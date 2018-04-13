حسن أوريد .. من الرّشدية إلى الغزالية

عبد الهادي المهادي

1

عندما بدأت قراءة الكتاب الأخير لحسن أوريد، والموسوم بـ"رَواء مكة"، أثارني أن يُصدِّره بالآية القرآنية الكريمة التي يقول فيها الله تعالى: "قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا"؛ لكن دهشتي كبُرت أكثر عندما انتقلت إلى الصفحة الموالية مباشرة، حيث طرَّز فيها إهداءً إلى من "إليهم الفضل على بدء النشأة تحت ظلال القرآن، وهذا العود لنبع الإسلام"؛ ذلك أني أعرف حسن أوريد، على مستوى الفكر، مثقفا مدافعا عن قيم الحداثة والعلمانية، غير مؤمن بـ"المطلق"، معتبرا العقل سيدا وإماما وأستاذا. وعلى مستوى السلوك، أعرفه رجلا غير ملتزم بشعائر الدين، وكذا أوامره ونواهيه: أكلا وشربا.. !

فانتبهتُ، حينها، إلى أنني سأكون أمام نص مختلف تماما عن "الموريسكي" و"سيرة حمار"، خاصة بعد أن تيقنت بأنه عبارة عن "مقطع" من سيرته الذاتية، سيحكي فيها عن تجربته مع الحج. وهنا، استحضرت تجربتين سابقتين: الأولى لمحمد أسد؛ اليهودي الأوروبي الذي زار الشرق في بداية القرن العشرين، وسجل رحلته إلى الإسلام في كتاب بديع عنونه بـ"الطريق إلى مكة". والثانية للأنثربولوجي المغربي عبد الله حمودي، الذي قام برحلة إلى الديار المقدسة، بنِيَّة دراسة شعائر الحج، وتشريح ذهنية الحجاج وسلوكهم. حينها، اعتقدت ـ يقينا ـ أن الكتاب ينتمي إلى ما يمكن تسميته بـ"استكشاف الحج"، بعيدا عن أبعاده الروحية والتربوية؛ ولكني ـ لحسن الحط ـ كنت مخطئا في انطباعيَ الأوليّ.

2

الكتاب ـ بعيدا عن صدق أو ادعاء ما يحكيه من تفاصيل حول تجربته الروحية ـ بديع في لغته، أنيق في أسلوبه، عميق في قضاياه، دقيق في إشاراته واستعاراته، شجاع في أحكامه وتقييماته وانتقاداته: فيه هجوم على الظلم والاستبداد العالميين (العولمة) والمحليين (المخزن). فيه إعادة ترسيمٍ لقيمة العقل وحدوده؛ فهو ما عاد غايةً ولا سيدا، وما عاد يمنح للحياة قيمة ومعنى. فيه انتصار للبعد الروحي في الإنسان. فيه دفاع عن تجربة من "وجد الحق مع الصوفية الصادقين". فيه نقد لاذع للحداثة والعولمة والأمازيغيين الذين يهاجمون العربية رغبة في القطع مع الدين ومسح ظِلاله. فيه تشبثُ الملتاع بالعربية باعتبارها حاملة لرسالة الله للناس. فيه استبشار بساعة الفتح التي أزفت. فيه دعوة إلى العودة إلى النبع الصافي، والتتلمذ تحت ظلال حامل اللواء محمد عليه السلام. فيه دعوة للتحرر من الظلم ومن الفقر ومن الاستبداد. فيه بسط لليد للتعاون "مع الغيارى ممن يحملون الجمرة في وعي ورفق". فيه دعوة "للقاء بالجماعة"؛ فلا فصل لديه بين نفسه وبين الجماعة، بالرغم من ارتضائه العزلة والخلوة. فيه نداء عال للعودة بالمسجد إلى روحه ووظيفته. فيه احتفاء برجالات الإسلام، من صحابة وعلماء مجاهدين (اليوسي والنورسي) وصوفية. فيه دعوة إلى تجاوز القراءة الوهابية لآيات القرآن الكريم والتأمل عميقا في أسرارها ومكنوناتها. فيه نقد للفكر القومي العروبي، وارتواء تام بأن "لا شيء يمكن أن يعبّئ الشعوب الإسلامية غير الإسلام"، اقتناعا وتشبعا وليس نفاقا وتجسسا واستغلالا "للمخزون النفسي للجماهير الشعبية" كما يفعل بعضٌ من دعاة "اليسار الإسلامي. فيه تغليب لآصرة الدين على رابطة اللسان أو العرق. فيه إصرار على اعتبار الإيمان من أهم، بل قل أهمَّ، عنصر في "عوامل التحول التي غيّرت العرب، وغيّرت من خلالهم معالم العالم". فيه تشبيك للسياسة بمنظومة الأخلاق. وفيه ـ أيضا ـ دعوة إلى التحول على طريقة الغزالي.

3

أثناء أدائه لمناسك الحج، وبعبارات الصوفية وإشاراتهم، "رأى" و"شاهد" و"كشف" و"سلك" و"وُلِدَ"، ومنذ ذلك التاريخ تغيّرت حياتي ـ كما يقول في الصفحة 254 ـ "وليس يهمني خلاصي الفردي؛ يهمني كل ما يهم الإسلام والمسلمين: أرى فقرا، وأرى بؤسا، وأرى غطرسة، والأدهى أني أرى الافتئات باسم الإسلام. يريدونهم طقوسا كما أرادته بنو أمية، وأنا أريده في نبعه الأول، تحت ظلال حامل اللواء، محمد بن عبد الله عليه أزكى الصلاة والتسليم. أريده تحررا من الظلم ومن الفقر ومن الاستبداد. أريده مثلما يريده الغيارى ممن يحملون الجمرة في وعي ورفق. وأشعر بأن هذا الليل البهيم مهما طال، فالصبح مُدركه... أليس الصبح بقريب؟".

سؤالي الآن ـ وهو ليس بريئا بالمرّة: إلى أي حدّ يمكن أن يثق المتلقي في هذا الخطاب الصادر عن رجل كان محسوبا إلى عهد قريب جدا على "دار المخزن"؟ ثمّ، من المخاطَب في هذا المتن؟ هل هو القارئ العادي، أم المثقف المتلهف على كل كتابات مغايرة؟ أم هي جماعة تمتح من هذا الخطاب نفسه؟ وإن كان هذا التيار هو هاجسه (ــم) فما البعد الذي يشير إليه ويشغل باله؟

أصدقكم القول: استمتعتُ كثيرا بالكتاب، وما أندر ما يصدر مثله في صحرائنا الفكرية والثقافية. وهنا، أجدني ملزما ـ حقيقة وصدقا ـ بأن أهنئ كاتبنا على أناقة لغته وعمق تكوينه؛ ولكني ـ حقيقة وصدقا أيضا ـ أجدني حائرا: عقليا وقلبيا في تصديق كل ما نسجه في هذه الرحلة المحيرة.