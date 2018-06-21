إنْ تَجِدْ خِلا فَأسْكِنْهُ حَشىً

رمضان مصباح الإدريسي

قصيدة صوفية، في العشق عند أهل الذوق.. ولقراءتها حق القراءة والفهم يجب أن يكون القارئ على دراية، إلى حد ما، بلغة الصوفية ومصطلحاتهم. لا علاقة لها بالغزل العادي المعروف، ولا بالخمريات المعروفة في الشعر العربي.. قراءة صوفية ممتعة:

يا صَباحًا شوقُه نَط ُّ رَشًا *** زارني عِشقي بليل ومَشى

جاءني بالحُبِّ يَسْري خَبَبَا*** أشْعلَ القلبَ بنارٍ وانْحَشىَ

قلبُه قلبي ونَبْضِي نَبْضُه *** لا نُبالِي أَيُّما قَلْبٍ نَشى

سُكرُنا من وَصْلِنا فاضَ به *** وجْدُنا بينَ صَبُوحٍ وَعَشَا

يا دفوفَ الكون دَفِّي وزِدي *** أشْعِلي رقْصًا وزِيدِي رَعَشًا

كمْ نُجومٍ في الدُّجى قد رقَصَتْ ** إذ سَرى نايٌ بِسِرٍّ فَفَشىَ

يا قُمَيرا هاكَ قَلبِي خَفِقاً ** ما بِصَدْرِي مُتَّسَعْ اذ نَجَشَا

نَحنُ مِن بَعْضٍ بأرضٍ وسَما ** نبضُنا غَيْثٌ يُرَوِّي عَطَشًا

كلُّ ما في الكونِ عِشقٌ وكَفى ** لا تُبَالي مَنْ رأى إنْ هُـ وَشَى

كلُّ ما في الكونِ حُبٌّ وصَفا ** إنْ تَجِدْ جَهْمًا فَبَادِلْ بَشَشًا

لا تُجافِي مَن يجافي حَسَدًا ** مِنْ لُهُوبٍ ضاعَ عُودٌ وفَشا

مَا بَرانَا غَير حُسْنٍ وَبَهَا ** إن تَجِد خِلاًّ فَاسْكِنْهُ حَشىَ

"إنْ يَشَأْ رَقصًا فنَاغِمْ وَتَرًا ** أو "يَشَأْ يَمشِي على الخَدِّ مَشىَ