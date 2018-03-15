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تسييس القضاء أشد خطورة من تسييس الدين

تسييس القضاء أشد خطورة من تسييس الدين
د.رشيد لزرق
الخميس 15 مارس 2018 - 19:06

إن اتجاه بعض أعضاء السلطة التنفيذية والتشريعية، من قوى التدين السياسي، إلى نهج سلوك يرمي إلى التأثير على القضاء، عبر ممارسات شاذة تسيء إلى دولة المؤسسات، فيه استخفاف بمثل الديمقراطية، وسيادة القانون.

فاتجاه أعضاء من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية إلى "التضامن" في قضايا معروضة لدى القضاء اتجاه متناقض مع الدستور ودولة القانون، لما فيه من تناقض موضوعي مع مبدأ استقلالية القضاء.

كلنا عاينا كيف يتجه البعض إلى محاولة إضفاء الصفة السياسية في اتجاه قضية موضوع بت قضائي، وهو الأمر الذي يثير مسألة "الحماية السياسية" أو الحزبية ويتيح الإفلات من العقاب، من خلال جعل هذه القضايا عرضة للمساومات السياسية.

إن اتجاه بعض العناصر المحسوبة على السلطة التنفيذية إلى التضامن في قضية معروضة على القضاء؛ وبعدها عمد أعضاء في المؤسسة التشريعية، يفترض أنهم ممثلون للأمة، إلى الانتصار لأشخاص وممارسة التشويش على مؤسسة القضاء، وما في ذلك من ضرب لمبدأ حرمة القضاء واستقلاليته، يعطي الانطباع باللامساواة في تطبيق القانون، ويكرس وضعا قانونيا غير دستوري، لكون تسييس القضاة أشد خطورة من تسييس الدين.

نحن الآن أمام مفترق الطرق في تنزيل مبادئ التعاقد الدستوري. والقطع مع عملية التشويش هاته يمر لزاما عبر إعطاء السلطة القضائية مدلولا قويا في اتجاه القطع مع سياسة التشكيك في نزاهة القضاء أو تبعيته لمصالح قوى معينة لتصفية الحسابات، حتى يتقوى في المخيال المجتمعي لكل مواطن أن القانون، ممثلا في السلطة القضائية، يعلو ولا يعلى عليه.

إن مهمة البرلمان هي وضع قواعد عامة مجردة. ومن باب احترام المؤسسات الترفع عن الحديث عن قضايا معروضة على القضاء، لا شأن لها بالتطبيق في الحالات الفردية. واتجاه البعض إلى جر البرلمان إلى التدخل يعتبر إجراء خطيرا على الحقوق والحريات.

ليست هذه المرة الأولى التي يلجأ فيها هؤلاء إلى نظرية المؤامرة في توصيف من يختلف معهم، ومحاولة تغيير طابع القضية إلى قضية سياسية عوض أن تكون قانونية.

لذلك فقد آن الأوان للإعمال الصارم للقانون وتسمية الأمور بمسمياتها؛ لكون عدم التفعيل الصارم للقانون سابقا أنتج ذهنية استهان معها البعض خرقه، ورمى الكلام على عواهنه؛ الأمر الذي ولّد ذهنية الاستهتار وعدم وضع الاعتبار للتبعات القانونية، ما فيه إضرار بالمؤسسات وانتصار للعصبة، وأظهر تمييزا بين المواطنين وبين من يملك الحماية السياسية ومن لا يملك سوى الانتماء إلى الوطن.

إن استقلالية النيابة العامة تفرض تفعيل القانون وأن تؤدي مؤسسات الدولة واجبها في تطبيقه، ليفصل القضاء عبر محاكمات عادلة شفافة. فسيادة القانون هي عماد الخيار الديمقراطي، وتسييس القضايا مخرج للتهرب في محاولة لاسترضاء البعض.

وبالتالي على الديمقراطيين الحقيقيين أن يقفوا في جبهة واحدة لإعمال القانون، والحديث بالقانون، والذهاب بعيدا مع من يريد تسييس القضايا. فرفع شعار التسييس لإلهاء الرأي العام وتوفير درع يختبئ خلفه من يتجاوز سيادة القانون ظاهرة خطيرة.

الانتماء إلى الوطن والولاء له يتقدم على غيره من الولاءات الحزبية. والمجال السياسي العام يستحق ممن يمارس العمل الحزبي إثراءه بحوار سياسي فكري، لا بالمزايدات التي تنزل إلى لغة الشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - VERAX الخميس 15 مارس 2018 - 20:21
المقال له علاقة مباشرة بقضية توفيق بوعشرين، و المؤامرة ليست نظرية سوى في رؤوس فيها عيون لا ترى و آذان لا تسمع و مخ عبارة عن بيض مخفوق. كلنا نعرف ما هو القضاء و ما هو القانون و كيف تسير الأمور و كم من أبرياء زج بهم في السجن و كم من مجرمين لا تستطيع لا يد الأمن و لا القضاء أن تمتد إليهم. أي جهاز سواء تعلق الأمر بالقضاء أو غيره يجب أن يكون لديه آلية دفاع مناعية ذاتية للقضاء على الخلايا السرطانية التي قد تنخره. أما أن نبحث عن الاحترام و الاستقلالية في ظل الكيل بمكاييل متعددة الأحجام فلن يمكن من فرض لا الثقة و لا الاحترام. ما معنى أن يتزعم قاضي عصابة للسطو على العقارات و أخر مرتشي يعامل معاملة خاصة بسبب اكتئاب مزعوم. عندما تلقي بك الأقدار بين أيدي الأمن و من تم القضاء لا شك أنك ستسمع من بعضهم عبارة إذا أردت أن نسهل الأمور نسهلها و إذا أردت أن نصعبها سنفعل، و من تم تبدأ رحلتك الجحيمية كما هو حاصل لتوفيق بوعشرين، الذي يعامل في قضية كلها جنس و كأنه ضبط في جنة الخلد يتاجر في الحور العين و بغتصبهن.
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2
2 - نعم كبيرة الخميس 15 مارس 2018 - 20:42
إلى صاحب أول تعليق اتفق معك فيما ذهبت إليه ولكني اشدد على القول إن الجرأة التي يمتاز بها هذا المدعو بوعشرين لاتبيح له أن يعاشر من موقع قوة وفرض أمر واقع . وغير هذه النقطة الخلافية انا اتفق معك قلبا وقالبا ومن يقول غير ذالك اما غبي واما جبان
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2
3 - الرياحي الخميس 15 مارس 2018 - 21:22
تزكم أنونفا اليوم قضيتين نتنتين أولهما التورط في قتل طالب والأخرى الاشتباه في ارتكاب جنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة لاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1ء448، 2ء448، 3ء448، 485 و114 من مجموعة القانون الجنائي".وكلتهما قضيان جناحيتان لا علاقة لهم بالسياسة.تسييس القضيتين لتخفيف الحكم هي حيلة قديمة أستغلت في كل زمان وفي كل مكان.
تم تنزيل كم هائل من ممثلين الدولة من وزراء ومريدين للضغط عن القضاء لطي قضية حامي الدين وأعادوا الكرة في قضية بو20 حيث أخدوا الحطب من كل حشيش : التحرش harcèlement بأزواج وعائلات الضحيا للتخلي عن دعوتهم مقابل الملايين ثم الطلب من أعلام وطنية المساندة ثم من أطباء لتصنيف القضية بمرض نفسي وتخفيف العقوبة.إنه إمتحان حقيقي للدولة فهل ستخضع للشعبوية piston وكل تلك الضغوط ونقرأ "الرحمان الرحيم" وأكره نفسي , أم ستبرهن لكل مغرور أن القانون فوق فوق الجميع
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-1
4 - Alucard الخميس 15 مارس 2018 - 22:30
لا أرى فرقا بين تسييس الدين وتسييس القضاء
فالأول يعطي الحكم للطغاة
والثاني يعطي الحكم لمصلحة الطغاة..


"يلجأ فيها هؤلاء إلى نظرية المؤامرة.."
أنت هنا لخصت العقلية العربية المتخلفة فالكل يحسب نفسه مركز الكون ووحده من يملك الحقيقة وعندما تمشي الأمور عكس ما يريد يبدأ بتأليف نظرية المؤامرة كجيمنازيوم عقلي على الحقائق

قانون السببية في العقل العربي لا يوجد فلا تستغرب ما تراه..
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