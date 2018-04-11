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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | كُتّاب وآراء | نعم "صحيح البخاري" ليس صحيحا

نعم "صحيح البخاري" ليس صحيحا

نعم "صحيح البخاري" ليس صحيحا
أحمد عصيد
الأربعاء 11 أبريل 2018 - 14:44

يعمد فقهاء التقليد ودعاة التشدد في العديد من المناطق وعبر تحريك "المجالس العلمية" المحلية، إلى محاصرة مؤلف كتاب "صحيح البخاري نهاية أسطورة"، وذلك بالاتصال بالسلطات المحلية لمنع اللقاءات التي يحضرها الكاتب، بغرض توقيع كتابه للقراء الكثيرين الذين يطلبونه ويهتمون به، كما اتصلوا بالسلطات المحلية من أجل جمع الكتاب من المكتبات التي يباع فيها، وبهذا صرنا أمام مشهد من القرون الوسطى حيث كان رجال الدين يستعينون بالسلطة الزمنية لقمع مخالفيهم في الرأي واضطهادهم وإحراق كتبهم، عندما يعجزون عن المناظرة والمواجهة الفكرية، ففقهاء التقليد الذين لا طاقة لهم بالنقاش والحجاج في قضية يعلمون أنها خاسرة مسبقا، لا يجدون أيسر من كيل الاتهامات وتحريك السلطة والأجهزة الأمنية وتأليبهم ضد من لا يفكر كما يفكرون.

حضرتني على هامش هذه الوقائع واقعة شبيهة حدثت خلال سنوات السبعينيات بالرباط، عندما أصدر احد فقهاء السوس كتابا بعنوان "العمل السوسي"،

ليس من حق السلطات النمحلية من ولاة وعمال وباشوات أن يتدخلوا في نقاش فكري دائر في المجتمع، وعليهم غذا أرادوا ان يكونا في مستوى مهامهم الا ينبعوا لفقهاء التشدد والتقليبد.

أصبح العامة من الناس ـ بفضل مواقع التواصل الاجتماعي ـ يدركون أكثر من أي وقت مضى بأن "صحيح البخاري" ليس صحيحا، وأن الكثير من الأخبار الواردة فيه لا يقبلها عقل ولا واقع، وأنها تتعارض مع العلم ومع إنسانية الإنسان، لكنهم لم يقرروا الخروج من الدين الإسلامي ومغادرته إلى غيره من الأديان، ولم يبادروا بالتحول من الإيمان إلى الإلحاد، بل فقط اعتبروا البخاري بشرا يصيب ويخطئ. وبهذا انهدّ ركن من أركان التقليد والاجترار الباعث على التخلف الفكري والاجتماعي.

كان الناس يقدسون "صحيح البخاري" دون أن يعرفوا ما فيه من أخبار، كانوا يضعون ثقتهم في الفقهاء العارفين بالمتون والحواشي، وكان الفقهاء على علم بما في البخاري من مضامين غريبة يتسترون عليها ولا يطلعون الناس على مكنونها، وكانوا يصورون للناس كتاب البخاري كما لو أنه "العلم" كله، فقد عملت أدبيات الفقهاء عبر القرون، على جعل شخص النبي يحل بالتدريج محل الذات الإلهية نفسها، كما عملوا على جعل الحديث ناسخا للقرآن نفسه في أمور كثيرة، ونتج عن ذلك تراكم التقليد وتقليد التقليد، وانتهى الأمر بالمسلمين إلى الانغلاق في قلعة مظلمة إسمها الفقه الإسلامي، صار لها حراس وكهنةّ،

سكت كثير من الفقهاء وذوي الاختصاص في الدين أمام الحوار الذي يدور في المجتمع حول كتاب الحديث المنسوب للبخاري والذي يتضمن أحاديث منسوبة إلى النبي محمد، سكوت الفقهاء ليس علامة على الرضى بالتأكيد، لكنه أقرب إلى انحناءة أمام العاصفة، والذين تململوا لكي ينبسوا ببنت شفة لم يفعلوا أكثر من توريط أنفسهم في مواقف محرجة، حيث لم يستطيعوا أن ينكروا وجود أخبار غير صحيحة في كناب "الصحيح" لكنهم في نفس الوقت لم يستطيعوا الاعتراف بأي فضل للكاتب الذي أثار الموضوع، لأن مشكلتهم مع منهج النظر لا مع مضمون الكلام، إنهم يرفضون النظر النقدي العقلاني، ولا يقبلون بغير الاتباع والتقليد، ولو أدى ذلك إلى تكريس الأخطاء وتعميق التخلف الذي صار بنيويا بالغ التعقيد.

الدكتور مصطفى بنحمزة مثلا اكتفى بالقول إن الرجل "جاهل"، وهو يتحدث عن مؤلف كتاب "صحيح البخاري نهاية أسطورة"، لكنه لم يقل لنا إن كانت النسخة الأصلية للبخاري متوفرة لديه في مكتبته، حتى نستطيع تفنيد كلام المؤلف المذكور، ولم يقنعنا بأن الأحاديث الواردة في الكتاب المنسوب للبخاري كلها صحيحة حتى تطمئن قلوبنا ونخرج من الحيرة إلى اليقين، بل قام بجانب ذلك بإعلان تخصيص جائزة لمن يفند ما ورد في كتاب السيد رشيد أيلال، والسؤال المطروح هو التالي: إذا كان السيد بنحمزة دكتورا في علوم الشريعة ورئيس مجلس علمي فلماذا لا يقوم هو نفسه بتفنيد ما ورد في الكتاب المذكور والاحتفاظ بالجائزة لنفسه، فالمعروف في المقربين أولى، وليس هناك أقرب إليه من نفسه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - محمد الأربعاء 11 أبريل 2018 - 15:07
أدعو كل مسلم و مسلمة الى تصفح صحيح البخاري. انا على يقين بأنهم سيفاجؤون من بعض الاحاديث حاشى ان تصدر عن سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم
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-4
2 - Amghar الأربعاء 11 أبريل 2018 - 15:09
I am a scientist and I have come to a personal conclusion after years of study, observation and examination that there is no such thing as an all-powerful God or deity.

It is just our super-powerful brain which is playing tricks with us. The brain looked in the past to explain certain mysterious happenings that knowledge at the time could not explain. It gave some metaphysical and supernatural explanations that ordinary people can accept and say Amen to that.

Trust me, with the advance in artificial intelligence (my field of study) and robotics, machines will take over the world and start doing everything even decide if a person is guilty or not.

Some algorithms in Facebook and Google already decide what you will be watching and reading based on your research history and profile.

Cambridge Analytica and Aggregate IQ have already proved that elections with Trump and referundums with Brexit can be won if you manipulate what voters read and thus influence them.
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-3
3 - زينون الرواقي الأربعاء 11 أبريل 2018 - 15:23
نعم من هبوا للتصدي لصاحب نهاية الأسطورة وقبله للدفاع عن عشاق شاطئ القمقوم بالمحمدية وذلك الذي خصص سلسلة مقالات لشتم وتسفيه الشاعر أدونيس أساؤوا من حيث لم يتوقعوا لقضيتهم اكثر مما برؤوها ودافعوا عنها وهذا بالضبط ما ورد في تعليقي على مقال " تنوير فوبيا " لصاحبه عبد المجيد المرواني .. وهو ما دفعني ايضا الى اعتبار ان خلودهم للصمت الى ان تمر العاصفة أفضل وأكثر مراعاة لشرفهم الفكري من ارتمائهم في لجّة سجالات يفتقرون فيها بشكل فاضح الى ما يشد عضدهم أمام فداحة العراء الكلي الذي تضعهم فيه الأضواء الكاشفة لحقيقة التخبط والتناقض وأمام استحالة ليّ عنق الحقيقة وحجب فظاعات بعض ما ورد في متن الصحيح وغيره مما أتى على لسان الرسول أو نسب اليه ...
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5
4 - أحمد سعد الأربعاء 11 أبريل 2018 - 15:25
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فلو قلت على سبيل المثال :
اشتكيت ألم فى بطنى فذهبت الى مهندس كى يشخص المرض وأشتريت الدواء من محل حلاويات ....هل من أحد سوف يصدقنى .. بالطبع لا ..هذا ما حدث معك أيها المفكر والكاتب فكل فن له أهله وعلم الحديث له أهله فلو قلت لك معنى الحديث الصحيح والحديث الصحيح لغيره والحسن والضعيف والموضوع والمرسل والمنقطع وغيرها من المصطلحات الكثيره .
أنواع الأحاديث الكثيره فالعلماء ميزوها لكى ينقوا الضعيف والموضوع وهكذا وهو علم له قواعد وأنصحك أن تدرس علم الحديث وستذهل أن الله حفظ هذه الأمه وحفظ القران والسنه المطهره.
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3
5 - KITAB الأربعاء 11 أبريل 2018 - 15:44
اعطني مجتمعا عاقلاً وعارفا أضمن لك الجهر بقناعاتك ومواقفك سيان بينها إن كانت متهورة أو مغرضة، فسد "الفتنة" أهم من ملايين الكتب كما أن هناك بين ظهرانينا أناس لا هم لهم سوى البحث عن الفتائل لإذكاء النيران، فلو صدر هذا الكتاب في بلد المعرفة كأمريكا مثلا أو انجلترا لما أحدث هذه الارتجاجات ولكان من الطبيعي وفي إطار حرية وحقوق التعبير أن يقع الرد عليه ليس بهذا التهويل والصراخ بل بكتاب مناظر لحجاجه ولأمكن عقد مناظرة... لكن أن يصدر الكتاب في بلد يعاني من التصحر المعرفي والثقافي حتى النخاع (يتبع)
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6 - KITAB (تتمة) الأربعاء 11 أبريل 2018 - 15:46
فماذا سننتظر وقوعه لو فتح باب التراشق بين الأنصار لهذا الفريق ضد الفريق الآخر ... برأيي ستقع مجازر أقول مجازر بين أنصار الذين يزعمون أنهم محسوبون على التيار العلماني وأنصار المشايخ والزوايا ووو وهل الأستاذ سيقبل بهذه النهاية لا قدر الله وفي زمن دقيق تمر منه البلاد، جاء في مقال الأستاذ "ولم يقنعنا بأن الأحاديث الواردة في الكتاب المنسوب للبخاري كلها صحيحة حتى تطمئن قلوبنا ونخرج من الحيرة إلى اليقين " من له القاع والباع حتى يقنعكم حتى ولو عرضت قضيتكم على الأمم المتحدة... ليسمح لي الأستاذ أنكم تمتهنون الخوض الهوية الدينية وبلغة قدحية سافرة، وهذا يتنافى مع أبجديات البحث العلمي، وتحياتي
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-6
7 - ABOUGHASSANE الأربعاء 11 أبريل 2018 - 15:59
لماذا كلما طرح نقاش يتعلق بالدين والسنة والفقه قامت الدنيا ولم تقعد كيف يعقل ان يصف هؤلاء المراة بناقصة دين وعقل ووومع ذلك يتزوجنها ويعاشرونها بالامس من خلال برنامج حواري كال احد المتدخلين السباب للمراة بكونها ناقصة دين وما الى ذلك من الصفات والنعوث الحاطة من كرامتها وحين ردت احدى المتدخلات وسالته كيف لك ان تتزوج امراة ناقصة عقل ودين بلع لسانه ولم يعد يدري ما يقوله .هؤلاء يحبون المراة فقط من نصفها السفلي يعشقونها ليلا ويكرهونها نهارا وهم يعرفون ذلك معرفة تامة ومع ذلك يتصنعون الجهل وينمقون كلامهم بضغضغة نفوس البشر ..انسان هذا الزمان ولو كان اميا لم تعد تخفى عليه الاعيبكم الشيطانية فكل ما كتبه السلف يجب تنقيحه غصبا عنكم فانتم تستغلون الدين والثرات لمصالحكم الضيقة فالناس لم تعد قصارى العقول حتى تضحكون عليهم فهذا الزمن اتضحت فيه الرؤيا وبات كل شيئ واضح وبين للعيان ..المطلوب منا في هذا الزمن الاغبر ان نحرر عقولنا وكفاكم استهتارا بعقول الناس وكفاكم نهبا وتسلطا على رقاب الناس بالسم الدين الذي هو براء منكم ومن شاكلتكم..
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8 - الوجدي01 الأربعاء 11 أبريل 2018 - 16:04
من لا يفهم ...لقد قال العلماء كلهم أن صحيح البخاري ليس به كل الأحاديث الصحيحة ...لو كانت كذلك لماذا اجتهد العلامة الألباني لجمع الأحاديث الصحيحة ...ولكن هناك من يلعب في الماء العكر لغرض في نفس يعقوب مثل الكاتب الذي يريد أن يخلق لنفسه مكانة ببلدنا من خلال التلفيق و من خلال بعض الناس ضعيفي العقول وأناس مساكين لا مستوى دراسي لهم ..هذا الشخص يريد الفتنة في المغرب أنا لست أدري لماذا الدولة ما تزال صابرة على شخص يريد النيل من استقرار وطننا الحبيب ...أتمنى أن تنشر هسبرس هذا التعليق ...ليستقظ أناس من سباتهم ..بعدما بعد تم تخذيرهم بكلام معسول غير صحيح ....نشري يا جريدة الرأي والرأي الآخر
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9 - السلطة والدين الأربعاء 11 أبريل 2018 - 16:05
ذكرت بعض التعليقات من التواصل الاجتماعي ،وكانك اتخذتها معيار، الا تعرف ملايين الحسابات الوهمية من طرف حكومات والكيان الصهيوني النشط في هذا المجال.
ان المجال الشرعي له اهله، ولقد كتب عدد من العلماء في الرد على كتاب هذا الشخص المنتحل.
اما قرار المنع من طرف السلطة، فهي تلعب دائما على حبلين، مرة لتغطي على المشاكل الاجتماعية الخانقة في المغرب، مرة تمنع كتاب هذا الشخص،ومرة تسمح بحضور المدعو حامد و ما شابهه.
انت داخل في لعبة المخزن،لانك تتقاضى اجرا على ذلك.
اعيد واكرر،ان الحرية في اي دولة ،ديموقراطية،او كليبتوقراطية ،ذات الحكم الاستبدادي،تكون محدودة،اما بالدين،او الاخلاق، او الانسانية كمبدأ فلسفي.

ذكرت الاستاذ بنحمزة، اقول لك، وانا اختلف معه في عدد من القضايا،انه لا يهتم بمثل الامعات ذوي الفكر المحدود ولا علم شرعي قليل، ان الاسلام لا يقاس برجال محددين.
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