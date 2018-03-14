الإرهاب ليس ديني

محمد سعيد

قد كان الجاحظ قبيحاً، ولكي يقاوم قبحه كان يكتب عنه.. الإرهاب قبيح وقاتل، ليس كقبح الجاحظ، وليس ديني، فمن أجل القضاء عليه يجب أن نذهب إلى منابعه الأولى في السير والنصوص الدينية، بهذا نكون قد محقنا القبح الإرهابي من داخل نسقه الديني، هذا النسق الذي يوظف المشاعر الدينية والعاطفية من أجل الفتك بالأغيار

التاريخ يكشف الحقيقة ويمكر بالإنسان، كما يقول فريدريك هيغل.. وها هو التاريخ يكشف حقيقة داعش ومنبعها، ويكشف حقيقة المنظمات الإرهابية ومنبعها الأول مند زمن بعيد؛ فالإرهاب ليس ديني، الإرهاب موجود في المقررات التعليمية التي قرأتها وأنا طفل صغير بالثمانينيات مع أقراني، الإرهاب موجود عند فقهاء السلطة وفقهاء الجماعات الدينية، الإرهاب موجود في العقول، فقديما قالوا: "رهبوت خير من رحموت"، يعني أن تكون رهيباً خير لك من أن تكون رحيماً، اقرأ قاموس العرب إذا لم تصدق، اقرأ المورد والمعجم الوسيط لترى بنفسك إذا كذبتني، ولتأخذ المبادرة من أجل بناء مجتمع لا يعرف الإرهاب ولا يعطيه مسوغات ومبررات لحمايته، مجتمع يبني اقتصاده ويبني قيمه من ما أستلب منه مند القديم، مجتمع يعيد صياغة مفهوم التعايش والتسامح ويعترف بـ"حرية الاعتقاد" ويؤسس لأرضية الاختلاف.

لقد دخلنا إلى "الحداثة المفرطة hypermoderne” ونحن غير مستعدين للاعتراف بالآخر المختلف، الآخر الذي هو أنا، فرجعنا إلى الممارسات الوثنية paganisme التي تقدس إلهها وألهتها فقط، دون الاعتراف للآخر بممارسة طقوسه الدينية بكل حرية وفي أمان تام من الإرهاب والإرهابيين. فيا أيها السمجاء المبقورون، يأيها المغتربون بسوريا والعراق والجزائر والمغرب.. إلى متى ترهبوننا؟ فنحن لا نؤمن بـ”البانتون” حيث توجد الآلهة الكاذبة والتماثيل المصورة للجبابرة والأيونات القديمة، فنحن لا نريد أن نرجع إلى فترة الجهل والظلام كما قال المؤرخ رينهارت دوزي؛ بل نريد أن نرجع إلى ظل بيتنا القديم كما بقصة الكاتب المغربي عبد الغني أبو العزم، فالإرهاب ليس ديني إن كنتم تستوعبون.

لقد تكلم المسيح عن الحرب والسلم، فأنذرنا من جهة وقوع “حروب وأخبار حروب”، ومن جهة أخرى تضمن وصفه لمواطني ملكوت الله قيامهم بدور نشيط في صنع السلام، أي أن مواطني هذا الملكوت صانعو سلام وليس صانعو إرهاب، وقد أعلن أيضاً أن أولاد الله هم الذين يصنعون السلام (سفر متى 5 : 9)، فصنع السلام وصية إلهية قبل أن يفعلها الإنسان، وقد صنع السلام فيما بيننا بالمسيح، فلا يمكن أن ندّعي بأننا أولاد الله الحقيقيون ما لم نشارك في صنع السلام أيضاً، فديني أو بالأحرى رسالتي التي أؤمن بها ليست إرهابية. فالتطويبات ليست مجموعة من ثمانية خيارات، بحيث يختار بعضهم أن يكونوا ودعاء، ويختار البعض أن يكونوا رحماء، ويختار آخرون أن يكونوا صانعي سلام، فهي تشكل مجتمعة وصفاً لأعضاء ملكوت الله.

صحيح أننا لن ننجح في توطيد يوتبيا على الأرض كما يقول الفلاسفة اليونان، إذ كانوا يسعون إلى توطيدها !

وصحيح أن ملكوت المسيح الذي هو ملكوت البر، والسلام لن يصبح مسكونيا (عالمياً) في نطاق التاريخ كما تؤمن بذلك الكنيسة الكاثوليكية ! ولن تطبع السيوف سككاً والرماح مناجل حتى يأتي المسيح ! ولكن هذه الحقيقة لا تعطي مسوغاً محتملاً للإكثار من مصانع الأسلحة – فهل تمنعنا نبوءة المسيح عن الجوع من السعي إلى توزيع للغذاء بإنصاف؟ فكذلك لن تمنعنا نبوءته عن الحروب من السعي وراء السلام.

إن الله صانع السلام، ويسوع المسيح صانع السلام، فإذا أردنا أن نكون أولاد الله وجب أن نكون صانعي السلام؛ فالمسيحي هو الذي يؤكد أن ملكوت الله الذي دشّنه يسوع المسيح هو حكم الله الذي يسود فيه السلام والعدل، وأن يسوع نفسه جسًد تماماً في سلوكه الشخصي مُثل الملكوت الذي نادى به وأن جماعة الملكوت ينبغي أن تجوع إلى البر وتتبع السلام ولا تنتقم، ولا تكن إرهابية، بل تحب الأعداء.. وبعبارة أخرى يجب أن يكون الصليب سمتها المميزة، وأنه عند اكتمال الملكوت سوف “يطبعون سيوفهم سككاً ورماحهم مناجل”، لأنه “لا ترفع أمة على أمة سيفاً، ولا يتعلمون الحرب فيما بعد” (سفر إشعياء 2: 4)... وكل هذا يعني أن المسيحيين ملتزمون في المقام الأول بالسلام والبر..

صحيح أن السعي وراء السلام العادل أكثر تكلفة بكثير من استرضاء العدو على حسب المبادئ الأخلاقية؛ ولكن مع هذا يجب ألا نفتتن بالحرب ونمجد الإرهاب، فإن كون دينك غير إرهابي يعني أن دينك أو ما تؤمن به هو رسالة سلام. إن الوعي بالسلام هو أن يعي الفرد بأنه مهما كانت إغراءات العنف، فالعنف ليس حلا لأي مشكلة.. العنف يولد العنف بشكل لا نهائي، الوعي بالسلام يتضمن وعيا بما يفقده.. الإنسان عندما يفقد السلام، فسيفقد أدنى مستويات الثقة تجاه أخيه الإنسان، أي تلك المستويات التي يحتاجها ليستمر في الحياة.

عندما ألتزم بثقافة السلام فهذا يعني أن الإرهاب ليس ديني، فهناك دائما ثمن ندفعه، وهو أننا نبذل جهدا مضنيا في عدم الاستجابة لاستفزازات وفي اللجوء إلى الوسائل المشروعة في الرد على من يستفزنا، لثقافة السلام كلفة علينا أن نحتسبها إذا قررنا الالتزام بها، فعندما يشتد الظلم والعدوان يصبح العنف مغريا، ثقافة السلام هي الرفض المبدئي للعنف حتى عندما يكون العنف مغريا.. المهماتا غاندي كان بطلا من أبطال "ثقافة السلام"؛ لأنه أصر على السلم حتى عندما كانت جميع الأصوات تنادي بالعنف.

ثقافة السلام هي العطاء وسط جيل لا يعرف سوى الإرهاب، لذلك فديني دين سلم وليس دين إرهاب.