24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:02
|06:37
|13:30
|17:07
|20:14
|21:37
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- عبد الوهاب الرامي: نقل الحقيقة روح أخلاقيات "صاحبة الجلالة"
- المغاربة وهجرة الوطن
- مع نعيمة المشرقي
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأحد
- دراسة: أدوية للسكري والسمنة تحارب المخدرات
"فاجعة أم الربيع" تسلط الضوء على تهميش "سيدي أحمد الخدير" (5.00)
جريدة "8 مارس" تعود إلى النضال النسائي في صيغة إلكترونية (5.00)
عريضة إلكترونية تطالب بفرض رسوم الدخول على سياح المغرب (5.00)
أديب تطالب بإخصاء المغتصبين وتطبيق الأعمال الشاقة في السجون (5.00)
- عريضة إلكترونية تطالب بفرض رسوم الدخول على سياح المغرب - (106)
- دبلوماسي يؤيد "تقرير المصير" .. والكويت تتمسك بمغربية الصحراء - (84)
- مغاربة يسخرون من تصميم القميص الجديد للمنتخب - (77)
- أديب تطالب بإخصاء المغتصبين وتطبيق الأعمال الشاقة في السجون - (68)
- "عري" وقبل نسائية ساخنة تثير جدلا في مراكش - (60)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
لا حقيقة إلا تلك التي تنتجها بنفسك
لا ينبغي وضع وجود الإنسان في العالم موضعَ مشكلة، بل ينبغي التسليم به. وعلى العقل أن لا يقول: إنه مشكلة ، ثم يضع له حلولا مجردة تأخذه من متاهة إلى أخرى. فوجود الإنسان ووجودُ العالَمِ لا يتأتى فهمُهما إلا على ضوءٍ يَشملهما معا، وهو ضوء الوجود المطلق.
فالإنسان لا يتساءلُ عن عبثٍ، وإنما عن قلقٍ وجودي. فهو – وإن كان يريد معرفة الحقيقية اللا شخصيةِ و الموضوعيةِ بالنسبة للكون و المصير، وبالنسبة لكل الناس- يريد كذلك من هذه الحقيقة أن ترد على نزوعه الشخصي . وأن تتجاوب مع تطلعاته، وتحل له مشكلاته الذاتية ، وأن تُوحِّد إيقاعاته الداخليةَ المشتَّتةَ.
ولذا كان من اللازم النظرُ إلى الوجود بوصفه وجودا محتويا على عناصر فردية تَنحَلُّ إلى مواقفَ مليئةٍ بحدودٍ لا معقولةٍ ، وممكناتٍ ذات كثرة لا متناهيةٍ، لا يمكن أن تحيط بها أيةُ فكرةٍ مجردة تَتْبَعُ منطقَ عدم التناقض. فالإنسانُ غير المُسَلَّكِ في طريق السماء هو قمَة التناقض بامتياز، وهو موضوعُ معاناةٍ ذاتية قبل أن يكون موضوعَ تحليلٍ فكري حِيادي ،وتأمُّلٍ عقلي صِرْفٍ.
إن الفلسفة حقا لا تُقدم براهينَ على حقائقها ، اللهم إلا إذا كانت هذه الحقائق ليس لها وجودٌ حقيقي.
ومن ثمة فإنه ليس هناك حقيقة بالنسبة للفرد إلا تلك التي يُنتجها بنفسه وهو في حال الفعل والمعاناة والمكابدة والمجاهدة، لأنه ما من حقيقة إلا وهي تَحْمِل مغامرةَ الوجود بكل ممكناته، والإنسانَ بكل أشواقه، وتضعهما مباشرة أمام المطلق الذي هو الله.