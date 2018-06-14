خمس عشرة ثانية فقط زمن الحلم العالمي الكروي المغربي

محمد العربي هروشي*

نفوسنا كانت مشدودة طيلة ثواني التصويت على ملف الترشيح لتنظيم فعاليات كأس العالم 2026، كانت مرافعة الثلاثي الأمريكي الشمالي قاريا قوية، دافع بشراسة الماكنة الرأسمالية الطاحنة لكل شيء، لا شيء سوى المال، سلطة على كل القرارات، سلطة على القيم الرياضية. أقول هذا الكلام مشيرا إلى الحملة التي قادها ترامب، زعيم أكبر دولة في العالم، ترهيبا وترغيبا للدول المستضعفة التي يقدم لها المساعدات، فيما مرافعة المملكة لهجت بالفرنسية والانجليزية وتناست اللغة الرسمية للبلاد المقررة في الدستور المغربي، وهذه أول ملاحظة سلبية سجلناها على البعثة المغربية، فغير مفهوم هذا التصرف الذي لا يحترم مقومات البلاد.

الملف المغربي رغم تحسن أسلوب عرضه للإمكانات المتوفرة أو المزمع إنشاؤها طغى عليه الطابع الإنساني، وهو مطلوب، غير أن أسلوب الاستجداء لا ينفع في مثل هذه المواقف.

أين الخلل؟

متعدد الأبعاد والجهات، فمن جهة يجب إعادة النظر في الدبلوماسية الرياضية وفي قنوات التواصل، أي في العلاقات المغربية مع المكونات الإفريقية والعربية والأسيوية داخل الفيفا.

إن حصول المغرب فقط على 33 في المئة من الأصوات، مقابل 65 في المئة لصالح الملف الأمريكي المكسيكي الكندي، يكشف لنا أولا أن أصدقاء وأشقاء المملكة يجب إعادة النظر في مدى جديتهم والتعويل عليهم استقبالا، فسبعة دول عربية صوتت ضد الملف المغربي، أين الجامعة العربية لحث الجميع على التصويت على عضو فاعل داخل أروقتها، اعتبارا للمشترك اللغوي والثقافي والديني، كذلك الأمر بالنسبة لبعض الدول الأسيوية المسلمة الأعضاء في المؤتمر الإسلامي، منها من تراجع في دعمه للمغرب، مفضلا ربح أوراق الرضا من الجانب الأمريكي.

أيضا لا يمكن الاقتصار فقط على ما سلف لتبرير هذا الإخفاق المغربي الخامس في الفوز بتنظيم كأس العالم دون أن نقف على البنيات التحتية التي جلها يوجد في حكم مشاريع استثمارية في طور الإنجاز، بينما الخصوم انطلقوا من بنيات مكتملة، خصوصا الولايات المتحدة والمكسيك، اللذين سبق لهما تنظيم هذا العرس الكروي العالمي أكثر من مرة.

إن مرافعة رئيس البعثة المغربية، الوزير حفيظ العلمي، بتلك الاحترافية التقديمية كأنه يسوق منتوجا استهلاكيا، ورغم إشارته الذكية والماكرة إلى توفر المغرب على الأمن حيث لا مجال لتوفر السلاح الفردي كما توفر الحلوى في الدكاكين، وهو يعني طبعا الخصم الأمريكي، كل ذلك لم يشفع له في استمالة الأصوات المطلوبة لتحقيق الحلم المغربي، متناسيا أن العالم قرية صغيرة وبالتالي يتتبع كل صغيرة وكبيرة تحدث بين الجدران الأربعة لكوكبنا الأزرق، فغياب الديمقراطية، وتراجع حقوق الإنسان، والحراك الشعبي بالريف ومخلفاته السلبية وباقي الحراكات الأخرى في تنغير وجرادة، والإجهاز على المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية بضرب القدرة الشرائية واستفحال الغلاء وسن سياسة تفقير الفقير وإغناء الغني، واستمرار الفساد في كل تجلياته، كل هذا كان يجب إدخاله في التقدير قبل الإقدام على مغامرة الترشيح.

إن كرة القدم لعبة شعبية وجماهيرية بالدرجة الأولى، وإذا كان ثمن التسعيرة، كما صرح بذلك السيد حفيظ العلمي، سيصل سقفه 240 دولارا، فمن من المواطنين المغاربة من الفئات الشعبية يمكنه دفع حتى عشر هذا المبلغ ليتابع باستمرار كل المباريات التي ستجري في مختلف ربوع ملاعب المملكة؟

لقد راهنت الحكومة المغربية لسنوات على تحقيق هذا الحلم، وبقدر ما كانت تستفيد من تغذية منسوب الحماس بين المواطنين بدغدغة المشاعر والتلطيف من أجواء التوتر، فإنها لم تفلح في لجم المقاطعة الشعبية وهي تعبر إلى شهرها الثالث وقد تمتد إلى منتوجات أخرى.

إن الدرس الذي يجب أخذه من هنا إلى 2026 هو ألا تكرر الحكومة المغربية عبثها، بالتخلي عن المشاريع التي كانت مخصصة للبنيات التحتية هنا والآن، وتبقى فقط دائما مكتفية بتقديم الماكيطات عوض شيء صلب على أرض الواقع.

أمامنا تحديات حقيقية تنتظرنا حتى نكون في مستوى حلمنا المشروع لتنظيم هذا العرس العالمي مستقبلا، وعلى رأسها ترميم الوطن بتمنيعه مؤسساتيا بشكل جدي والقطع النهائي مع دولة الريع، والرفع من منسوب سقف الاعتبار والتقدير للمواطنة حقا وواجبا أمام مشط المساواة في توزيع الثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية، فالكل مرتبط بعضه البعض، إن الأمم المتقدمة إنما تتقدم أولا بفنونها وفكرها ورياضتها.

لقد خسرنا شرف تنظيم كأس العالم للاعتبارات سالفة الذكر، بيد أنه أمامنا فرصة الرهان على أسود الأطلس، كي يعيدوا لنا أمجاد السبعينات والثمانينات حيث بصمنا التظاهرة العالمية بلمسة مغربية صرف.