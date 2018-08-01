خطاب العرش: مرتكزات المستقبل

نوفل البعمري

خطاب العرش لهذه السنة تميز ببعث إشارات واضحة، سواء في مقدمته أو في خاتمته، واللتين شكلتا معا الإطار العام الذي أتى فيه، وهو سياق طبعته محاولات متكررة لتبخيس مؤسسات الوطن من الجهاز القضائي إلى باقي المؤسسات التي تشكل العمود الفقري للدولة، التي يؤدي المس بها، من خلال التجارب التي حدثت في مختلف الدول التي دخلت في مسلسل الفوضى، إلى انهيارها والدخول في حالة فراغ مؤسساتي منتهاه هو "السيبة".

الخطاب في مقدمته حدد قراءة الدولة لمختلف الأحداث التي عشناها هذه السنة، أضف إلى ذلك رمزية مكانه، ألا وهي الحسيمة، وهي رمزية تؤكد ألا وجود لأي "غضبة" ملكية على المنطقة وساكنتها، بل هناك فصل بين الملف الذي أخذ مساره القضائي وبين عموم سكان إقليم الحسيمة، لتبدد بذلك فصلا من الدعاية التي ارتكز عليها دعاة تأزيم الوضع، خاصة ممن يتواجدون خارج المغرب ويطلون علينا عبر القنوات التلفزية الأجنبية لسكب الزيت على النار؛ وهو ما تؤكده الآية التي ختم بها الخطاب: "ومن يتقي الله يجعل له مخرجا"؛ بمعنى أن مخرج أي أزمة وأي وضع لن يكون إلا بالتقوى، أي بإبداء مبادرات سياسية أو مدنية تعلن حسن النية وتنهي مع اللغط الذي صاحب هذه الاحتجاجات، خاصة لحظة دخولها مرحلة التصعيد.

الخطاب له مرتكزات تحدد مستقبل المغرب القريب والمتوسط، وتعكس قراءة واضحة للدولة لما يعيشه البلد، سواء على مستوى العطب الذي أصاب مؤسسات الوساطة أو القضايا الملحة للمواطنين أو الإصلاح الإداري المتأخر؛ ويمكن إجمالها في خمسة:

أولا: الخطاب توجه مباشرة نحو الأحزاب السياسية، على اعتبار أنها جزء أساسي من مؤسسات الوساطة التي من المفترض أن تلعب دورها كاملا في تأطير المواطنين، خاصة في لحظات الأزمة، وألا تتصرف وكأنها غير معنية علاقة بما يحدث من تفاعل داخل المجتمع، إذ إنها ومنذ بروز الاحتجاجات الاجتماعية في الحسيمة أو جرادة أو...اختارت موقفا سلبيا تجاهها، وهو ما فتح الباب نحو توتر مباشر بين الدولة والمحتجين، لأن من يفترض فيهم القيام بمهمة الوساطة اختاروا موقفا سلبيا، تاركين الدولة في مواجهة مباشرة مع الاحتجاجات، وهو ما عقد في مرحلة من مراحلها الوضع لغياب جهة ناطقة باسم المحتجين. هنا ذهب الخطاب إلى مطالبة قيادات الأحزاب بفتح أبوابها للشباب وللأجيال الحالية، باعتبارها الأكثر قدرة على فهم طبيعة مشاكلها، ولأن أغلب الحركات الاحتجاجية تهم فئة الشباب.

وقد يكون انفتاح الأحزاب على الشباب، خاصة في المناطق التي تعرف أو عرفت حركة احتجاجية، مقدمة لطي الملف من خلال اندماجهم في الحياة العامة والسياسية، وانخراطهم داخل المؤسسات المنتخبة محليا لتمثيل الساكنة والقيام بمهمتها في تأطير المواطنين بشكل مؤسساتي، ورفع مطالبهم للدولة بطرق مؤسساتية، إذ إن انغلاق الأحزاب على ذاتها وقتلها للمبادرة الداخلية، والتضييق في حالات كثيرة على المختلفين مع التوجه الرسمي داخلها، أفقدها المصداقية ودفع الشباب إلى البحث عن طرق أخرى للتعبير عن رفضهم لبعض الاختيارات الحكومية.

ثانيا: البعد الاجتماعي في الخطاب رصد مختلف اختلالات التدبير الحكومي للعديد من الملفات الاجتماعية الحيوية التي تمس المواطن بشكل مباشر، خاصة ما يتعلق بالحماية الاجتماعية للفئات الهشة، من تعليم وصحة وخلق فرص شغل....على اعتبار أن الحكومة عمدت إلى القيام بالعديد من التغييرات في البنية الاقتصادية للدولة دون أن تصاحبها وتواكبها بإجراءات اجتماعية توفر الحماية للطبقة الفقيرة حتى لا تتضرر من الإجراءات المتخذة. كما أن الخطاب ركز في هذا الصدد على ضرورة فتح حوار اجتماعي، وطالب الحكومة بفتحه مع المركزيات النقابية في أقرب الآجال لأنه يتعلق في حال استمرار الوضع على ما هو عليه بتهديد واضح للسلم الاجتماعي الذي برزت بعض ملامحه في حدة الاحتقان الاجتماعي المتصاعد واتساع دائرة الفئات الهشة والسخط الذي يعتري الشغيلة المغربية بسبب عدم استجابة الحكومة أو على الأقل دخولها في حوار جدي معها على قاعدة السلم الاجتماعي الذي أصبح ميزة مغربية طبعت مسار البلد ومسلسله منذ حكومة التناوب التوافقي؛ إذ لا يمكن بناء اقتصاد قوي وتشجيع الرأسمال الأجنبي على الدخول إلى المغرب والاستثمار في ظل وضع اجتماعي غير مستقر، وفي ظل غياب أي حماية للشغيلة المغربية تجعلها تنخرط في دورة الإنتاج الاقتصادي بروح وطنية كبيرة.

ثالثا: الخطاب حدد مدخل تشجيع الاستثمار وانتقد البيروقراطية التي تهدد المستثمرين، وحدد آجالا واضحة للرد على كل الطلبات في ظرف شهر، وإلا يعتبر المشروع مقبولا؛ كما طالب الإدارة بتحديث وسائل عملها وتخفيف العبء على المستثمرين وعدم إرهاقهم بطلبات بيروقراطية تعقد المساطر وترهقهم، وقد تكون سببا في رحيلهم عن المغرب أو إحجامهم عن الاستثمار فيه. هنا الأمر واضح، فهو يتعلق بضعف الحكامة الإدارية وبيروقراطيتها الزائدة التي تعطل الاستثمار وتعيقه كأحد المداخل لخلق فرص الشغل وإنعاش الاقتصاد الوطني.

رابعا: البعد الآخر في الخطاب، وهو جد مهم، يتعلق بمشروع بالجهوية الموسعة الذي تأخر تنزيله لأكثر من سبع سنوات، أي من دستور فاتح يوليوز؛ لذلك طالب الحكومة بإخراج قانون اللاتمركز الإداري باعتباره واحدا من الإصلاحات الأساسية السياسية والإدارية التي أقرها الدستور وشكلت جزءا من ملامح العهد الجديد. كما أن تعثر العديد من المشاريع التنموية راجع بالأساس إلى استمرار تمركز القرار في يد الحكومة والإدارات المركزية، ما أثر بشكل كبير على دور الجهات والمؤسسات المنتخبة محليا وجعلها مسجونة في يد الإدارات المركزية. المهم هنا تقييد الحكومة بضرورة إخراج هذا القانون وعدم التلكؤ أو الدخول في مهاترات سياسية كانت السبب في تأخر تنزيل الدستور وتفعيله، لذلك حدد كذلك آجالا واضحة لإصدار هذا القانون، على ألا تتعدى أكتوبر المقبل.

خامسا: - الخطاب دعا بشكل واضح إلى الحفاظ على الموارد الإستراتيجية التي يزخر بها المغرب، خاصة منها الثروة المائية التي تعتبر مادة حيوية.. لتجاوز تقلبات الأحوال الجوية وتوفير الماء الصالح للشرب في المناطق النائية. هنا الخطاب مارس نقدا واضحا لكيفية تدبير الشأن العام ورصد مجمل الاختلالات الاجتماعية والإدارية التي تعرفها بلادنا، والتي تسببت فيها اختيارات الحكومة وعدم تجاوبها السريع مع مطالب المغاربة ورهاناتهم وتطلعاتهم في التنمية والعيش الكريم.

الخطاب حدد ملامح المغرب في السنوات المقبلة ووضع إستراتيجية واضحة على المدى القريب والمتوسط، ورمى الكرة لدى الأحزاب السياسية للانفتاح على الشباب قصد الاستعداد للانتخابات المقبلة ودمجه في الحياة العامة، والحكومة للقيام بالإصلاحات اللازمة سياسيا واجتماعيا.