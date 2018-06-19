24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2406:1313:3417:1420:4522:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

بعد فشله في نيل شرف تنظيم مونديال 2026 .. هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2030؟

  1. موسم الاصطياف بعين الذياب (5.00)

  2. عن الدين الكروي الجديد وسياسة المثقف (5.00)

  3. مبادرة تونسية ترشح الدول المغاربية لاحتضان مونديال 2030 (5.00)

  4. أولياء تلاميذ يشْكون فرض المدارس الخاصة رسوم شهر يونيو (5.00)

  5. مؤسسات "تتجاهل" خطاب الملك ولا تتفاعل مع شكايات المغاربة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | كُتّاب وآراء | كنز بولمان

كنز بولمان

كنز بولمان
أحمد عصيد
الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 16:21

ليست هذه أول مرة يخرج فيها الناس في بلدنا وراء شخص يدّعي الخوارق، فتاريخ المغرب حافل بأحداث من هذا النوع، ما يدلّ على أن الحادثة التي صدمت الكثيرين هي من "تقاليدنا العريقة".

تعكس واقعة "كنز بولمان" حاجة كبيرة إلى "منقذ"، في ظل أزمة خانقة، تصل حدّ اليأس والإحباط التام، بعد فشل تظاهرات الغضب في عدد من المناطق المهمّشة، والتي تمت مواجهتها بالقمع والاعتقال وسوء المعاملة.

هذا الانتظار المحموم لـ"المنقذ"، يجعل الناس مهيئين لتقبل أي شخص يتقدم بمشروع "خلاص" ولو كان متخيلا أو ضربا من الهذيان، وطبعا في ظل واقع التردي التام، والتخلف الكبير ـ كالعادة دائما ـ يلعب الشعور الديني دور وسيلة التخدير الأولى لقدرات العقل المنطقية لدى الأفراد ، فلكي يعتقد الناس في القدرات الخارقة لـ"المنقذ"، لابدّ أن تكون له صلة بالعالم الغيبي، عالم الرؤى والكرامات والما - فوق طبيعي، ويفسر هذا الخصائص الثلاثة التي ميزت كل الأحداث الشبيهة في تاريخ المغرب، والتي يمكن إجمالها اختصارا في العناصر التالية:

ـ ظهور شخص يزعم اتصاله بالغيب عبر الرؤى والكرامات، لإنقاذ الناس من وضعية المحنة والحصار وانسداد الآفاق.

ـ تصديق الناس له والتفافهم حوله، دون وجود أي دليل واقعي أو منطقي.

ـ انتظار الخلاص على يد "المنقذ" الذي يدعوهم إلى إقامة الشعائر الدينية التي تضمن خضوعهم وتبعيتهم.

لقد اعتقد الناس فعلا في "بولمان" بأن الشخص المتحدث إليهم وراءه كنز يمكنهم اقتسامه فيما بينهم، ما سيتيح لهم الخروج من الفقر والتهميش، ويرمز هذا السلوك لموقف درامي من الثروة وتدبيرها في بلادنا، وهو موقف ناتج عن شعور كبير بالحيف من أسلوب التصرف في الممتلكات المادية وتوزيعها، حيث تحتكر السلطة وحلفاؤها كل القنوات والموارد ومراكز النفوذ، ولعل الاعتقاد في وجود "كنز" في ضاحية المدينة يمكن اقتسامه بين الناس، وبشكل مباشر وملموس وخارج القنوات الرسمية المؤسساتية للدولة، هو تعبير عن المكبوت السياسي المتعلق بالحرمان من الثروات والموارد وانعدام الثقة في المؤسسات التي يعتبرها الجمهور عديمة المصداقية.

إن تدبير الثروة بدون أية شفافية، وتفاقم حالات الفساد غير المعاقب عليها، وعدم الإصغاء إلى أصوات الهوامش المنسية، التي يعاني فيها الناس شظف العيش وآفات الفقر والحاجة، كلها عوامل تساهم في صنع المشهد الكئيب الذي تابعه الناس باندهاش واستغراب.

إذا كان هذا تفسير سلوك المواطنين فما هو تفسير موقف السلطة، التي تفضلت باعتقال المعني بالأمر بعد أن تبين عدم وجود أي كنز بالمكان المشار إليه، حيث دعا الشخص المشعوذ ـ أو المضطرب نفسيا ـ الناسَ إلى "الصلاة" باعتبارها هي "الكنز" المأمول، وهو ما يذكرنا بدعوة رجال الدين المسيحيين الجمهور في العصور الوسطى إلى اللجوء إلى الكنائس في حالات القهر والمجاعة وسوء الحال، حيث هناك فقط يمكن الحفاظ على الناس في حالة الغيبوبة أو الغفلة من الأسباب الحقيقية للوضعية التي يشكون منها.

اعتقلت السلطة الشخص صاحب "الكنز" المزعوم لتظهر بمظهر الحرص على حماية الناس من النصب والاحتيال، والحقيقة أن سبب اعتقاله التفاف الناس حوله من جهة، حيث تخشى السلطة من كل تجمهر يخرج من إطار الضبط الرسمي، ومن جهة أخرى كون الواقعة تحمل من الدلالات ما يخلق لدى السلطة قدرا من التوجس من خطاب الناس بصدد الثروة وواقع الفقر والحرمان.

وما يجهله ربما أغلبية الذين تجمهروا حول "صاحب الكنز"، هو أنه حتى في حالة عثورهم على كنز حقيقي كانت السلطات ستبادر إلى اعتقالهم جميعا وسلبهم ما حصلوا عليه، وتذكيرهم بأن القانون المغربي المتعلق بالثروات ينصّ على أن ما تحت الأرض هو ملك للدولة وليس للسكان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - حمار الطاحونة الملعونة الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 16:40
وما يجهله ربما أغلبية الذين تجمهروا حول "صاحب الكنز"، هو أنه حتى في حالة عثورهم على كنز حقيقي كانت السلطات ستبادر إلى اعتقالهم جميعا وسلبهم ما حصلوا عليه، وتذكيرهم بأن القانون المغربي المتعلق بالثروات ينصّ على أن ما تحت الأرض هو ملك للدولة وليس للسكان... ياسيد عصيد وحياتك !!!وما فوقها نحن بالنسبة للدولة دافعوا ضرائب وفواتير . نحن حمير عربة منذ سنين نسعى وراء الجزرة غير مدركين أننا كلما تقدمنا خطوة أبعدتها يد السائق خطوة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - KITAB الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 17:02
واقعة "كنز بولمان" تحتمل قراءات عديدة، ولعل ألصقها إلى واقعنا اليومي ظاهرة تجذر التفكير السحري والأمية الضاربة أطنابها بين السواد الأعظم من المغاربة، وإلا كيف لشخص دجال أن يسوق وراءه آلاف البشر فقط طمعاً في كنز دفين بجبل هناك، فلو كانت هذه الجموع ذهبت في مسيرة احتجاجا على غلاء المعيشة أو استنكارا لسلوكات مخزنية مألوفة لألقي القبض في حينه على متزعم المسيرة ولأذاقوه ألواناً من الذل والهوان ولبحثوا في أساليبه كيف أمكنه أن يتزعم المسيرة الألفية وبأية أساليب وكيف استطاع التأثير على هذه الجماهير....؟ والمخزن معروف لا يتوانى عن سد الطريق أمام كل من ثبت تأثيره على الجماعة، وتحضرني واقعة أن خطيب جمعة بمجرد أن فرغ من خطبته وأداء الصلاة فوجئ بالزبانية يصفدون يديه... ولما كان أمام التحقيق وجد نفسه متهما بإبكاء الناس خلال خطبته "لماذا أبكيتهم... ڭر.. ڭر... ڭر.. ولاّ... أما مسيرة الكنز فلا حرج،،، لأن الشخص الدجال ساعد المخزن في تعميق التفكير السحري والتجهيل.... لا بأس هذا الدجال يصلح للاشتغال مع المخزن المساعد، وتحياتي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.