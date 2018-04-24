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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | كُتّاب وآراء | صفعة تونسية للمغرب

صفعة تونسية للمغرب

صفعة تونسية للمغرب
أحمد عصيد
الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 01:03

قامت السلطات المغربية بمنع كتاب "صحيح البخاري نهاية أسطورة" ومحاصرة كاتبه ومنعه من التواصل مع قرائه، وهلل المحافظون للمنع والحصار وكبروا لكفاءة السلطة والقضاء وتنسيقهما وتعاونهما من أجل اعتقال كتاب وإقصاء مؤلفه وحرمانه من الكلام.

بعد هذا قامت دار نشر تونسية بتبني الكتاب ونشره قبل أربعة أسابيع فقط، ونفذت الطبعة الأولى من الكتاب في تونس (3000 نسخة) ، وأعلنته الصحافة التونسية أكثر الكتب مبيعا في المعرض الدولي للكتاب بالعاصمة التونسية، واستدعي المؤلف إلى تونس ونظمت له لقاءات مع القراء وجمهور الكتاب، وقبل أن ينفض المعرض ويختتم أنشطته، قام الناشر بتوقيع عقدة جديدة مع المؤلف قبل عودته إلى بلده المغرب، من أجل طبعة ثانية لن يتأخر صدورها، بعد نفاذ الطبعة الأولى بالكامل.

هذه المعطيات تشعرنا بمشاعر مزدوجة ومتناقضة، مشاعر الفرح لنجاح الكاتب المحاصر في تسويق كتابه والحصول على فرص مناقشته مع جمهور القراء والمهتمين، ومنهم من ينتمي إلى التيار الإخواني أو السلفي، ومشاعر الألم والحسرة والغبن لما آل إليه حالنا في المغرب، بعد أن كنا نتوق إلى أن نرى بلدنا رائدا في التنمية والحوار الفكري والسياسي الرشيد والمسؤول، وإذا بنا نراه يتحول مرة أخرى إلى قلعة مظلمة بحراس غلاظ وجهلة، ديدنهم الحصار والظلم والتسلط.

لقد تنادى أعضاء الطبقة السياسية المغربية سنة 2011 بـ"الاستثناء المغربي" ، كما تسابقوا للتفصيل في شعار "التغيير في إطار الاستمرارية"، ونستطيع اليوم أن نقول بأننا فهمنا بأنّ المغرب استثناء حقيقي لأنه عصي على التغيير ، وأن الشيء الوحيد الذي يضمن فيه استمراريته هو السلطوية والانغلاق والتخلف.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Mourad الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 01:14
للأسف المغرب يستحق مصيرا أفضل، لا تقدم بدون تنوير وعقل وعلم، ولا صحوة بدون وعي مواطن، التيار الديمقراطي يتحمل جزءا من المسؤولية بتقاعسه وتشردمه.
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2 - نور على نور الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 01:26
عندما يواجه الفكر بغير الفكر ، ويصبح القلم في مواجهة محتكر العنف، ويهرب خفافيش الظلام ويصطفون خلف السلطة ،فن هذا من بشائر الافلاس والتيه والفشل التي تبدو في الافق .
أما الشعارات الجوفاء ن من قبيل بلد المؤسسات والحرية والمشروع المجتمعي وغيرها من النكت فدونها خرط القتاد.وتلك الشعارات تحتاج الى شجاعة وثقة بالنفس وقوة الحجة .أما أولائك الذي يخافون على بيضة الدين من الانكسار وييحاولون اخفاء قرص الشمس بالغربال ، فلن ينتظرهم الا الهزائم والصفعات وصفعة تونس لن تكون هي الأخيرة .
البخاري لن يحييه القمع بل سيقتل آلاف الأصنام الخرى.
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3 - بني على خمس الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 01:46
صحيح الإسلام ، الشهادة والصلاة والزكاة والصيام والحج لمن وجد له سبيلا ، قال والله لن أضيف بعد هذه الأركان شيئا يا محمد . قال أفلح إن صدق .
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