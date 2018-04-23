دفاعا عن الصحراء المغربية

الحسن حراك*

دأبت مدينة برشلونة على تنظيم أنشطة ثقافية تهم المهاجرين المقيمين بكطالونيا قصد التعريف بثقافاتهم في إطار التنوع و التعدد الثقافيين. فأبرز ما لوحظ في إحدى الأنشطة السابقة هو الاهتمام الكبير الذي حظيت به الثقافة الصحراوية ممثلة في حضور جمعيات ثقافية منتمية لبوليساريو، حيث خصص لها مجال أوسع بكثير من المجالات التي خصصت لباقي الجمعيات. فكان ذلك مناسبة للتعريف بمكونات و خصوصيات الثقافة الصحراوية انطلاقا من نصب خيمة بدوية الى تحضير الشاي الصحراوي وإبراز معالم ثقافية أخرى. لكن الغريب في الأمر ان المناسبة تجاوزت جانبها الثقافي و اكتست طابعا سياسيا عندما نُظمت ندوة نشطها أطر من بوليساريو استغلوا توافد المهتمين بثقافات العالم للترويج لقضية وهمية . فلمّا كنت من أولئك المهتمّين، فجأة وجدت نفسي ألج مكان الندوة المكتظ بالحاضرين، فبقيت واقفا أستمع باهتمام لمداخلات المشاركين و تعليقات و أسئلة الحاضرين إلى أن طلبت الميكروفون لطرح السؤالين التاليين على محاضري بوليساريو: بماذا تفسّرون عودة أطر سامية في بوليساريو إلى المملكة المغربية؟ هل تمتلك بوليساريو من المقومات ما يجعلها قادرة على بناء دولة قائمة بذاتها؟ ما إن سمع المحاضرون السؤالين حتى استشاطوا غضبا، و ارتبكوا، و لم يدروا على أي سِؤال يجيبون لأنهم وعوا خطورة السؤالين، بل لم يجرؤوا حتي على النّظر إليّ، فاكتفوا بالتعبير عن توقهم إلى تأسيس دولة يسوسها رجال يؤمنون بدمقرطة الحياة السياسية.

في اليوم التالي و بينما أنا أتحدث إلى مواطن مغربي في متجره، إذا برجل أسمر لون البشرة يقترب من عتبة المتجر ثم يفاجئني قائلا:" أنا أعرفك". قلت له:" كيف تعرفني و أنا شخصيا لا أعرفك؟" .حينها رد علي :" ألست أنت الذي طرحت ذانك السؤالين على ممثلي بوليساريو في ندوة أمس؟". أجبته بصراحة: " نعم، أنا الذي طرحت السؤالين". شككت في أمر الرجل و خلته جاسوسا يرصد خطواتي لمعرفة من أكون، خاصة و ان السؤالين اللذين طرحتهما في الندوة كانا محرجين للغاية. .فأنا لم أكن صحفيا أو سياسيا منتميا لحزب معيّن، بل كنت مجرّد طالب مغربيّ دفعته غيرته على قضايا بلده إلى الإسهام، و لو بسؤالين، في لجم أفواه كل من تُسوّل لهم أنفسهم التطاول على وحدة بلادنا الترابية. بعدئذ، واصل الرجل حديثه معي محاولا إقناعي بأنهم ظلموا و أخرجوا من ديارهم، و استضعفوا و استصغروا لكونهم رعاة لم يؤتوا قوة و لا عُدّة، وذلك، حسب زعمه، ليس بسبب الشعب المغربي، بل بسبب ساسته . تركته يتحدث و الابتسامة لا تفارق مُحيّاه إلى أن سألته عن أسرى الحرب المغاربة الذين كانوا معتقلين عند بوليساريو ، و بالضبط عن قريب لي كان ضابطا شابّا في الجيش الملكي أسر و هو يذود عن الصحراء المغربية. و العجيب في الأمر أنني بمجرد ما ذكرت له اسم قريبي العائلي حتى قال لي اسمه الشخصي، ثم أسرّ لي أنه كان يعرفه جيّدا في زمن اعتقاله بتندوف. فقبل أن ينصرف الرّجل، صارحني بأنه لم يكن سوى مندوب بوليساريو ببرشلونة. حينئذ، أعطاني نسخة من بطاقة الزيارة ثم غادر المتجر متأبطا مقتنياته .

أمّا حاليّا، فقد خسرت جبهة بوليساريو أصواتا سياسيّة و جمعوية كثيرة في كطالونيا كانت تساندها و تدعم قضيتها الوهمية بسبب ضمّ صوتها إلى صوت الحكومة الإسبانية المركزية بعد موافقة برلمان كطالونيا ،قبل بضعة أشهر، على استقلال الإقليم عن إسبانيا عبر إعلان أحادي الطرف دفع الحكومة الإسبانية إلى تفعيل مقتضيات الدستور لكبح جماح الاستقلاليين الكطلانيين، خاصة المنتمين لحزب اليسار الجمهوري الكطلاني الذي كان دائما متفانيا في دعم بوليساريو . و كل ذلك يخدم جمعيات الجالية المغربية بكطالونيا المطالبة الان بتكثيف تواجدها عبر تسجيل حضورها في مختلف التظاهرات الثقافية، لكن شريطة ان يكون ذلك بالتنسيق مع الهيئات الدبلوماسية و القنصلية المغربية مُمثلة بالمشرفين على الشؤون الثقافية و الإعلامية إمّا ببرمجة دورات تكوينية او باقتراح موضوعات مرتبطة بوحدة المغرب الترابية، بل حتى باستقدام أكاديميين ومؤرخين و إعلاميين لإلقاء محاضرات و المشاركة في ندوات حول الصحراء المغربية لأن هنالك من يجهلون تاريخ المغرب و علاقته بصحرائه، لكن إن وجدوا من ينوّرون عقولهم و يغيّرون أفكارهم، فحتما سيتمّ تقزيم حضور بوليساريو على المستوى الدولي، و خير دليل على ذلك هو سحب دول كثيرة اعترافها بالكيان الوهمي. و في نفس السياق، لا بدّ من استضافة كل أجنبي ينصف قضيّة الصّحراء المغربية سواء أكان مجال اهتمامه و اشتغاله إعلاميا أم سياسيّا أم فكريا أم دينيا، و هنا يستحضر تصريح أحد علماء دولة مالي لإحدى القنوات التلفزيّة المغربية في أثناء جولة ملكية ببعض دول إفريقيا، حيث قال: " مالي هو امتداد تاريخي و ديني و ثقافي للمغرب، و إن شئت حتى جغرافي". فهذا التصريح، و إن جاء على لسان عالم دين إفريقي، فإنه يحمل دلالات كثيرة و منصفة لمغربية الصحراء لأن عبارة " و إن شئت حتّى جغرافي" تشير إلى طول و عرض خريطة المغرب الجغرافية في زمن صال فيه المغاربة و جالوا في مختلف بقاع إفريقيا إما طالبي و ناشري علم او رحالة او تجارا. فهذا ما يجب أن يستثمره المدافعون عن ملف الصحراء المغربية في المحافل الدولية، و في المؤتمرات العالمية، بل حتى في وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، خاصة و نحن في عصر رقمي المعلوماتُ فيه مرقمنة و الحصول عليها ميسّر.

وبالتالي، لا مفرّ من تكثيف المجهودات و شحذ الهمم و إخلاص النية للذود عن صحراء مغربية فسيحة و شاسعة عبر شتّى أنواع الدبلوماسيات سواء أكانت برلمانية أام اقتصادية أم دينية أم ثقافية مثل الندوة الدولية التي نظمتها جامعة محمد الأول بوجدة في الأسبوع الأول من شهر أبريل الجاري، وتحت عنوان: " الدبلوماسية الثقافية و تحديات الوحدة الإفريقية" ،حيث شارك فيها أفارقة و مغاربيّون كانوا منصفين في عروضهم و مداخلاتهم للمغرب من حيث حضوره التاريخي و الحضاري في إفريقيا. و كل ذلك تزامنا مع استفزازات بوليساريو للمغرب عبر ما أقدمت عليه مؤخرا من إقامة مخيّمات بالمنطقة العازلة.