الشَّهامة.. متى تعودين؟؟

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كُتّاب وآراء
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الشَّهامة.. متى تعودين؟؟
الجمعة 23 فبراير 2018 - 22:59
حبيبتي..
ما بال حبيبتي لا تعتبر
تمشي على الأشواك حافية
لتصل
إلى الحانة ستصل
لتنسى الآلام
لتنسى الآمال
لتنتحر
لتنسى مكر خيبر
وتواطؤ عَمْرو
وتمادي قيصر
لتنسى كل طاغية متجبر
حبيبتي
تيَّمها الحبيب الأشقر
ربما في عينيه حور
وقد يكون فحلا وأكثر
في ليلة من ليالي القدر
سقاها كأسا من خمر
داعبها.. دغدغها
حتى مطلع الفجر
فلما نامت سرق عذريتها
أوراق خزائنها
ومفاتيح القصر
رب ليلة من ليالي القدر
ليلة خير من ألف شهر..
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - قصيدة الروح السبت 24 فبراير 2018 - 00:10
من القصائد حاملة أوجه، القصيدة تطفح معاني ضمنية لن يتمكن من فهم تأويلاتها إلا من له دراية بضمنية الخطاب وتجلياته..القصيدة صريحة في جوفها، عميقة في سطحها، صادقة في جوابها، مستنطقة في سؤالها...تحية للكاتب ولهسبريس
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