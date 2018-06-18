بدائل الحكومة الملتحية

عبد الرحمان شحشي*

يحق لنا في المغرب أن نفتخر بهذه القدرة الفائقة للنظام السياسي المغربي على التكيف مع الأحداث الدولية وتداعياتها الوطنية مهما كانت تهديداتها، وتحويلها إلى فرص للاستمرارية؛ ولكن ما هي الوصفة التي تجعل هذا النظام يخرج كل مرة أقوى من السابق؟

إن قدرة النظام السياسي المغربي على التكيف مع الأحداث الوطنية والدولية لا يمكن إرجاعها إلى متغير واحد؛ بل نعزوها إلى مجموعة من المتغيرات التي تقوي النظام بقدر ما تضعفه. وفي رأيي، فإن النظام الملكي يعدّ صمام أمان دوام الدولة وتلاحم المجتمع، ومكانة الملك دستوريا كأمير للمؤمنين (الفصل 41) وكرئيس للدولة (الفصل 42) تعد الضمانة الأولى لإجماع الأمة المغربية وتلاحمها. كما أن الشرعية التاريخية والدينية للأسرة الحاكمة ترفع رصيدها السياسي أمام باقي الفاعلين السياسيين والذي كانت تشكل فيه المؤسسة الملكية ولا تزال قطب الرحى.

وإذا كانت الملكية تستمد شرعيتها من الدين الإسلامي باعتبار الملك دستوريا أميرا للمؤمنين وحامي حمى الملة والدين والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية فإن الدستور نفسه ينص بصريح العبارة في الفقرة الرابعة من الفصل السابع (الفصل 7)على أنه: "لا يجوز أن تؤسس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، وبصفة عامة، على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان".

وينص القانون التنظيمي رقم 29.11، المتعلق بالأحزاب السياسية والصادر سنة 2016 في المادة الرابعة منه، في صيغته المحينة، على أن "يعتبر باطلا كل تأسيس لحزب سياسي يرتكز على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، أو بصفة عامة على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان".

والملاحظ أن القانون المنظم للأحزاب السياسية صدر محترما للشرعية الدستورية.

أما النظام الأساسي لحزب العدالة والتنمية الصادر بتاريخ 14 يوليوز 2012 فينص، في ديباجته، على أن "حزب العدالة والتنمية حزب سياسي وطني يسعى، انطلاقا من المرجعية الإسلامية... إلى الإسهام في بناء مغرب حديث ديمقراطي".

وبذلك يحدد الحزب مرجعيته الإيديولوجية على أساس ديني الذي هو الإسلام، وبهذا يتعارض مع الفصل السابع من الوثيقة الدستورية ومع المادة الرابعة من قانون الأحزاب القاضية بعدم جواز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني؛ وهو ما يعني بطلان تأسيس حزب العدالة والتنمية من الأصل نظرا لمخالفة نظامه الأساسي لفصل دستوري ولقاعدة آمرة من قواعد النظام العام.

إن حزب العدالة والتنمية المغربي إذا كانت سياقات وظروف وصوله إلى تدبير الشأن العام في حكومة ائتلافية ارتبطت بأحداث ما سمي "ربيعا عربيا"، وإذا كان الحزب نفسه قد رفع "فزاعة الربيع العربي" في وجه النظام وهدد زعماؤه مرارا بتقديم الاستقالة آخرها ما أقدم علية الوزير لحسن الداودي في وقفة احتجاجية أمام البرلمان في تضامن مع شركة الحليب التي يقاطعها الشعب المغربي، فإنه اليوم وأمام المشاكل التي عرفتها حكومة بن كيران في نسختيها الأولى والثانية دفع النظام إلى المناداة على مجموعة من الشخصيات كمستشارين بجانب الملك (في عدد قياسي لم يسبق له تاريخ) لتدبير الملفات الكبرى أمام العجز والارتجال ونقص الخبرة والتجربة الذي أبانت عنه الحكومة الملتحية، وأمام تسريبات أسرار الدولة واجتماعات الوزراء في مواقع التواصل؛ وهو ما أثار حفيظة الدوائر العليا مرارا، لهذا كان لزاما تشكيل حكومة ظل.. ولكن إلى متى ستبقى حكومة الظل تسير المغرب؟ وهل من بديل لحكومة العثماني؟