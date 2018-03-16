المرحاض بوصفه منصة أيديولوجية وجنسية

عبد الجليل الشافعي*

العنوان أعلاه غريب ومستفز، وربما مقزز ومنفر لدى البعض. أعلم هذا، بل أفهمه وأقدره؛ لكننا إن تأملنا المراحيض العمومية، على نذرتها في المغرب، ستتغير نظرتنا لوظيفة المرحاض.

ترى، ما هي وظيفة المرحاض؟

الجواب بيِّن وواضح ولا يحتاج تعليلا. أدرك هذا أيضا. متى يتغيّر جوابنا؟ يتغير حين نقف قليلا عند ما يُكتب، ينقش، وينحت في حيطان هذه الحمامات وأبوابها. وسنعطي مثالا بمراحيض الجامعة. على اعتبار أن الجامعة تحتوي على نخبة الشعب وأرقاه فكرا-المفروض أن تكون كذلك- وبالتالي أكثرها إدراكا لتصرفاتها ووعيا لسلوكياتها؛ ولكننا حين نقرأ ما يكتب فيها على أيدي الطلبة نجد العجب العجاب، وسنعطي أمثلة من خلال مراحيض جامعتين اثنتين، وهما ابن طفيل في القنيطرة وابن زهر في أكادير، حتى تكون معلوماتنا موضوعية ناتجة عن معاينة، وليست افتراضية توقعية.

إن قادتك الحياة إلى هتين الجامعتين، وأردت أن تقضي حاجتك الطبيعية في أحد مراحيضهما، تجد نفسك أمام منصة دعائية حقيقة، دعاية سياسية، بالمعنى الحرفي للمفهوم. فتقرأ مثلا عبارات واضحة تعكس حرص صاحبها على أن تكون كذلك "المجد للشهداء، والموت للخونة" / "تستطيعون دهس الزهور، لكنكم لا تستطيعون منع قدوم الربيع"/ "أطلقوا سراح المعتقلين."/ "عاش الشعب، ولا عاش من خانه"/ "عاشت أوطم"، أو "عاشت الحركة الثقافية الأمازيغية" أو "عاش اليسار"، أو تجد شعارا استعير من الشارع ودخل المرحاض "حرية، كرامة، عدالة اجتماعية"، وغير هذه الشعارات والأفكار كثير.

ليست الأفكار السياسية هي الوحيدة التي تمر عبر قناة اسمها المرحاض، بل تجد أيضا دعاية جنسية، فتجد أرقام هواتف، لمن يريد أن يمارس المثلية... ثم تجد كما كبيرا من السب والقذف بأفظع الألفاظ في هذه المراحيض.

من هنا، يحق لنا أن نطرح بعض التساؤلات: لماذا يا ترى يكتب هؤلاء الطلبة كل هذه الأمور في المراحيض؟ هل العملية ناتجة عن قصد وغائية، أم أنها لا واعية عرضية؟ كيف يمكن للإنسان أن يعدد من وظيفة مرفق صحي، مخصص عادة لقضاء الحاجة؟ ألا تحتاج هذه الظاهرة، إن جاز لنا تسميتها ظاهرة بالمنطق السوسيولوجي، إلى بحث ودراسة؟ هل الظاهرة لصيقة بمجتمعنا المغربي، أم أنها عامة؟.