب المغربي ام انها تعيش الماضي رغم نهاية عهد القومجية العروبية! هذه الوكالة التي تاتي باخبار جديدة و في نفس الوقت تعيش في عهد الماضي!!!!
كان الأولى بالقراء المعارضين لرأي عصيد أن يناقشوا أفكاره ويعملوا على دحض حججه بتقديم ما لديهم هم كذلك من أفكار وبراهين تعضد آراءهم، لا أن يقذفوا شخص الكاتب بالمنجنيق لمجرد أنه اعترض على تسمية "وكالة المغرب العربي للأنباء" مقترحا استبدالها بتسمية "وكالة المغرب للأنباء" أو "الوكالة المغربية للأنباء"، ومدليا بالأسباب التي دفعته إلى إبداء ذاك الاعتراض وطرح هذا الاقتراح...