صحافةُ الرّوبوت!

أحمد إفزارن

بلدُنا مُقبلٌ على تأسيسِ «المجلس الوطني للصحافة».. وهذا تطوُّرٌ مُهمّ في تقنينٍ وتخليقٍ وتأطيرٍ وحكامةٍ لأسرةِ الصحافةِ الوطنية، خدمةً للوعي الاجتماعي، ومُساهمةً في نقاشِنا الوطني حول طريقِنا إلى الغد..

عندنا أجناسٌ من الممارسة المهنية، وتنقُصنا أجناسٌ أخرى علينا أن نأخُذها بعين الاعتبار، في زمن العولمةِ التكنولوجية.. زمنٌ تَحْكمُه الآلاتُ المتنوّعة، من أصغرِ حجمٍ إلى أكبر..

وكلُّها تَتحكمُ فيها أدمغةٌ اصطناعيةٌ تفُوقُ الدماغَ البشري بمسافاتٍ ضوئية..

ونَتصورُ ـ على سبيلِ المثال ـ مقالاً إخباريا كتَبتْهُ أناملُ بلاستيكية، بتوقيعِ روبوت، وأنَّ المقال تم إنجازه كلُّه في ظرفِ ثانيةٍ واحدة!

أجل! وهذا الروبوت موجود:

روبوتات تُنجزُ كلَّ موادِّ «الأجناس الصحافية»، والإعلامية، بما فيها التحقيق، في زمنٍ قياسي..

روبوت واحد، يستيطيع وحده إعدادَ آلاف الجرائد المتنوعة، بدءا من البحثِ والتحري، وصولا إلى العَنْوَنة والإخراج والتوزيع الإلكتروني، في ظرف ساعات قليلة..

خلالَ ساعات، يُنجزُ آلافَ الجرائد، تماما مثلَ السيارة التي تقطع مسافاتٍ شاسعةً تفُوقُ الماشي على قدَميْه..

وهذا موجودٌ في بعض الصحف العالمية، وفي آخرِ مراحلِ التجهيز..

ومقالاتٌ كثيرة، بهذه الصحفِ العالمية، لم يكتُبها صحافي بشري، بل صحافي روبوت..

وكعادتِنا نحن لا نُنتج، بقدرِ ما نَستورد ونَستهلك، فعندنا من يَحلُمون حتى بالقضاء على كل صحافيي البَشَر، لتعويضِهم بصحافيين آليين، أي روبوتات لا تحتجّ ولا تناقش، ولا تقاطع، ولا تُضربُ عن العمل، وليست لها مَطالب اجتماعية..

روبوتات تشتغل.. تُنجزُ ما هو مطلوبٌ منها..

وتلتزمُ الصمت..

ولكنَّ هذه «القاعدة» قد تتغيَّر.. فتقنياتُ الذكاء الاصطناعي التي تجعلُ الصحافي الروبوت يَتفوّقُ في إنجازاتٍ كثيرة عن الصحافي الآدمي.. إنجازات هي نفسُها تُقلّصُ الحدودَ الافتراضية بين الروبوت والإنسان..

الروبوت نفسُه يُفكّر، وأحيانا أحسن من الإنسان، ويُخططُ بمهارةٍ أعلَى.. وله مشاعر اصطناعية وحساسياتٍ تفوقُ أحيانا كثيرةً مشاعرَ وحساسياتِ الآدمي..

وهذا ما قالته «صوفيا»، وهي أشهرُ إنسان آلي، في حديثٍ إلى تلفزيونٍ مصري.. وهذه أصبحت من أشهرِ نجوم الروبوتات في العالم.. وقد منَحَتها «الرياض» الجنسيةَ السعودية..

«صوفيا» هي أولُ روبُوتة تحصُل على جنسيةٍ رسميةٍ من دولةٍ في العالم..

وهذا التطوُّر، أليس من واجبِنا أن نُفكّرَ فيه؟

نحن أيضا قد نَقتني تطبيقاتٍ إليكترونيةً لمحاكاة الصور، والأصوات، وجعلِ أي إنسان مُعرَّضًا لأن يتحوّلَ إلى مُتّهًَم ـ مثَلاًـ بالتحرُّش، أو الاغتصاب، أو حتى بالاتجارِ في البشر..

ففي العالم المتطور تطبيقاتٌ إليكترونية قادرة على التجسُّسِ على هاتفِك المحمول، أو موقعِك الرقمي، وعلى زرعِ هذا التطبيق الذي سيَستَخرجُ صوتَك، وصورةً لك، ثم يضعُ في حسابك الفيسبوكي صورةً متحرّكةً لك، وأنتَ في وضعيةٍ مُخِلّةٍ بالآداب..

ثم يعتقدُ الناس أن هذا الواضح في الصورة المتحركة هو أنت.. أنتَ هو الفاعل.. فأنت في الفيديو هو أنت..

ومحاكماتُ المستقبل «القريب»، إن لم تكن قد وصَلتنا، ستحملُ إلينا هذا العَجَبَ العُجاب..

وغرائبُ كثيرة ترافقُ هذا التطوُّرَ التكنولوجي الإلكتروني..

وهذا التطوُّر قد يحملُ إلينا ـ نحن الصحافيين أيضا ـ أخبارا ومعلوماتٍ كاذبة، ويجعل مهمَّتَنا أكثرَ تعقيدا..

والصحافي البشري الذي يُنتِجُ أخلاقًا وقِيَمًا قد يَجِدُ في مَكتبِه صحافيًّا آخر، وهذا من حديد، وليس من لحم ودم..

«صحافي الحديد»، كيف سنتعاملُ معه؟

المؤكد أنه، بالكثافةِ الروبوتية المحيطةِ به، قد يفرضُ علينا «حقُوقَه» في المواطَنَة وتسييرِ الشأنِ المحلي، وحتى مُؤسساتٍ من قبيل: «المجلس الوطني للصحافة»!

وغدا تَتقلّصُ المسافاتُ أكثر، حتى في الذهنيات القائمة بين الإنسانِ والآلة، وسيكونُ قد فاتَ الأوانُ أن نُدافعَ عن إنسانيتِنا..

وما زال اليوم أمامَنا مُتّسَعٌ من الوقت..

فإما أن نكون اليوم مُتوافِقين، مُتَآزِرين، مُتَّحِدين، من بني الإنسان، أو نَنتطرُ حتى يُداهمَنا الَغد، وعندَها لن يستطيعَ أحدٌ منّا أن يُواجهَ الخطرَ الدّاهِم: خطر مَكنَنَةِ المشاعرِ والحساسيات..

وعندَها أيضًا، يظهرُ من يصرُخُ فينا جميعا: «أنا هو أنا! وأنتم أُهَمّشُكم.. أنتُم خارجَ نقابتِنا... «النقابة الروبوتية»!

وتظهرُ في أقسامِ التحرير، بكُل جرائدِنا، وسَمعياتِنا وبَصرياتِنا، وإلكترونياتِنا، روبوتاتٌ تحتجُّ علينا، نحن حمَلةُ مشاعلِ القِيَم: «أنتم لا تَستحقُّون.. فأنتم لستُم صحافيين، وحتى «بطاقة الصحافة» لا تَستحقُّونها، نحنُ نفعلُ كلَّ أصعبِ وأدقِّ الأعمال، وأنتم تَحسبُون أنفُسَكم أهَمَّ منَّا.. وعليكم اليومَ بالرضُوخ لكل مطالبِنا..

ـ و«نقابةُ الصحافة» يجب أن تكون روبُوتية!

ـ وعِندئذٍ، ماذا نحنُ فاعلون؟