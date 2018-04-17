أيُّ ضمانةٍ تَحفظُ ميراثَ المُجدّدين؟

عبد الهادي المهادي

عَــتَبَــةٌ

( حاولوا الإصلاح والتصحيح، ولكنهم عجزوا عن إيقاف ما يحدث.

كانوا يتلقون التكريم والتشريف ـ والأسوأ، التبجيل والتقديس ـ

ولكن لم يعد أحد يستمع إليهم.

وأخذ عدد الطيور التي تتدرب على الطيران يتناقص،

حتى رحل "التلامذة الأصليون" الواحد في أثر الآخر،

تاركين وراءهم أجسادا باردة. )

ـ رواية "النورس جوناثان لفنجستون" ـ

درس من التاريخ

يُخبرُنا التاريخ بسند مُتّصل غاية في الصّحّة والمتانة بأن كلّ الحركات التي كانت تهدف إلى النهوض بالأمة وتجديد أصولها، بدون استثناء، يكون عندها أمل ـ خاصة مع المؤسس والجيل الذي صحبه ـ يكون عندها رجاء للاستمرار في الزمان كفكرة ومعنى وإمكانية واقتراح. بل إن الكثير منهم أكدوا ـ بنوع من الثقة والوثوقية ـ بأن "مائدتهم لن تُرفع إلى قيام الساعة". ولكن الحقائق التاريخية والواقع يثبتان بأن كل هذه المدارس ـ بلا استثناء أيضا ـ إما أزيحت من على الوجود، أو استمرت، ولكن مع تضييع ما عمل المؤسس على غرسه والعناية به. وكلا التجربتين تصبحان، مع مرور الزمن، درسا بليغا لمن يريد أن يستوعب سنة الله في التاريخ، ويتحرك بعد ذلك على ضوء شرائعها وقوانينها.

سؤالي: هل يمتلك أبناء المُجدّدين المعاصرين وتلامذتهم "ضمانات" بأنهم لن يسلكوا نفس هذه الطريق ؟

بمعنى، كيف يحافظون على ما عندهم من مَعانٍ تربوية، واجتهاد يُشبِّك بين التربية والفكر والحركة والسياسة في سلوك جهادي، ويستمر مع الأجيال القادمة ؟

كيف ينبغي أن يتعاملوا مع هذا "التهديد بالفناء" المعلق قريبا من رؤوسهم؟

ميراثٌ بمثابة عائق

قرأت مؤخرا عملا أدبيا رفيعا، هو عبارة عن رواية قصيرة للكاتب الأمريكي ريتشارد باخ موسومة بـ"النورس جوناثان لفنجستون". وهي ـ كما قال ناشرها ـ عبارة عن حكاية تحاول أن ترسمَ صورةً "للذين يتبعون قلوبهم، ويصنعون قوانينَهم الخاصة، ويستمتعون بعمل الأشياء بدقة وأمانة حتى لو كانت لأنفسهم فقط، ويعرفون أن في هذه الحياة ما هو أغلى مما تراه أعيننا".

تدافع الرواية عن معنًى مركّبٍ للحياة وللإنسان مفاده: كي ترى بعيدا عليك أن تحلق عاليا. وتنتقد بأسلوب أدبي أنيق وعميق، ومُتَحَيِّزٍ أيضا (وهذا مهم جدا)، تنتقدُ كيف تتحوَّلُ نصائحُ الشيوخ والمُربّين والمُرشدين ورسالاتهم، مع مرور الزمن، إلى مُجرد طقوس فارغة، بل إلى عقبات مانعة عن العمل والحركة والتقدم، فيصبح التلامذةُ مُتهمّمين ومنشغلين بالكشف عن مميزاتِ المُربّي وكراماتِه، وتأويلِ حركاته وإشاراته، والمحاربةِ في جميع الاتجاهات من أجل التأكيد على أنه غيرُ مسبوقٍ ولا مَلحوق، واضعين فهمهم لسُنَنِ الله في التاريخ في الدرجة الصفر.

في ماهيَة التّلمذة

السؤال عند أبناء حركة التجديد الإسلامي، وبالضبط أبناء الحركات الإسلامية، خاصة تلك التي تعطي الأولوية القصوى للعمق التربوي في مشروعها التغييري ـ هل سيكونون تلامذة نجباء لمربين حكماء فقط لكونهم يلتزمون بتوجيهاتهم ـ النبوية أصلا ـ بأهمية إقامة فرائض الدين وشعائره: صلاة وصياما وقياما وذكرا ودعاء.. وما نصحوا به من أوراد وروابط، أم أن هناك "أمرا" أجلّ وأعمق يسبقُ كلَّ أعمال القلب والجوارحِ ويَصحبُها.

وقائع تاريخية

وقائعُ تاريخنا القريبةِ العهدِ جدا من فترة النبوة تعلّمنا بأن الخلل الأكبرَ لم يدخل بيتَنا من قلّةِ صلاتنا ولا من نقصٍ في صيامنا أو ذكرنا، ولكنه غَزانا من جهة "الفهم" لمقاصد الدين وأوامره ونواهيه، والوعي بالبُعد المُركّب والعميقِ لشعائره.

1 .

فكتب التراجم والسير تؤكد ـ مثلا ـ أن سيدنا عبد الله بن عمر كان أكثر الصحابة اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأخلاق والعبادات، ولكن هذا الجانب من الاتباع لم يَنسحبْ على "وعيه السياسي"، لأنه حافظ ـ بقوة وأمانة ـ على بيعة كان قد قدّمها لمُمَثّل الاستبداد تحت الضغط والإكراه، بل وهدد كلَّ أبنائه بالمَعَرّة والتّبَرّي إن هم خلعوها من أعناقهم، وحجته ـ رضي الله عنه ـ قول النبي صلى الله عليه وسلم: "يُنصبُ لكلّ غادر لواءٌ يوم القيامة"، وقد غاب عنه حينها، أو نسي، أو فُتن في زحمة الفتنة عن الفهم بأن الأصول السياسية في ديننا تؤكد بأن "بيعة الإكراه لا تجوز"، وربما قدّر ـ بما معه من أحاديثَ وفهمٍ ـ بأن المصلحة َوالتّوازناتِ تقتضي ذلك.

2 .

وقبل ذلك، الصحابة الذين شاهدوا إمامهم ـ سيدنا عثمان ـ يُحاصر ويُقتل من قِبل الغوغاء، ماذا فعلوا؟ لماذا لم يدافعوا عنه، ويضحّوا في سبيل البيعة التي في أعناقهم، حتى وإن ارتأى ـ خطأ ـ أن يمنعهم من ذلك ؟

وبعض الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة بين سيدنا علي ومعاوية. لماذا فعلوا ذلك ؟ وبأي فهم فعلوا ذلك ؟ لنتجاوز القلة القليلة منهم، و التي كانت في حوزتها أحاديث خاصة بهم تمنعهم ـ لضعف، ربما، في أنفسهم من المشاركة في الشأن العام السياسي.

من هنا جاءنا الخللُ الأكبر، من اعتزال الكبراء وعدم تحيزهم، مما أضعف موقف الإمام الشرعي، وأعطى للأصاغر فرصة للبروز في واجهة المشهد.

3 .

و"الخوارج"، ألم يكونوا ـ بشهادة خصمهم سيدنا عليّ ـ كرم الله وجهه ـ صوّامين قوّامين، و"من الكفر فرّوا"، ولكن فهمَهم العليلَ السَقيم جعلهم ـ مثلا ـ يُؤمِّنون المُشركَ ويقتلون المُؤمنَ بحجة قوله تعالى:"وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون". وجعلهم يتعسفون في فهم مبدأ الحاكمية لله، ويُرسلون من يَفتك بمُمثلها الشرعيّ، ويدفعون ـ بسوء فهمهم وضحالة وعيهم ـ بمُمثل "الفردية" و"الجبرية" إلى القيادة.

لقد عبّدوا المُنحدر فسهُل الانحدار.

ماهيةُ ميراث العلماء المُجدّدين والمُربّين

الميراثُ الحقيقيُّ للأنبياء وورثتِهم من العلماء والمربين نجدُه أساسا في فهمِهم ورؤيتِهم وفقهِهم العقليّ والقلبيّ المستتبع لأعمال القلب والجوارح.

وفهمنا لمقولة "الفهم" ـ والذي ندّعي بأنه أصيل ـ لا يذهب في اتجاه تَعقيل كلّ الأمور وتسبيبها كما فعل المتفلسفة والمعتزلة مثلا، وإنما يضعُها ـ أساسا ـ في قلب الحكمة العقلية ولب الرحمة القلبية.

إن الفهم الصحيح والوعي السليم مرتبط، في نظرنا، بالصُّحبة الموفَّقَة المُفضية إلى الاقتحام والعمل القاصديْن في جماعة، حتى لا نكون مثل تلامذة "النورس جوناثان" الذين كانت لهم صحبة، وكانوا منتمين لجماعة، ولكن العُروة بينهما كانت قد انفصلت وانفصمت، فانشغلوا بالبحث في طبيعة لون عَينيْ شيخهم، وهل كان قبل طيرانه يتَّخذُ خطوةً واحدة أم خطوتين.

قد يَمتلك هذا الفهمَ في درجاته العليا من هو في الدّرجات الدنيا من "السُّلَّم الاجتماعيّ" بالمنظار الدنيويِّ الصِّرْفِ، كما كان الأمر مع سيّدَيْنا بلال ورِبعيّ بن عامر. الشّرط المشروط هو القرب القلبي والعقلي من المنبع وإن بَعُدَ الزمانُ والمكانُ "فَرُبَّ مُبَلَّغٍ (بفتح اللام) أوْعَى من سامِعِ".

في الضّمانة والبوصلة

إن الضّامنَ الأكبرَ لفهمٍ قرآنيّ نبويّ أصيل واستمرارِه ـ فالتّحدي ليس فقط في وجوده، ولكن في استمراره وعدم انقطاعه ـ يوجدُ ويرتبطُ حيثُ توجد الصُّحبة والجماعةُ وترتبطان، فذُلُّ الأمة واندحارُها مَرَدُّه أساسا ليس إلى غيابهما بل إلى افتراقهما.

إن المَتْنَ الثابت، الوحيد والأوحد، الذي ينبغي أن يتشبث به أبناءُ المجدّدين الإسلاميين وتلامذتهم هو ذلك الفهم العميق والأصيل لـ"صحبة داخل جماعة"، وما عدا ذلك يُعدُّ ـ في نظرنا على أهميته ـ طُرَّةُ وضَميمةُ.