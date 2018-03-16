الفعل الثقافي .. من الصدام إلى الهرولة

عبد الله زروال

كان الفعل الثقافي في العقد السابع من القرن الذي انصرم، وكذا في العقد الذي أعقبه يوسم بأوصاف عديدة من قبيل الجاد والهادف والملتزم، وما إلى ذلك من التوصيفات المشيدة والمثمنة.

لقد كان يعتبره البعض واجهة من واجهات النضال، ويرى فيه البعض رهانا يمكن التعويل عليه في التغيير؛ ولذلك كان فعلا مهيبا، تترصده العيون، وتتوجس منه المخاوف، وتحسب له الحسابات؛ وتتخذ منه الاحتياطات، وكثيرا ما كانت تطوله يد التضييق الخشنة، فلا يسلم من قبضتها الضاغطة، أو من صفعتها الموجعة.

ولا شك في أن من شهد وقائع هذه المرحلة الكاوية، أو لفحه لهيبها، أو أصابته شظية من شظاياها الطائشة يتذكر، إن لم يتناس، مظاهر هذا التضييق الخانقة، فمن حجب تأسيس الجمعيات، والمماطلة بتسليم وصل الإيداع، إلى مصادرة المنشورات، إلى حظر الأنشطة بذرائع أو بدونها، إلى افتعال التشويش لزرع الارتباك، وإثارة الاضطراب..

وإلى جانب هذه الأساليب الممعنة في تضييق الخناق، والمفرطة في قمع حق من حقوق الإنسان الثابتة، ألا وهو الحق في التفكير وإبداء الرأي، كانت السلطة تستعين بحملة ثقافة التكريس المجندين والمتطوعين، تسخو عليهم بالامتيازات، وتفتح أمامهم مسالك الذيوع والشيوع، وتدفع بهم إلى معترك المزاحمة؛ كما كانت تلوذ بأساليب الاستدراج إلى شرك المقايضة والمساومة، والدفع إلى التردي في بؤرة الاحتواء وهاوية التدجين.

في خضم هذا الوضع المشحون، كان المثقف العنيد لا يتهيب الصدام، ولا يستنكف عن مناجزة الأسئلة الحارقة بمنتهى الجراءة، فبالرغم من كل ما كان يحدق به من صور المضايقة، كان يصر بأي شكل من الأشكال على الإطلال ولو من كوة صغيرة لإسماع كلمته، وإذا ما سنحت له فرصة التواصل واللقاء، جد في بسط أفكاره، وإذا ما حمي وطيس السجال خاض فيه مع الخائضين، وقارع، وأقنع.

فماذا عن مشهدنا الثقافي اليوم؟ من الملاحظ عموما على الآراء التي أقدمت على مساءلة هذا المشهد واستنطاقه غلبة قاموس الاستهجان والقدح؛ فهناك من يصفه بالبؤس، وهناك من ينعته بالسطحي، وهناك من يتحدث عن نكوص المثقف؛ بل والذهاب بعيدا إلى حد اتهامه بالخيانة، وهناك من يثير موضوع الريع الثقافي، وهناك...، وهناك...

في الحقيقة، وبلا تعميم قد يحمل في طياته كثيرا من التجني، يمكن القول إن بعض الممارسات الثقافية اليوم تعيبها فعلا كثير من المثالب، ومن ذلك ما يمكن تسميته بالهرولة الثقافية، حيث أضحى بعض المثقفين أو من يحسبون أنفسهم كذلك يمارسون الثقافة بلا وعي برسالتها، بلا رؤية واضحة، بلا غاية نبيلة، هدفهم الأول والأخير الظهور في المشهد لغنم شهادات تقدير ملونة، وتحريك تصفيقات ملفقة، ونشر صورهم الملتقطة بقصد، ومقاطع الفيديو المنتقاة بعناية، ولذلك تجدهم يقايضون في الثقافة، فيتبادلون الدعوات، وييسر بعضهم لبعض المشاركات، يجاملون، ويغالون في المجاملات الكاذبة، يسترضون ويسرفون في الاسترضاء الزائف، ويصرون على المشاركة فيما يعرفون، وفيما يهرفون، ولا يجدون ذرة من غضاضة في نسخ ولصق الجاهز، وتكرار المتشابه المعاد، ولا يتورعون عن اعتلاء المنابر، واقتعاد الكراسي في المنصات للإسهام بمداخلات مرتجلة جوفاء بلا رصيد معرفي ثر، وبلا قاعدة فكرية صلبة، وبلا أصالة إبداعية، والطريف في الأمر هو إلحاح بعضهم على الاشتراك في مجالات معرفية بعيدة كل البعد عن تكوينهم الأصلي.

إن المهرول الثقافي وهو يرتدي أزياء ثقافية فضفاضة أو ضيقة لا توائمه، ليبدو كما بدا علي في سرواله، وهذا بقدر ما يثير الضحك، يدعو إلى الحنق، ويبعث على القلق، فسلام على المثقف الصدامي الذي كان، ويا ساتر من المثقف القادم هرولة !