مصطفى غلمان

لا هواء يمنع إغرائي من التنفس غضبا، ..

من التعالي عن رؤية الحقيقة كما أحتاج دوما

فقد فقدت حس إدراكها

وانحرفت بي القراءات إلى الاختزال والتشرذم ..

سألغي كل الحجج السخيفة عديمة الجدوى

وأعدم دفاتر الغياب والمحفوظات الطللية وأوردة الأولياء

وخرافات البواسل من جدود آل يعرب ..

وأركض جسدا فوق المدى

أميل حيث يميل هواي

وأعذب بالأقمار سلالات ( أنشودة المطر) و ( أزهار الشر) و ( الأرواح المتمردة) و ( رابندراناث طاغور) و ( لا تعتذر عما فعلت) ....

وبين البين أطوي الريح عدوا

وأرقي آلام التاريخ من خرابات التيه ..

فالوطن ليس نظرية حتمية

وربما ليس كذلك في الأساطير القديمة

لأنني أرى قطعة قماش في ذاكرة مليئة بالثقب

تحاذر السقوط في خطايا الدم

تتردى في ثرى الظلمة

صرخات منعرجات للطريق الموحل الموحش المستبد ..

وفي عزلة الناي

ها هنا تحضرني حكمة لالي ميلدور وهي تترح علق القلب المعشب بالطحالب .. (سديمي هذا الموت إذ يخفي شجرة الذاكرة .. يحجب فكرة الهوية، كما لو ينثر الضياع في لبوس جديد ..) ؟!

....

لو كنت عربيا لاستدام عطش الغيل

واشتد أوار النفس بعد إضرامها ..

فتنتي غابة من الهمس

تخوم الفجر القادم في غاشية محضرة ..

....

صحرائي شعر في ناصية غمام

تيه سياسي قديم

تسرده الأذكار الدموية

وتفخر مقررات الدراسة ببطولاته العظيمة ..

أنا لست عربيا كما قيل على لسان شعراء الثورة وكتب البارانويا

ولست حطب النكبات وهزائم حكام الروث ..

تتغدى على جيف التاريخ

وتشكر الله على النعم البليغة والسرر الأليفة ..

أنا عربي لا أحيد عن عترتي

ثغر المدى وهو يشيح الحزن عن تاريخ مليء بالجنون ..

أداعب شبوة الماء

كي يكون النص واضحا شفيفا

يليق بأثر سدوم يتصافى تحت شمس مغرقة ..

إذا ما اهتدى بي الوجع تذكرت عروبيتي

واعتذرت عن كل ما يهدر الوجود، حقيقة التاويل وضروب الزحف الأسود ..

أنا عربي في حدود ذاتي

وذاتي شراب في قدح معسر

يتداعى تحت الرشفات والعبرات وخيمات العزاء ..

لست قومجيا ولا شعوبيا ولا أمير حرب ولا مشعوذا سياسيا ولا فقيها كهنوتيا ..

أنا قضية تتجاوز الهويات والتيارات والعلاقات الإنسانية العابرة ..

أنا صوت جهير خفي الوضاءة

أعبر اللغة إلى ما بعدها

وأهش بعصا الظلمة تخاريف السجن الكبير وهداده الغاصب المتردم ..