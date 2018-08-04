حراك الريف وخطاب الحسيمة

أحمد الدغرني

استمر حراك الريف منذ 28 أكتوبر 2016 يوم مقتل محسن فكري إلى يوليوز 2018، وعرف تطورات سياسية كثيرة، وكان مطلب تدخل الملك شخصيا لمعالجة مشكلة الريف موضوعا تناوله الكثيرون من الذين يعتبرون أن العفو الملكي عن المعتقلين الريفيين هو وسيلةً سياسية وقانونية وحاسمة في نظر هؤلاء، وكان موقف الملك منذ بداية الحراك يظهر بالخطب التي ألقاها خلال مدة وجود الحراك من المركز، ولم يتجاوز مستوى تلك الخطابات التي تتناول القضايا السياسية والاقتصادية التي تسببت في ظهور الحراك، واقتراح إصلاحات في هياكل نظام الحكم مثل توقيف بعض الموظفين والوزراء وانتقاد الأحزاب، وإحالة الضباط العسكريين على التقاعد وتحريك بعض ملفات الفساد الإداري..

وهكذا يظهر بالإشارات والرموز، فهم الملاحظون بعضها، وبقي الكثير منها مؤشرات سياسية عامة لا تفهم ميدانيا في السياسة العادية، لكن مناسبة خطاب عيد العرش يوم 30 يوليوز 2018 سجلت نزول الملك إلى ميدان الريف عمليا بإلقاء خطاب وسط مدينة الحسيمة، تلاه خطابان آخران واحد من والي بنك المغرب، والثاني من رئيس المجلس الأعلى للحسابات، بينما كان الذين ينزلون إلى ميدان الريف هم القوات المخزنية والوزراء، وممثلو بعض الأحزاب، ومن يسمون ممثلو السكان، والوسطاء السياسيون والأمنيون ولم يصلوا الى حل المشاكل حتى الآن....وكان حضور الملك ميدانيا خطوة تثبت كون الحراك سلميا، وإصلاحيا، ولم يقبل تصرفات الذين انتقدهم الملك علانية وعزل منهم البعض، مما يثبت أن مطالب الحراك كما عبر على بعضها تقرير والي بنك المغرب، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، ويظهر وجود هذين المسؤلين، أنهم أذرع قوية في مركز الحكم، نزلت إلى ميدان الريف، ولم ينقصها سوى أن تشكر الذين ضحوا من أجل تحريك المياه الراكدة بالريف وتسببت في مزيد من الشفافية، وفتحت المجال لتطور العمل الديمقراطي الميداني مابين الحسيمة والرباط...

كانت سياسة النزول إلى الميدان بالريف تتطلب أكثر من إظهار السيدة عائشة الخطابي في وسائل الإعلام، وهي آخر بناته الخمسة التي لا تزال على قيد الحياة، وكأنها تعبر عن مطالب حراك الريف بدلا من ممثلي الحراك المعروفين، والذين تجمعت حولهم الجماهير، وكان ينبغي مراعاة العائلة الكبيرة التي لها قرابة مع بطل الريف الخطابي، لتلافي الميز بين أفراد العائلة المحترمة من الرجال والنساء والشباب.... وعدم إغفال عائلة رفيقه محمد سلام أمزيان، والأقطاب المنحدرين من تشكيلة قادة حرب الريف..لتصبح سياسة النزول إلى الميدان من هذا المستوى منفتحة وعالية عن الحسابات الضيقة التي ظهرت من وجود وجوه دون مستوى الوضع الحالي في الريف وكأنها تمثل نخبة المنطقة وهي في الحقيقة تمثل الذين يسلكون سياسة الانتقام، ومرفوضة من طرف قادة الحراك الحقيقيين، ومعروفة بمصالحها وثرواتها...ولا تنس أيضا عائلة الشريف أمزيان الذي سبق أن استشهد من أجل تحرير الريف قبل الخطابي في منطقة الناضور، وهنا تظهر نواقص مشروع التصالح السياسي الذي يتجاوز رحلات الوسطاء وتقارير الانتهاريين الذين اغتنوا وتولوا المناصب التي لا يستحقونها....

اهتمامنا في هذا النص يهدف الى تقييم سياسة النزول إلى الميدان، وليس فقط نص الخطاب كقيمة نضالية وأخلاقية مارسها الحراك بالنزول إلى الشوارع والاعتصام بالساحة العمومية، وتحرير المطالَب العلنية بأشرطة الفيديو وبواسطة وسائل الإعلام الإلكترونية، وكان ينبغي أن يتزامن النزول الشعبي للحراك إلى الشوارع مع نزول قيادة الحكم معها، لتمارس الديموقراطية والحوار كحل لتلافي العنف والاصطدامات والاعتقالات التي حدثت، وكان أيضا ينبغي عدم تركيز التواجد الميداني على مدن طنجة وتطوان والحسيمة ونسيان الناضور وتازة التي ترمز إلى قيم وتاريخ مجيد يحسم في شؤون الريف في الظروف الحرجة، كمرحلة تحول صراعات الريف إلى مثلث الموت وتأسيس بداية التغييرات المسلحة في مرحلة مابعد سنة 1955، وفيها كمل جزء مهم من مشروع محمد عبد الكريم الخطابي بطرد الاستعمار المباشر من الريف سنة 1956.....ثم إن النزول إلى الميدان العملي لا يمكن أن ينسجم مع الواقع بتغييب كون الريف منطقة أمازيغية تشكل فيها الأمازيغية بلغتها وقبائلها ورموزها الحديثة والقديمة محركا مهما في الحراك بمعناه الميداني العميق ولها شخصياتها، وبسبب هذه الخاصية ينبغي أن تفهم عناصر الوحدة الحقيقية التي لاتنقطع ولاتنفصل، في كل شمال إفريقيا الذي يعتبر الريف طليعة سياسية له في تنظيم الحراك الذي تفاعل معه الشعب.