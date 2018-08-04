عن مستشفياتهم... !

مهدي العلوي المحمدي*

كثيرا ما تدفعنا الحياة إلى خوض تجارب لم تكن في الحسبان، تفتح أمامنا جبهات جديدة، وتدفع سفينتنا إلى زوايا مجهولة غير متوقعة، فتحولنا إلى مجرد ألعوبة في يد القدر، إلى مجرد مفعول به لا يملك سوى ترديد دعائه المأثور "اللهم إنا لا نسألك رد القضاء، ولكن نسألك اللطف فيه"!

سفري إلى الولايات المتحدة الأمريكية كان سفرا عاديا، أو هكذا كان من المفروض أن يكون، عمل واستجمام وزيارات لأفراد العائلة، لولا أنه صادف شهر رمضان الكريم، حيث رغم بعد المسافة وفارق التوقيت، قررت الصيام. بعد قرابة يوم من السفر ويومين من العمل المتواصل، بدأت أطراف جسمي ترتجف، وارتفعت حرارتي إلى درجة أن جسمي المرهق لم يعد قادرا على الحركة. الأمر الذي استدعى تدخلا فوريا... رغم ذلك، بدأت حالتي الصحية في الانهيار أكثر فأكثر، فقرر الطبيب إثر ذلك إحالتي على قسم المستعجلات، ومن هنا بدأت القصة!

وصلت حوالي الساعة السابعة مساء إلى قسم المستعجلات بمدينة جيرزي سيتي، فاكتفى طاقم الاستقبال بتسجيل اسمي، تاريخ ميلادي وعنوان إقامتي بالولاية، بدون مبالغة. حوالي عشر دقائق بعد ذلك، استقبلت من طرف ممرضتين في صالة جانبية، عرضت عليهما حالتي وخضعت لفحص سريري، ثم عدت بعد ذلك إلى قاعة الانتظار.

بعد مدة لا تتعدى الربع ساعة، تم نقلي إلى قاعة العلاج. ما رأيته هناك كان فعلا مماثلا لما نراه في المسلسلات الأمريكية: قاعات جد متسعة، نظيفة ومجهزة بكل ما يلزم، الغرفة تتسع لأربعة مرضى، كل زاوية مفصولة بستائر خضراء اللون.

وبينما كنت ممددا على أحد الأسرة، تقدم ممرض نحوي، معرفا بنفسه ومطمئنا إياي إن احتجت أي شيء ألا أتردد بالضغط على الزر المثبت بجانبي. بعد عشرات الدقائق، وصل الطبيب المعالج، واستمرت المحادثة الأولى زهاء ثلاثين دقيقة، كمّ هائل من الأسئلة، أخذ بعدها عينات من الدم، ومدني بمجموعة من المكملات الحيوية. فيما بعد، بدأت الفحوصات تتوالى، وتم نقلي بعدها إلى غرفة أخرى لإجراء فحص بالأشعة... أطباء من مختلف المجالات مروا بسريري !

في الصباح الباكر، تم نقلي إلى قسم آخر، في غرفة منفردة، حقيقة كأنك في فندق خمس نجوم، غرفة تطل على كامل المدينة، سرير مريح، حمام خاص، هاتف، إنترنيت وتلفاز وكذا كراس ضخمة للزوار. عند دخولي الغرفة، قامت الممرضة الأولى بجرد أغراضي الشخصية، فيما قامت الثانية بوضع إناء على جانبي الأيمن. كنت على يقين أنهما بصدد التحضير لعملية جراحية. رغم العياء الشديد، استجمعت قوتي وألقيت نظرة على محتوياته: فرشة، معجون أسنان وجوارب...عرفتني الممرضة على الطاقم الطبي، بروفيسور، ثلاث ممرضات، بينهن ممرضة تقنية. استأنف الأطباء زياراتهم واستفساراتهم المعتادة. في المساء جمع البروفيسور كل الطاقم المعالج، حقيقة، أحسست كأنني وسط عائلتي الصغيرة، قرأ تقريره وأمدني بمجموعة من النصائح، ثم أعطى أمره بالسماح لي بمغادرة المشفى.

بعض الأمور تستحق منا أن نتأملها جيدا، فبمجرد أن يتم استقبالك كسائح زائر للبلد ولمدة وجيزة فقط، وبدون ضمانات مالية، يلخص كل شيء! بنية تحتية جد متطورة، كفاءة مهنية عالية، ومعاملة راقية تهتم بكل تفاصيل راحتك، إلى درجة أنها تجعلك تنسى أنك مجرد زائر لبلاد العم سام.

ولم ينته الأمر عند هذا الحد، فبعد مغادرتي المستشفى بيومين، اتصلت بي المسؤولة عن الخدمات للاطمئنان على حالتي الصحية، وبدأت بطرح أسئلتها: هل كان كل شيء على ما يرام؟ هل أنت راض عن جودة الخدمات؟ هل لك أي ملاحظة بشأن الفريق الطبي؟ هل أحسست بأي إهمال من طرف أحد الموظفين؟ أقفلت بعد ذلك الخط ومشاعر متضاربة تغمرني، وأنا أفكر في المعاناة التي يتعرض لها المرضى في مستشفيات بعض الدول!

*باحث بسلك الدكتوراه في فرنسا*