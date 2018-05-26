الاختيار الثالث: ردا على أنصار التيفناغ والحرف اللاتيني

إسماعيل علالي*

إن كثرة النقاشات التي أثيرت حول المازيغية (نسبة إلى مازيغ)، في علاقتها بحرف التيفناغ -من حيث صلاحيته أو قصوره- لخير دليل على أن الخط/ الحرف التيفناغي، الذي ارتضاه بعض لسانيي المازيغية وتمت الموافقة عليه -لاعتبارات سياسية بالدرجة الأولى- لم ينل بعد إجماع كافة المغاربة، حيث لا يزال موضع خلاف- سواء بين اللسانيين المغاربة الأمازيغ أنفسهم أو بين مكونات المجتمع المغربي. الأمر الذي يستدعي -فرضا- استفتاء شعبيا يكون مرفوقا بحجج منطقية ولسانية يقدمها اللساني -لا السياسي- للمغاربة حول الحرف الأنجع والواجب كتابة المازيغية به، باعتبارها إرثا مشتركا بين جميع المغاربة، ومنصوصا على "رسميتها" في دستور 2011.

فالملاحظ في عدد من الاستطلاعات، التي قامت بها بعض الصحف الإلكترونية والمقالات، التي دبجها نشطاء أمازيغ، انقسامهم إلى طائفتين، طائفة تنتصر للحرف اللاتيني وتحتقر التيفناغ وتعترف بقصوره أمثال الناشط الأمازيغي أحمد عصيد ومبارك بلقاسم، وطائفة من الباحثين الأمازيغيين يتعصبون للتيفناغ وينتصرون له ويعتبرونه الأمثل لكتابة الأمازيغيات (باحثو "الإيركام").

لكن إذا عمدنا إلى تحليل هذه المقالات وتحيين الاستطلاعات وتحديد الفئات المصوتة وتصنيفها سنجدها متباينة، سواء من حيث مستوى الوعي اللساني أو من حيث الدافع الذاتي والفهم الموضوعي لهذه القضية اللغوية الوطنية.

والباحث -الموضوعي- في حقل اللسانيات الاجتماعية قد يميل -في نظري- وهو يفكك شفرة الأمازيغية ومقارنتها بغيرها من اللغات إلى الحل الثالث المقبول منطقيا ولسانيا، أي ضرورة كتابة المازيغية بالحرف العربي للاعتبارات المنطقية واللسانية الآتية :

1- مادامت اللغة هي مرآة العقل التي تعكس أفكاره وثقافته، فإن الثقافة المازيغية هي بالفعل -المنطقي- ثقافة إسلامية، بدليل أن العقل المازيغي إنما هو عقل مسلم يستقي مفاهيمه وتصوراته عن الكون والوجود و..و.. من منظومة قيم الدين الإسلامي، وبذلك فإن اللغة المازيغية لا بد أن تعكس معاني هذه المفاهيم الإسلامية، وتعبر عنها وفق نظامها الداخلي، الذي يشارك نسق لغة القرآن في عدة خصائص، وليس التعبير عن ثقافة وثنية- وبعث معجم من العادات والعقائد القديمة- التي نسخها الإسلام وتبرأ منها أجدادنا المازيغ -المغاربة- الأحرار منذ ثاروا على الكاهنة وكسيلة حين ارتضوا الدين الإسلامي عقيدة ومنهاج حياة، فعبروا عن مفاهيمه وأحكامه بلغة الدين مشافهة وتأليفا -عند مخاطبة الطبقة المتعلمة- وبلغتهم مشافهة -اللهجات المازيغية قبل التقعيد- عند مخاطبة العامة.

2- أن الرابط النفسي الدافع إلى تعلم المازيغية بخط التيفناغ أو الحرف اللاتيني ضعيف لانعدام الحسية به في وجدان الإنسان المازيغي، نظرا لكون التيفناغ/ الحرف اللاتيني غير مألوف لدى شريحة مهمة من أبناء مازيغ -رغم قدمه- عكس الحرف العربي، الذي يربط الأمازيغي بخالقه وكتابه المبين على الأقل خمس مرات في اليوم، حين يدخل في حوار ملكوتي مع خالقه عند كل صلاة. من هنا تكون كتابة المازيغية بالحرف العربي دليلا على انتماء أبناء مازيغ خاصة، والمسلمين عامة -على اختلاف لغاتهم- إلى الإسلام والقرآن الكريم أولا وأخيرا، عكس التيفناغ/ الحرف اللاتيني، الذي من شأنه إضعاف انتماء أبناء مازيغ إلى الأمة الإسلامية، وهنا تكمن خطورة حرف التيفناغ/ اللاتيني بجذوره التاريخية- على هوية المازيغ -المغاربة- الإسلامية.

3- أن أمام اللغة المازيغية تراثا إسلاميا ضخما (نحو 14 قرنا) في مختلف الفنون والعلوم لا بد من ترجمته إلى المازيغية حتى يتمكن المازيغي المسلم -كمرحلة أولى- من الإحاطة بدور أجداده في خدمة الحضارة، التي ينتمي إليها بقوة المنطق لا الهوى (الحضارة الإسلامية) بلسان لغته الأم قبل إتقانه لسان لغة القرآن - الذي هو واجب شرعي-، وهذا يتطلب اختيار الحرف العربي سيرا على خطى علماء المازيغ الأجلاء -القدماء والمحدثين- الذين كانوا يعتمدون الحرف القرآني حين ترجمة مؤلفاتهم أو مؤلفات غيرهم إلى اللهجات المازيغية (ابن تومرت والمختار السوسي مثلا) مادامت اللغة المازيغية تستمد ثقافتها من هذا التراث الإسلامي، الذي أنتجته أمة الإسلام على اختلاف أعراقها –أعاجم وعربانا .

4- أن كتابة المازيغية بالحرف العربي سيضمن لها الانتشار خارج حيزها الجغرافي، مادام أغلب المسلمين، على اختلاف لغاتهم، على دراية بكيفية تهجئة وكتابة الحروف العربية، مما سيمكن الشعوب الإسلامية -بشكل عام- من التعرف والانفتاح على لغات بعضها البعض-انفتاح الماليزيين مثلا على المازيغية والعكس- عن طريق اعتماد الحرف القرآني في كتابة لغاتها- أي لغة الشعوب المسلمة عامة- الذي بموجبه يمكن دراسة نظام وخصائص أي لغة ينضوي شعبها تحت راية الإسلام "مع اختراع رموز كتابية لأصوات لا توجد في العربية وتناسب كل لغة إسلامية على حدة" (اجتهادات لغوية، تمام حسان، ص:144).

5- أن مخارج الحروف متساوية في اللغتين "حتى حرف الضاد، فإنه ينطق به عند الشلحيين -مثلا- كما ينطق به عند العرب سواء بسواء. فإنهم يقولون: أضاض للإصبع، ويقولون أبضت من بضعه أو قطعه، ولا يفوت الشلحة خاصة، والمازيغية عامة، من حروف العربية إلا المعجمات منها، كالثاء والذال والظاء"، و"مما اتفقت فيه اللغتان -أيضا- كاف الخطاب، فإنه يستعمل في الشلحة -باعتبارها لهجة مازيغية- استعماله في العربية، وكذلك ما الاستفهامية... وغير هذا مما اشتركت فيه اللغتان". (تأثير العربية في اللهجة الشلحية، المختار السوسي، مجلة لسان العرب، العدد:2، ص: 32-33).

فلأجل هذه الاعتبارات كلها -المنطقية واللسانية والتداولية- تترجح إذن كفة كتابة المازيغية بالحرف العربي بدل التيفناغ، الذي يطبل له نشطاء "الإيركام"، والحرف اللاتيني الذي يدعو إليه كل من أحمد عصيد، ومبارك بلقاسم ومن سار في ركبهما، مادامت اللغة المازيغة هي مرآة لفكر المازيغي المسلم وتعبير عن كينونته المسلمة، التي تمتح رؤاها من مجال تداولي مغربي دينه الإسلام.