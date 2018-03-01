24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2806:5412:4515:5518:2719:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. عندما تسقط البقرة.. (5.00)

  2. نقابات تطالب بتأخير توقيت الدخول المدرسي بسبب الساعة الإضافية (5.00)

  3. تقنيون يطالبون بالرفع من الأجور وإقرار تعويضات (5.00)

  4. قانون الاتجار بالبشر في المغرب .. عقوبات ثقيلة وانتقادات حقوقية (5.00)

  5. نافعة: السلطات المصرية تصادر كتب عابد الجابري (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | عندما تسقط البقرة..

عندما تسقط البقرة..

عندما تسقط البقرة..
محمد واموسي*
الخميس 01 مارس 2018 - 00:05

وما أكثر الجزارين والسلاخين بعدما سقطت البقرة.. السكاكين لم تكثر فجأة؛ بل كانت موجودة لدى أقرب المقربين والفضوليين وعابري السبيل، وشحذت مبكرا..

كانوا ينتظرون فقط يوم التعثر، لينقضوا عليها..

حتى وهي على الأرض واصلوا تلميع سكاكينهم أمام أعينها المفتوحة لعل وعسى تخاف فتموت قبل الذبح..

هكذا هي مبادئهم.. حين تسقط بقرة فعلى كل من يحمل سكينا أن يغرسه في جسدها..

سقطت البقرة بغبائها، ولم تكن تعي أن السكاكين من حولها كانت تشحذ وتلمع استعدادا ليوم السقوط.. جلها سكاكين صديقة.. وأي سكاكين بل هي مناشير..

لن يرحموها أبدا..

ولن يتركوها تعيش بعد أن تعثرت وسقطت..

ينظرون إليها ويتساءلون مع بعضهم البعض: "هل ستذبح البقرة أم لا؟". حتى دون انتظار الجواب يعيدون النظر في سكاكينهم التي تلمع في الأيدي البارزة.. و في الوقت نفسه ينظرون إلى البقرة التي تلهث في شدة وقد فار الزبد من فمها..

بعد إطالة في التفكير.. وبعد جهد فكري وإعلامي مضن وتردد مطول، أقر القوم العزم على مصير البقرة.. لابد أن تذبح حتى قبل محاكمتها بالجرم المنسوب إليها..

حتى من لا خبرة له في الذبح سيذبح.. والموعد حدد مسبقا.. السكاكين جاهزة والسواطير تطل برأسها من كل حدب وصوب..

السكاكين العديدة لم تبال بأن قرينة البراءة تعني أن الكل بريء، حتى تثبت إدانته.. فهي مقتنعة بأن ذبح البقرة بات ضرورة.. ولم يعد أحد يطمع حتى في نجاتها.

ضوابطهم في الحياة واضحة، كل واحد يعمل لمصلحته.. فعندما يغيب الكبير يكبر الصغير.. وعندما تقع البقرة تكثر السكاكين ويستنفر الذباحون.

إنه قانون المهنة عندهم..

أخلاقهم لا تمنع هذا..

قوانينهم لا تحاسب على هذا..

المهم هو السقوط ثم يتبعه الذبح..

يا ويلي إن لم تسد البقرة (بعد أن تذبح شر ذبحة) جوع الجزارين، فيبحثوا عن أبقار أخرى..

هم يظنون أنها بقرة لذلك أشهروا سكاكينهم..

ولا يعلمون أنه ليس بقرة..

بل جواد..

ولكل جواد كبوة..

ملحوظة: هذه القصة مستوحاه من الخيال، وأي تشابه بينها وبين الواقع فالمشكلة في الواقع.

*إعلامي وكاتب صحافي مغربي

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - عاشقة هيغل الخميس 01 مارس 2018 - 01:08
ما أكثر الأبقار التي تتساقط كل يوم،فكم من سكين أخطأ الهدف ،فأصاب يدا كانت تمسكه بإحكام.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - مليكة الخميس 01 مارس 2018 - 06:26
أعجبتني الملحوظة أي تشتبه مع الواقع فالمشكلة في الواقع) قصة مكتوبة بطريقة مشوقة و جميلة و معبرة،سكاكين الصحافيين ضد بعضهم البعض أشد مضاضة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.