وحيد خوجة

في التعريف بالمفهوم

لا علاقة للعنوان بالزجل، فالزجل عند المغاربة – وهو ما لا يعرفه المشارقة-- كلام عامي دارجي مقفى يلحن ويغنى ويحفظ المغاربة العديد من كلام الزجل ويتذكرون بكثير من الاعتزاز أشهر كتاب الزجل: فتح الله المغاري والمأسوف على رحيلهم علي الحداني، أحمد الطيب العلج والخمار الكنوني صاحب ديوان "رماد هسبريس" وغيرهم...

الزڴيل إذا ليس هو الزجل.

في استعمالات المفهوم

في القطار جلست قرب شابين تجاوز عمرهما العشرون بقليل، واحد منهما وشح وجهه بلحية سواها الحلاق على مهل، بينما صديقه حليق الذقن. انخرط الشابان في عربة قطار مزدحمة في حديث عن مباريات كرة القدم وما جرى فيها بمناسبة تنظيم روسيا لبطولة العالم لكرة القدم وحولها وقبلها وبعدها من تداعيات رياضية سياسية اجتماعية واقتصادية. قال الشاب الملتحي بصوت سمعه باقي ركاب عربة القطار: هل شاهدت كيف زڴل رونالدو ضربة جزاء أجاب حليق الذقن: نحن متعادلان إذا بعدما زڴل ميسي كذلك ركلة جزاء، تدخل رجل كان يجلس في المقعد المقابل وقال بصوت مرتفع: هونوا عليكم يا إخوة، فكرة القدم مبنية على الزڴيل كما أن السياسة غالبا ما تزڴل أهدافها.

في تداعيات المفهوم

طوال الرحلة استمر الشابان يتحاوران مرة بحدة وأخرى بلطف. تذكرت المذيعة قائمة بلعوشي التي كانت تنعت بشكل فيه الكثير من الهزل في تسعينات القرن الماضي الحدومي الذي كان لاعبا في فريق اولمبيك خريبكة والفريق الوطني لكرة القدم بيفان زڴلن تشبيها له بالهداف الهولندي فان باستن مع الفارق أن الحدومي كان غالبا ما يخطئ الهدف فلقبته بالزڴال.

في لحظة شرود ذهني جاءني صوت المسرحي الكبير المرحوم الطيب الصديقي وهو يردد في مسرحية الفيل والسراويل كلاما لا يفهمه إلا قائله:

عجب عجب عجب

بقر يمشي ولها ذنب

ولها في بزبزها لبن

يبدو للناس إذا حلبوا

وأظن أن هذا الكلام قاله الصديقي وهو يستحضر كلاما قاله في ثلاثينيات القرن الماضي الأديب عباس العقاد في مسرحية يا طالع الشجرة:

يا طالع الشجرة

جيب لي معك بقرة

كلام لا معقول يحتاج لكثير من الجهد لاستيعاب معانيه ومقاصده، وإن كان في شكله ينحو إلى أدب اللامعقول الذي انتشر في أواسط القرن الماضي.

في نتائج تطبيق المفهوم

خرج المغرب مرفوع الرأس في روسيا في مناسبتين. مباريات كرة القدم حيث أبدع اللاعبون المغاربة أيما إبداع ولقنوا اسبانيا درسا كرويا لا ينسى. وباعتبار الزڴيل مغربي المنبع – كما علق أحد المسافرين – فقد زڴل لاعب مغربي الهدف وسجل في مرماه في مباراة أمام إيران. لكن التصويت على تنظيم بطولة كأس العالم لسنة 2026 جعلت المغاربة يشعرون باعتزاز منقطع النظير، مما جعلهم يعتبرون أنفسهم ولو لأشهر قليلة في مصاف الدول المتقدمة، فقد واجه المغرب بشجاعة نادرة قوة عالمية ثلاثية من بينها دولتين تعتبران من أغنى دول العالم بما فيها أمريكا بجبروتها، ليكتشف المغاربة في النهاية بأسف كبير أن الرياضة لا تنفصل عن الاقتصاد وأنها مبنية على المصالح السياسية والتجارية والاقتصادية وأن الكلام الذي رددناه لسنوات عن وحدة الصف العربي وما أنتجته من كلام شعوبي لم يصمد أمام منطق المصالح.

في مخرجات تطبيقات المفهوم

شاهد العالم عبر القنوات التلفزية المتنوعة صورا تعبر في معظمها عن مدى تقدم لعبة كرة القدم واعتبارها رافعة اقتصادية ثقافية واجتماعية. كما حملت الكاميرات مظاهر الفرح لدى المشجعين الذين حجوا إلى روسيا التي تعاملت مع الحدث بما تقتضيه المناسبة من تعامل راق مبني على التسامح وقبول الاختلاف بين الأجناس والدول والأعراق. ومن أبدع صور هذا التعامل الراقي صور شباب يتعانقون بكل عفوية وتلقائية. تساءلت بالمناسبة في سريرتي وأنا أسترجع مراحل تصويت المنتظم الدولي الكروي، هل فكرنا ونحن نهيئ ملفاتنا في مدارسنا وجامعاتنا ومساجدنا وكيف نصنع جيلا في غضون عشر سنوات مشبعا بما يكفي من أفكار تقطع مع واقع الجمود والتحجر ورفض الآخر باعتباره خارجا عن الملة.

توجست خوفا وأنا أتابع عبر وسائل التواصل الاجتماعي ما حدث من مظاهر التشدد والعنف اللفظي الذي يمارس في غالب مدننا وقرانا على المرأة، وذلك من خلال إطلاق حملة سميت ب "كن رجلا" أي ما مفاده أن كل مغربي عليه أن يمنع زوجته وبناته من ممارسة حياتهن الطبيعية على الشواطئ وفي المسابح وعلى الأرصفة.

توقف القطار لينزل ركابه صوت جميل يعلن عن نهاية الرحلة، تأبطت محفظتي ووجدت نفسي أكرر في سريرتي ما قاله الصديقي:

عجب عجب عجب

بقر يمشي ولها ذنب.