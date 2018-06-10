الوطن في العينين (*)

سهى العماري

أتيت لهذا العالم وأهديتني أول شهيق. اخترتني بين ملايين الأطفال ذلك اليوم.

خصصت لي شمسك الساطعة أحسن ترحيب. هبت ريحك الهادئة على جوارحي حاملة معها نسيما لا مثيل له.

تحملتني بعد ذلك ورحبت بي عقدين من الزمن دون كلل أو ملل، وحتى وأنا في الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي، لا وجود لي إلا في حضنك. أنت من علمتني الحياة.

تعلمت في المدرسة مفاهيما أصبحت اليوم على لسان الكل حتى كادت تفقد معانيها، لكنني معك أنت، عشتها واستوعبتها.

أتحدث عن مختلف الثقافات التي نشأت وترعرعت في أحضانك أنت، وبفضلك أنت تعلمت وكَبٌرتُ على يد الريفي والدكالي، وتعرفت على السوسي والفاسي والصحراوي والمراكشي....أنت من علمتني حب الانسان.

بفضلك اكتشفت روعة الطبيعة، أخدتني لجولة كبيرة بين بحارك وجبالك وأراضيك المزهرة والمشجرة. بين أيامك الممطرة والمشمسة، أهديتني أبهى المناظر وأجملها. كنت أنت الأغنى.

مع مرور السنين، تعلمنا بل اخترنا أن نحب بعضنا البعض، سكنت قلبي ولم تغادره ولو مرة واحدة. أتحدث لغتك، أتنفس من هوائك وأتقاسم معك الصغيرة والكبيرة.

نعم، أنا وأنت واحد. أتابع أخبارك وأسأل عن أحوالك، ورغم بعدي عنك، فأنا دائما معك وأعيش معك الحلوة والمرة.

لن أخفي لك أنني حاولت نسيانك ومحيك من قلبي وعقلي ووجداني، لكنني فشلت في ذلك. استسلمت لواقع أقنعني أنك لا تريد الابتعاد عني، وحتى لو فعلت، كنت لتجدني قربك لأنني لا أقوى على فراقك.

كثيرا ما نقول أن الحب يعمي صاحبه ويُفقِدُ الموضوعية والنقد معانيهما ومحاسنهما.

أدرك جيدا أن عللك كثيرة، منها الموروث ومنها المكتسب، وأعلم جيدا أنه لدي أكثر من سبب لأواجهك وأقول لك أنني لم أعد أحبك، لكنني فشلت في ذلك... مرة أخرى.

حالك الآن يحزنني ويفجعني، أطفالك يعانون...منهم من لم تستطع إطعامه، ومنهم من لم تستطع تعليمه حتى القراءة والكتابة... لكنك لم تستسلم ووحدك تقاوم وتصمد أمام من يريد رأسك.

أكاد أجزم اليوم، وأنت تعيش أياما عصيبة، أنني لن أكف أبدا عن حبك وستجدني جنبك وأمامك وخلفك، لعلني أساعدك وأحميك.

أصلي لأجلك اليوم وأبكي... في قلبي جرح عميق وفي دمي أنت، أنت وطني، أنت المغرب الذي في خاطري.

(*) عنوان رواية فلسطينية للمؤلفة حميدة نعنع